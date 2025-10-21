Το ελληνικό ποδόσφαιρο εισέρχεται στη Μεγάλη Εβδομάδα του. Πρόκειται ίσως για το πιο κρίσιμο διάστημα στο οποίο θα ξεκαθαρίσει σε μεγάλο βαθμό αν οι ομάδες μας έχουν προοπτική να προχωρήσουν στις νοκάουτ φάσεις των Κυπέλλων Ευρώπης ή θα συμπληρώνουν τα νούμερα μέχρι το τέλος των league phases.

Ο Ολυμπιακός έχει σαφέστατα το πιο δύσκολο έργο απέναντι στην Μπαρτσελόνα. Οι 16 αποτυχημένες προσπάθειές του να νικήσει σε ισπανικό έδαφος και οι 11 σερί ήττες μακριά από το «Γ. Καραϊσκάκης» σε ομίλους και league/phase του Τσάμπιονς Λιγκ υπογραμμίζουν τον βαθμό δυσκολίας της αποστολής του στη Βαρκελώνη.

Επίσης το γεγονός ότι η Μπάρτσα ηττήθηκε από την Παρί στην προηγούμενη αγωνιστική της διοργάνωσης, ενώ δυσκολεύτηκε στη Λα Λίγκα στο τελευταίο ματς με την Τζιρόνα έχει ανεβάσει στο υψηλότερο επίπεδο τον βαθμό εγρήγορσης των Καταλανών και του Χάνσι Φλικ.

Ο Γερμανός δεν θέλει να ξαναζήσει το θρίλερ με την Τζιρόνα που κρίθηκε στις καθυστερήσεις, ούτε βέβαια να χάσει η ομάδα του επιπλέον έδαφος στη βαθμολογία της league phase που θα καταστήσει αμφίβολη την απευθείας πρόκριση της Μπάρτσα στη φάση των «16».

Ο Ολυμπιακός θα δεχτεί τεράστια πίεση, κυρίως από τα άκρα και θα πρέπει να αποφύγει να δεχτεί ένα γρήγορο γκολ. Η παρουσία του ταχύτατου Ποντένσε μάλλον κρίνεται επιβεβλημένη με δεδομένο πως η άμυνα της Μπάρτσα παίζει ψηλά, σχεδόν στο ύψος της μεσαίας γραμμής. Οποια ομάδα διέθετε γρήγορους επιθετικούς έκανε ζημιά τους Καταλανούς.

Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στο Ρότερνταμ όπου θα αντιμετωπίσει τη Φέγενορντ η οποία προέρχεται από μια εντυπωσιακή νίκη με 7-0 επί της Χέρακλες. Είναι η μοναδική ομάδα στην Eredivisie που παραμένει αήττητη, ενώ οδηγεί την κούρσα στη βαθμολογία. Ωστόσο στο Γιουρόπα Λιγκ δεν έχει σταυρώσει ακόμα βαθμό, με αποτέλεσμα το παιχνίδι με τους Πράσινους να θεωρείται do or die.

Στο «Πιερ Μορουά» ο ΠΑΟΚ θα βρεθεί απέναντι στη Λιλ που φέτος έχει υψηλές φιλοδοξίες σε Γαλλία και Ευρώπη. Εχει ξεκινήσει με δύο νίκες στη league phase εκ των οποίων η μία επετεύχθη επί της Ρόμα στο Ολίμπικο, ενώ ακολούθησε η ισοπαλία με την Παρί στη Λιγκ 1.

Θεωρητικά το πιο εύκολο έργο το έχει η ΑΕΚ η οποία υποδέχεται την προτελευταία στο πρωτάθλημα Σκωτίας, Αμπερντίν. Αλλά ποτέ δεν μπορείς να είσαι βέβαιος με την αστάθεια που επιδεικνύουν οι Κιτρινόμαυροι, όπως απέδειξαν στο παιχνίδι με την Τσέλιε.

Η χώρα μας έχει μείνει πίσω στη συγκομιδή βαθμών στο ranking της UEFA. Εχει συγκεντρώσει 4.100 βαθμούς όταν η Κύπρος έχει 6.250, η Δανία 6.625 και η Πολωνία 6.375. Αν δεν βελτιωθεί η κατάσταση η πτώση θα είναι εκκωφαντική.