Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις θέσεις των επικεφαλής τριών συνταγματικά κατοχυρωμένων ανεξάρτητων Αρχών ανάρτησε ο Νικήτας Κακλαμάνης στον ιστότοπο της Βουλής, καλώντας όποιον επιθυμεί και διαθέτει τα προσόντα, να υποβάλλει από σήμερα και έως τις επόμενες 15 ημέρες το βιογραφικό του στην αρμόδια γραμματεία της Βουλής. Θυμίζω ότι υπάρχουν τυπικά τρεις ακέφαλες ανεξάρτητες Αρχές, με τις θητείες των προέδρων τους να έχουν λήξει. Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) δεν έχει πρόεδρο καθώς ο Χρήστος Ράμμος έχει παραιτηθεί και αποχωρήσει. Το ίδιο συμβαίνει και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μετά την παραίτηση του Κωνσταντίνου Μενουδάκου. Ενώ στον Συνήγορο του Πολίτη ο Ανδρέας Ποττάκης παραμένει μέχρι νεοτέρας, καθώς η πρώτη απόπειρα αντικατάστασής του από την κυβερνητική πλειοψηφία στη Διάσκεψη των Προέδρων «μπλοκαρίστηκε» από την αντιπολίτευση.

Πρώτο πείραμα

Με αυτό το δεδομένο, τον περασμένο Σεπτέμβριο ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε στείλει επιστολή στον Κακλαμάνη, προτείνοντας η εκλογή των τριών επικεφαλής να γίνει μέσω ανοικτής διαδικασίας τύπου Open Gov – μέχρι σήμερα οι υποψήφιοι για τις ανεξάρτητες Αρχές προτείνονται από κόμματα και κυβερνήσεις. Η πρόταση βρήκε ευήκοα ώτα αλλά, εξ όσων μαθαίνω, υπήρξαν νομικά ερωτήματα για την προτεινόμενη διαδικασία οπότε επελέγη η λύση της ανοικτής πρόσκλησης του προέδρου της Βουλής. Ενδιαφέρον το πείραμα, ομολογουμένως. Κι ακόμη πιο ενδιαφέρον θα είναι να δούμε αν θα έχει ανταπόκριση και αντίκρισμα.

Κόφτης και στους αρχηγούς

Κατά τη συζήτηση για την εξωτερική πολιτική «οι πολιτικοί αρχηγοί είχαν μια τελευταία ευκαιρία και δεν την εκμεταλλεύτηκαν» σχολίασε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης μιλώντας με δημοσιογράφους, για τα μέτρα που θα λάβει για την τήρηση του χρόνου των ομιλιών στη Βουλή. Το σύστημα του αυτόματου χρονοκόφτη, όχι απλώς θα αρχίσει να λειτουργεί άμεσα, αλλά θα εφαρμοστεί και στις συζητήσεις σε επίπεδο αρχηγών, για τις οποίες θα γίνουν και οι απαιτούμενες αλλαγές στον Κανονισμό της Βουλής. Ο Κακλαμάνης το αποφάσισε οριστικά, είπε, μετά τη συζήτηση των αρχηγών την περασμένη Πέμπτη, η οποία κράτησε τρεις ώρες πάνω από τον προγραμματισμένο χρόνο. Το ηλεκτρονικό σύστημα πρώτα θα εφαρμοστεί σε συζητήσεις σε επιτροπές, νομοσχέδια, κοινοβουλευτικό έλεγχο κ.λπ., και, εντός Νοεμβρίου θα έχει ρυθμιστεί και για τους αρχηγούς. Οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν στη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων, την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, όπου μαντεύω πως θα υπάρξουν και αντιδράσεις. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει ήδη δηλώσει, άλλωστε, ότι δεν σκοπεύει να «πειθαρχήσει».

«Δεν είμαι σε mood»

Είτε επρόκειτο για ατύχημα είτε για… δολιοφθορά, το απόλυτο viral του Σαββατοκύριακου ήταν ο ιδιωτικός διάλογος μεταξύ της Θεοδώρας Τζάκρη και του Στέφανου Κασσελάκη, που διέρρευσε στο Instagram της πρώτης. Στην επίμαχη συζήτηση, ο Κασσελάκης κατηγορεί την αντιπρόεδρο του κόμματός του ότι έχει «διχάσει πολύ κόσμο» με την ίδια να αντιδρά έντονα, καλώντας τον να της μιλήσει «αλλά δεν με καταδέχεσαι». Ο διάλογος έκλεισε με τη φράση «δεν είμαι σε mood τώρα». Και με την ίδια φράση, αλλά και πολλή ειρωνεία σχολίασε – από την έπαυλη στις ΗΠΑ – τις διαρροές ο Κασσελάκης, αφού είχε ήδη προκληθεί ένας χαμός στο Twitter: «Δεν είμαι σε mood να απαντάω στα τρολ της Blue Skies – αλήθεια, πώς πάει η έρευνα του οικονομικού εισαγγελέα; – ούτε στα τρολ των Δημοκρατών του Μπουζουξίδικου – αλήθεια, το σώσατε το σπίτι σας; Εάν χαίρεστε επειδή ένα άτομο έπεσε θύμα ηλεκτρονικού εγκλήματος, κοιτάξτε καλύτερα τον εαυτό σας στον καθρέπτη». Αποδίδοντας τον καβγά στο ότι είναι απαιτητικός από τους στενότερούς του συνεργάτες «ειδικά από εκείνους που εκτιμώ ιδιαίτερα». Οσο για την Τζάκρη, έκανε λόγο για «συμβάν παραβίασης προσωπικών δεδομένων με θύμα εμένα» το οποίο θα διερευνήσει «μέχρι τέλους».

Οι Χρυσαυγίτες επιδιώκουν επιστροφή

Οπως πληροφορήθηκα, προχθές η Χρυσή Αυγή εγκαινίασε νέα γραφεία και «πολυχώρο» κοντά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, επαναλανσάροντας επί της ουσίας την ανοιχτή λειτουργία της που είχε σταματήσει μετά τις καταδίκες της ηγεσίας και μελών της για εγκληματική οργάνωση και άλλα ποινικά αδικήματα. Σαν επιστροφή στο μαύρο παρελθόν, έκανε ανοικτά εγκαίνια, με ομιλίες, μουσική με στίχους μίσους, βιβλιοπωλείο και… μπουτίκ. Και με παρουσία νεολαίας, όπως μου μετέφερε αυτόπτης μάρτυρας που έπεσε τυχαία πάνω στο θέαμα. Επίσης οι Χρυσαυγίτες έκαναν τις προάλλες και μια γιορτή στις Θερμοπύλες, από αυτές που έκαναν ετησίως, αλλά είχαν σταματήσει τα προηγούμενα χρόνια. Τα μεταφέρω με την ευχή να έχουν γνώση και οι αρμόδιες Αρχές.