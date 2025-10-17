Την ερχόμενη Τρίτη αναμένεται να λυθεί το μυστήριο για το μέλλον του Άγνωστου Στρατιώτη, με την κατάθεση στη Βουλή της τροπολογίας που θα ορίζει ότι η αρμοδιότητα για το μνημείο περνά πλέον στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας, ενώ θα προβλέπει και ποινές φυλάκισης έως δύο ετών για όσους προκαλούν ζημιές, γράφουν συνθήματα ή επιχειρούν να πραγματοποιήσουν διαδηλώσεις στον χώρο του. Η ακριβής διατύπωση των παραπάνω αναμένεται να δώσει απαντήσεις και στις απορίες που έχουν δημιουργηθεί ακόμη και σε αυτούς που θα μοιράζονται εφεξής τις αρμοδιότητες στην περιοχή του μνημείου. Δηλαδή στο «Πεντάγωνο», την ΕΛ.ΑΣ., τον Δήμο Αθηναίων κ.λπ. Διότι τα πρακτικά ερωτήματα είναι πολλά. Από το ποιος θα καθαρίζει και θα συντηρεί, μέχρι το αν θα ορίζεται συγκεκριμένα ο χώρος στον οποίο θα απαγορευτούν οι διαδηλώσεις. Εάν θα αφορά, δηλαδή, η απαγόρευση και όλο το πεζοδρόμιο μπροστά στη Βουλή, ως τη Λεωφόρο Αμαλίας. Εκεί που έχουμε δει κάθε είδους συγκεντρώσεις, συμπεριλαμβανομένων κάποιων στις οποίες συμμετείχαν και σημερινοί υπουργοί της ΝΔ…

Κριτική από Βενιζέλο

Την τροπολογία θα περιμένει και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος άσκησε πολύ σκληρή κριτική στην κυβέρνηση (ΕΡΤ), κατηγορώντας την ως υπεύθυνη για ένα πολυεπίπεδο θεσμικό αδιέξοδο και κρίση εμπιστοσύνης. Για το θέμα του Αγνωστου Στρατιώτη είπε πως δεν υπάρχει πολίτης που να μη θέλει τον σεβασμό του μνημείου, αλλά «αυτό δεν σημαίνει ότι εντός του προαυλίου της Βουλής θα επιβάλλεις έλεγχο από τις Ενοπλες Δυνάμεις ή ότι θα θέσεις ένα μέρος της κεντρικής πλατείας της χώρας, άρα του κεντρικού δημόσιου χώρου της δημοκρατίας, υπό στρατιωτικό έλεγχο». Αρα θα πρέπει, είπε, η νομοθετική ρύθμιση να σέβεται «την παράδοση, την ιστορία, τις ίδιες τις Ενοπλες Δυνάμεις, τους Εύζωνες, την Προεδρική Φρουρά δηλαδή, ως σώμα το οποίο ανήκει στην Προεδρία της Δημοκρατίας, σέβεται τη Βουλή και την αυτονομία της Βουλής, σέβεται το Σύνταγμα και σέβεται και τα δικαιώματα και τις συλλογικές ελευθερίες των Ελλήνων».

158 «ναι» για το 13ωρο

Η χθεσινή ένταση που καταγράφηκε στη συζήτηση των πολιτικών αρχηγών για την εξωτερική πολιτική στη Βουλή, στην πραγματικότητα είχε ξεκινήσει από το πρωί, από την ψήφιση του εργασιακού νομοσχεδίου για το 13ωρο. Το νομοσχέδιο πέρασε, τελικά, από 156 βουλευτές, αφού εκτός από τη ΝΔ το στήριξαν κι οι δύο μόνιμοι πια… συνοδοιπόροι, οι ανεξάρτητοι πρώην «Σπαρτιάτες», Κωνσταντίνος Φλώρος και Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς. Οι κακές γλώσσες λένε ότι αυτοί οι δύο προσπαθούν να βρουν πολιτικό απάγκιο σε «γαλάζιο» λιμάνι, διά της κοινοβουλευτικής προσκολλήσεως. Η Πειραιώς, πάντως, από τη μεριά της ξεκαθαρίζει ότι η διάθεση της διεύρυνσης δεν περιλαμβάνει «Σπαρτιάτες», πρώην ή νυν.

Από Μαξίμου, Παρίσι

Ανακατατάξεις στο διπλωματικό γραφείο του Πρωθυπουργού αναμένεται να προκαλέσει ο διορισμός του πρεσβευτή Μίλτωνα Νικολαΐδη στην ελληνική πρεσβεία στο Παρίσι. Ο Νικολαΐδης θα αντικαταστήσει τον πρεσβευτή Αντώνη Αλεξανδρίδη, ο οποίος θα αντικαταστήσει στος τέλος του έτους την Αικατερίνη Νασίκα στην Ουάσιγκτον. Την πληροφορία ότι ο διπλωματικός σύμβουλος του Κυριάκου Μητσοτάκη μπορεί να διοριζόταν στη γαλλική πρωτεύουσα σας την είχα μεταφέρει από καιρό, βέβαια, όμως μαθαίνω ότι η τοποθέτηση έχει πλέον επικυρωθεί από το αρμόδιο Ανώτατο Συμβούλιο του υπουργείου Εξωτερικών. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναμένουμε το ποιος διπλωμάτης θα τον αντικαταστήσει στο Μέγαρο Μαξίμου από τις αρχές του επόμενου έτους, οπότε και θα αποχωρήσει για το νέο του πόστο. Στο μεταξύ, πάντως, το διπλωματικό γραφείο του Μαξίμου ενισχύεται με την προσθήκη του διεθνολόγου Σωτήρη Σέρμπου, ο οποίος είχε υπάρξει για ένα διάστημα σύμβουλος για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής του Νίκου Ανδρουλάκη.

Ελληνοτουρκικά ΜΟΕ

Ακόμη μια φορά ενημερωθήκαμε πρώτα από τον εκπρόσωπο του τουρκικού υπουργείου Αμυνας πως στο πλαίσιο του σχεδίου εφαρμογής Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, ο διοικητής της Τακτικής Τουρκικής Αεροπορίας με έδρα στο Εσκισεχίρ, επισκέπτεται αυτό το τριήμερο τον διοικητή της Ελληνικής Τακτικής Αεροπορίας στη Λάρισα. Αντιστοίχως, μια αντιπροσωπεία από την 111 Πτέρυγα Μάχης της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας θα επισκεφθεί την 1η Κύρια Βάση Αεριωθούμενων στο Εσκισεχίρ από τις 20 έως τις 22 Οκτωβρίου.

Επίκαιρη εκδήλωση

Ενδιαφέρουσα και επίκαιρη είναι η σημερινή εκδήλωση του επιστημονικού ομίλου «Αριστόβουλος Μάνεσης» με θέμα «Εκλογικό σύστημα και πολιτικό σύστημα: μεταξύ αντιπροσωπευτικότητας και κυβερνησιμότητας», η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα τελετών του στις 17.30 το απόγευμα. Στους ομιλητές περιλαμβάνονται οι συνταγματολόγοι Κώστας Χρυσόγονος, Χαράλαμπος Ανθόπουλος, Γιώργος Σωτηρέλης, ο καθηγητής Παναγιώτης Κουστένης (μαθηματικός ειδικός στα εκλογικά συστήματα) και ο καθηγητής Πολιτικής Κοινωνιολογίας Κώστας Ελευθερίου.