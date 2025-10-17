Ενα πράγμα που μπορεί να κρατήσει κανείς από την ανάλυση του Ευάγγελου Βενιζέλου (ΕΡΤ) είναι ο τρόπος με τον οποίο μιλάει όχι για το «πριν», αλλά για το «μετά» των εκλογών. «Ποιος μπορεί να δώσει κυβερνητική λύση; Ποια είναι η πρόταση της ΝΔ για την επόμενη Βουλή;». Πολύ έξυπνα, ο Βενιζέλος αφαιρεί το βάρος της απάντησης από το ΠΑΣΟΚ, που είναι αξιωματική αντιπολίτευση και μπορεί να έχει εύλογο στόχο να πάει όσο καλύτερα γίνεται, και το δίνει στη ΝΔ – της οποίας η επιμονή στην αυτοδυναμία, σε αυτή την ανάλυση και με τα δεδομένα των δημοσκοπήσεων, οδηγεί σε ακυβερνησία. Ρώτησαν επίσης τον Βενιζέλο: Αυτοδύναμες ή συμμαχικές κυβερνήσεις; «Εγώ πιστεύω στις κυβερνήσεις που μπορούν να κάνουν τη δουλειά», απάντησε.

Τρυφερότητα

Ο Βενιζέλος, που μόλις πριν από λίγες μέρες είχε τετ α τετ με τον Ανδρουλάκη, αφενός περιέγραψε τον κατακερματισμό στα αριστερά του κόμματός του και αφετέρου υπερασπίστηκε το ΠΑΣΟΚ και τη δική του προσπάθεια, κάνοντας λόγο για αντιμετώπιση με «τρυφερότητα» – εξηγώντας επί της ουσίας πως ο σοβαρός δρόμος που έχει επιλέξει είναι δύσκολος «όταν έχεις πανταχόθεν φωνές οι οποίες είναι απλουστευτικές, δημαγωγικές, λαϊκιστικές και έχεις και τις δημοσκοπήσεις οι οποίες επαναλαμβάνονται με ρυθμό καταιγιστικό». Σημαίνει αυτό ότι θα δεχόταν μια πρόταση για επικεφαλής στο Επικρατείας; «Δεν θα χάσω τη δυνατότητά μου να σκέφτομαι και να μιλάω όσο μπορώ και για όποιους με ακούνε», απάντησε, ξεκαθαρίζοντας τη θέση του.

Παρόντες

Πολύς πράσινος κόσμος πέρασε από τη Βουλή χθες (ευκαιρία που οι αρχηγοί και οι βουλευτές ήταν σχεδόν όλοι παρόντες), όμως μια παρουσία ξεχώρισε – αυτή του αναπληρωτή γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής, Νίκου Μπουνάκη, που πρόσφατα βρέθηκε στο στόχαστρο της ΝΔ, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, για δηλωμένες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα. Ο Μπουνάκης, που έχει ήδη δηλώσει ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν νόμιμη (και στηρίζεται εμφανώς από το κόμμα του) ενδεχομένως αρκετά σύντομα να βρεθεί και στην αίθουσα της Εξεταστικής ως μάρτυρας. Χθες, πάντως, πέρασε μια βόλτα από το καφενείο της Βουλής, για μια σύντομη κουβέντα.

Πικάσο

Από το βήμα της Βουλής, ο Νίκος Ανδρουλάκης παρομοίασε την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Αίγυπτο ως «πίνακα με “νεκρή φύση”» – φράση που προξένησε και τη σχετική κόντρα αργότερα. Πού να ξέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πως κάποιες ώρες αργότερα, ένας πίνακας που όντως λέγεται «Νεκρή φύση με κιθάρα», του Πάμπλο Πικάσο, που χρονολογείται στις αρχές του 20ου αιώνα και κοστίζει 600.000 ευρώ, θα έκανε φτερά κατά τη μεταφορά του από τη Μαδρίτη στη Γρανάδα.

Απορία

Και αν δεν είπαν στο περιστύλιο για κοινή πρωτοβουλία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για ποιο πράγμα μιλούσαν Ζωή, Νίκος και Αλέξης (Χαρίτσης);