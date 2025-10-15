Δεν αγωνίστηκε χθες βράδυ στο φιλικό του Ιράν με την Τανζανία (2-0). Και το ρεπορτάζ του Sport3 υποστήριξε πως η αιτία ήταν ένας μικροτραυματισμός στην τελευταία προπόνηση πριν από το ματς. Η παρουσία του με αύξοντα αριθμό 102 (έχει και 57 γκολ) λοιπόν με το εθνόσημο, μετατέθηκε ήδη για παραπέρα. Παρά ταύτα είναι δεδομένο πως ο Μεντί Ταρέμι τη χθεσινή μέρα θα τη θυμάται για χρόνια και μάλιστα με το χαμόγελο στο χείλη: Με τα συναισθήματα που ταιριάζουν σε έναν από τους τρεις υποψήφιους για το βραβείο του καλύτερου ασιάτη ποδοσφαιριστή – που αγωνίζεται στο εξωτερικό – για το 2025!

Ναι, μεγαλεία για τον άσο του Ολυμπιακού που μέσα στο 2025 ήταν πολύτιμος κρίκος στην αλυσίδα του Σιμόνε Ιντζάγκι στο Μιλάνο: Της Ιντερ που έφτασε ως τον τελικό του Champions League και για μήνες έδωσε την εντύπωση της καλύτερης ομάδας της Ευρώπης – αποκλείοντας μεταξύ άλλων την Μπάγερν Μονάχου και την Μπαρτσελόνα στον πόλεμο των άστρων. Εγραψε 44 συμμετοχές στο κοντέρ με τους Νερατζούρι (3 γκολ, 9 ασίστ) ο έμπειρος στράικερ. Την ίδια στιγμή έφτασε με τη φανέλα του Ιράν ως τον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Κεντρικής Ασίας – έχασε τον τίτλο από το Ουζμπεκιστάν – ενώ μέσα στα 2025 με την εθνική ομάδα εξασφάλισε μια θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Αμερικής.

Διόλου τυχαία λοιπόν η επιλογή του στο top 3. Και η υποψηφιότητά του για ένα βραβείο που το Ιράν το έχει κερδίσει τέσσερις φορές, αλλά σε μια καταμέτρηση που καταλήγει προ 20ετίας. Ο θρυλικός Αλί Νταεΐ (1999), ο Χομπαμπάμπ Αζίζι (1996), ο Μέντι Μαχνταβίκια (2003) και ο Αλί Καρίμι (2004). Ο Ταρέμι, δεδομένα κορυφαίος της γενιάς του, ξαναβάζει τη χώρα του σε αυτή την ιδιαίτερη λίστα. Και αύριο (το απόγευμα) κιόλας θα ξέρουμε αν θα τα καταφέρει. Η τελετή βράβευσης είναι στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας (King Fahad Cultural Centre). Εκεί θα ανακοινωθεί και ο νικητής. Ποιοι είναι οι άλλοι δύο υποψήφιοι; Ο φοβερός και τρομερός Τάκε Κούμπο της Ρεάλ Σοσιεδάδ από την Ιαπωνία. Και ο Κορεάτης, Λι Κανγκ Ιν της Παρί Σεν Ζερμέν.

Προηγούμενος νικητής του AFC award (International) ήταν ο Σον Χιουνγκ Μιν, ίσως ο πιο πετυχημένος «ξένος» στην ιστορία της Τότεναμ. Ο επιθετικός από τη Νότια Κορέα που άφησε το δικό του σημάδι στην Premier League. Θυμίζουμε στη διαδρομή προς το φινάλε του 2025, ότι ο Ολυμπιακός έχει στο ρόστερ του έναν ακόμη υποψήφιο για μια ιδιαίτερη βράβευση. Τον Χρήστο Μουζακίτη που εδώ και μήνες προηγείται στην ψηφοφορία του κοινού της Tuttosport για τον τίτλο του Golden Boy Web. O νεαρός Ελληνας συγκεντρώνει το 35,8% των ψήφων. Δεν αποκλείεται λοιπόν οι Ερυθρόλευκοι μέχρι το τέλος του χρόνου να έχουν δύο βραβευμένους στο ρόστερ τους.

Φυσικά όλα αυτά επιβεβαιώνουν την ποιότητα. Και δεδομένα κολακεύουν και τους ποδοσφαιριστές προσωπικά και το club. Η αλήθεια είναι όμως ότι ήδη ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή στην αγωνιστική δράση και ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του ένα πραγματικά δύσκολο πρόγραμμα. Ενα μονοπάτι που ξεκινά το Σάββατο από τη Λάρισα (ΑΕΛ) για την 7η αγωνιστική της Super League, περνάει από το Μονζουίκ της Βαρκελώνης την Τρίτη (Μπαρτσελόνα) και καταλήγει την επόμενη Κυριακή στο Φάληρο για το ντέρμπι με την ΑΕΚ (26/11). Αναμένει λοιπόν από σήμερα τις επιστροφές των διεθνών – πλην του Ταρέμι που λογικά αύριο θα πρέπει να είναι στο Ριάντ και που ενδεχομένως ο τραυματισμός του τον θέτει ούτως ή άλλως νοκάουτ. Και να σχεδιάσει το πλάνο του.

Και μιας και η κουβέντα για τον Ταρέμι; Η πιθανή απουσία του από τη Λάρισα ανοίγει τον δρόμο για τον Ρομάν Γιάρεμτσουκ. Προπονείται ο Ουκρανός. Αν συνεχίσει έτσι, θα είναι λογικά στην αποστολή για την ΑΕΛ. Στο ταξίδι της Παρασκευής.