Εγκωμιαστική η πλατφόρμα DAZN για τα μάτια του Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Το κορυφαίο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο με αφορμή την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα για την 3η αγωνιστική της league phase έκανε ένα ολόκληρο αφιέρωμα στον κορυφαίο μαροκινό σκόρερ.

Τον «ήρωα του Μεντιλίμπαρ» που ξεπέρασε τους Κριστιάνο Ρονάλντο και Καρίμ Μπενζεμά στην Ευρώπη, απειλεί την Μπαρτσελόνα: «Ενα μείγμα Ντρογκμπά και Ετό» όπως τον αποκαλεί. «Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί ήταν μακριά από τα φώτα της κορυφαίας διασυλλογικής σκηνής της Ευρώπης. Σήμερα, στα 32 του, ο μαροκινός φορ όχι μόνο διαπρέπει με τη φανέλα του Ολυμπιακού, αλλά έχει ήδη συνδέσει το όνομά του με ένα ευρωπαϊκό ρεκόρ που μέχρι πρότινος ανήκε σε γίγαντες του ποδοσφαίρου όπως οι Κριστιάνο Ρονάλντο, Καρίμ Μπενζεμά και Ραδαμέλ Φαλκάο. Ο Ελ Κααμπί σημείωσε 11 γκολ στα νοκάουτ του Europa Conference League 2024, οδηγώντας τον Ολυμπιακό στον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας του υπό τις οδηγίες του Χοσέ Λουίς Μεντιλιμπάρ. Με αυτό το επίτευγμα, ξεπέρασε τις επιδόσεις των Ρονάλντο (2016/17), Μπενζεμά (2021/22) και Φαλκάο (2010/11), που είχαν από 10 γκολ σε Champions ή Europa League.

Οι επιδόσεις του τον καθιστούν ήδη θρύλο για την ομάδα του Πειραιά, ενώ ο Χάνσι Φλικ και η Μπαρτσελόνα καλούνται τώρα να τον αντιμετωπίσουν στους ομίλους του Champions League. Ενας πρώην διεθνής, ο Τυνήσιος Αντελ Σέντλι, είχε δηλώσει για εκείνον: «Είναι μείγμα Ντρογκμπά και Σαμουέλ Ετό» – ένα σχόλιο που σήμερα μοιάζει προφητικό. Η πορεία του ήταν ανορθόδοξη: από το RS Μπερκάν στην Κίνα (Hebei Fortune), μετά στο Κατάρ, στην Τουρκία, στο Μαρόκο ξανά, και τελικά στον Πειραιά το 2023. Εκεί, ο Μεντιλιμπάρ βρήκε έναν επιθετικό με πειθαρχία, κίνηση χωρίς την μπάλα και ένστικτο στο γκολ. Ο ίδιος λέει για τον παίκτη του: «Δεν χρειάζεται δέκα ευκαιρίες για να σκοράρει – του φτάνει μία»».