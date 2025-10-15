Δεκάδες φορές έχουμε ακούσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να διαβεβαιώνει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, φοβάμαι ωστόσο ότι για κάποια μέλη της κυβέρνησής του έχει μπει για τα καλά η προεκλογική περίοδος, φουντώνοντας και τις εσωκομματικές έριδες. Ειδικά μεταξύ αυτών που πολιτεύονται στο Λεκανοπέδιο, όπου είναι μαζεμένες πολλές… βεντέτες, ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος. Από Βορρά μέχρι Νότο, αλλά και λαϊκότερα δυτικά της πάλαι ποτέ Β΄ Αθήνας. Δεν έχει περάσει, όμως, απαρατήρητο σε κανέναν (ούτε στο Μαξίμου) ότι μερικοί υπουργοί μοιάζουν να τα έχουν φορτώσει στον κόκορα για να βγουν από τώρα στο κυνήγι του σταυρού, με προσωπικές παρουσίες σε εκδηλώσεις, τραπέζια, εγκαίνια πολιτικών γραφείων κ.λπ., ενίοτε και με «καρφιά» σε συνυποψήφιους. Κατανοητές οι διαχρονικές ανασφάλειες των πολιτευτών, αλλά όχι εις βάρος των καθηκόντων τους.

Ο «Λευτεράκης» του ΟΠΕΚΕΠΕ

Με σταδιοδρομία σε ΟΝΝΕΔ και ΝΔ, ο Λευτέρης Ζερβός ήταν από αυτούς που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Λευτέρη Αυγενάκη να συνεισφέρουν στον τόπο, όπως εξήγησε στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής ο πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ για το πώς έφτασε σε εκείνη τη θέση. Ο Ζερβός ακουγόταν σε διάφορες συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παρ’ όλα αυτά, δήλωσε στην Εξεταστική ότι δεν έχει λάβει γνώση της δικογραφίας, ούτε γνωρίζει τους διαλόγους του που κατέγραψαν. Ετσι, επικαλέστηκε το δικαίωμα στη σιωπή, καθώς, όπως έλεγε, «θα κληθώ από τον φυσικό δικαστή να καταθέσω». Του επισημάνθηκε, βεβαίως, ότι το δικαίωμα αυτό το έχουν όσοι ήδη κατηγορούνται, αλλά επέμεινε, τονίζοντας ότι συνομιλούσε «με τους πάντες χωρίς γεωγραφικούς προσδιορισμούς» στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, χωρίς ουδέποτε να δεχθεί παρέμβαση άνωθεν, όπως ούτε ο ίδιος παρενέβη σε θέματα ελέγχων. Ρωτήθηκε αν γνωρίζεται με τον Πρωθυπουργό και απάντησε αρνητικά. Παρότι του θύμισαν μια συνομιλία του στην οποία ο Γρύλλος τού λέει για τον Μητσοτάκη πως «όταν κατεβαίνει στο Ηράκλειο σε θυμάται και σου λέει “γεια σου, Λευτεράκη“».

Το πρόγραμμα της Εξεταστικής

Πήρε, τελικά, αναβολή η κατάθεση της πρώην διευθύντριας Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ και κρίσιμης μάρτυρος Παρασκευής Τυχεροπούλου, η οποία θα καταθέσει την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου. Αντ’ αυτής, στην Εξεταστική αναμένεται να καταθέσει σήμερα η τωρινή διευθύντρια Τεχνικών Ελέγχων Σταυρούλα Κουρμέντζα. Πρόκειται για την υπηρεσία του Οργανισμού που ελέγχθηκε προχθές από κλιμάκιο του OLAF.

Ο συνομιλητής του «Φραπέ»

Την επόμενη εβδομάδα, θα καταθέσουν ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής και ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Στρατάκος. Ο τελευταίος είχε παραιτηθεί όταν διέρρευσαν οι διάλογοί του με τον «Φραπέ» ενώ το όνομά του «πρωταγωνίστησε» και στις καταθέσεις των πρώην προέδρων Παναγιώτη Σημανδράκου και Γρηγόρη Βάρρα, με τον πρώτο να δηλώνει ότι ο Στρατάκος τού ασκούσε πιέσεις μέσω συχνών τηλεφωνημάτων για να πληρωθεί ο «Φραπές», παρά τους ελέγχους που είχαν «δεσμεύσει» τον ΑΦΜ του.

Οι μετανάστες και ο… Ρατατούης

Ενδιαφέρουσα τροπή πήρε η συζήτηση στην παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης για τις επιστροφές μεταναστών που πραγματοποίησε ο Συνήγορος του Πολίτη, στην οποία βρέθηκαν προσκεκλημένοι ο Θάνος Πλεύρης και ο Μάκης Βορίδης. Ο επικεφαλής του Συνηγόρου Ανδρέας Ποττάκης παρουσίασε τα στοιχεία που δείχνουν μείωση 7% των απελάσεων κι ακόμη μεγαλύτερη μείωση των εθελούσιων επιστροφών μεταναστών. Όπως επεσήμανε, η συντριπτική πλειονότητα των επιστροφών και απελάσεων είναι Αλβανοί και Γεωργιανοί, ενώ οι άλλοι απλώς παραμένουν φυλακισμένοι χωρίς προοπτική φυγής. Τοποθετήθηκε επίσης αρνητικά για την πολιτική της κυβέρνησης στις απελάσεις και την αναστολή αιτημάτων ασύλου, σημειώνοντας ότι έρχονται σε αντίθεση με την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία. Η πρώτη απάντηση ήρθε από τον σημερινό αρμόδιο, τον Πλεύρη, με ατάκα από τον… «Ρατατούη», την ταινία της Ντίσνεϊ. «Από πολλές απόψεις, η δουλειά ενός κριτικού είναι εύκολη», είπε, «αλλά τελικά το έργο του πεδίου είναι πιο σημαντικό από το έργο του γραφείου». Όσο, για τις πολυδιαφημισμένες επιστροφές δεν βγήκε άκρη για το πώς θα καταφέρει η κυβέρνηση να τις αυξήσει, όπως διακηρύσσεται. Ο Βορίδης, όμως, ξεπέρασε και τον σημερινό υπουργό. Μιλώντας σχεδόν διπλάσιο χρόνο, επικεντρώθηκε στο ότι δυσκολεύεται να εξηγήσει στα καφενεία στο Μενίδι γιατί δίνονται ευρωπαϊκά κονδύλια για τις ανάγκες προσφύγων. Τα ίδια που περνάνε, δηλαδή, οι γαλάζιοι βουλευτές που καλούνται να εξηγήσουν στην περιφέρεια τι έγινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ και γιατί δεν πληρώθηκαν ακόμη οι βασικές ενισχύσεις της ΚΑΠ…