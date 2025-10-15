Προσαρμόστηκε γρήγορα στο νέο της κόμμα η Ράνια Θρασκιά. Κι εκείνο δείχνει πόσο θέλει να την αφομοιώσει, σκεπτόμενο να της προσφέρει μια θέση στην ΚΟΕΣ που θα ετοιμάσει το συνέδριό του. Προφανώς, έχει εκτιμηθεί η πίστη της στην ανάγκη συστράτευσης των προοδευτικών δυνάμεων. Εχει μιλήσει γι’ αυτήν και ως συριζαία και σαν πράσινη βουλευτής, εξάλλου. Τώρα, αν κρίνεται σημαντική στην παρούσα φάση η εμπειρία της ως κάποιας που – κατά τα λεγόμενά της – κοιτώντας τον Τσίπρα στα μάτια, την έπεισαν για την αλήθεια που ούτως ή άλλως πίστευε ότι πρεσβεύει, ποιος ξέρει;

Βεβήλωση

Αφού κατηγόρησε την κυβέρνηση πως κλείνει το μάτι στους ακροδεξιούς με την τροπολογία που θα φέρει για τον Αγνωστο Στρατιώτη, η Ράνια Σβίγκου υπενθύμισε ότι «η τελευταία φορά που βεβηλώθηκε το Μνημείο ήταν στα συλλαλητήρια ενάντια στη Συμφωνία των Πρεσπών, από τους χρυσαυγίτες». Πάντως, όλα τα κόμματα ομνύουν στην εθνική ομοψυχία – την οποία αυτό συμβολίζει – και τσακώνονται για τη «χρήση» του. Λογικό, η τοξικότητα τα ενώνει.

Σχέση

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου βγήκε στην τιβί για να δηλώσει πως ήταν θετικό που προσκλήθηκε η Ελλάδα στην τραμπική σύνοδο ειρήνης. Ομως, μετά δεν λιποθύμησε γιατί είπε καλό λόγο για την κυβέρνηση, έσπευσε να επισημάνει πως δεν έχει φροντίσει για μια ισχυρή σχέση με το Ισραήλ, αφού έφερε «πίσω με τα χρήματά μας τους ακτιβιστές από τον στολίσκο στη Γάζα». Στο εθνικοπατριωτικό της σύμπαν μάλλον το έθνος δεν πρέπει να πληρώνει παρά μόνο επιδόματα στα εκάστοτε κομματικά παιδιά. Δεν έχει καμία άλλη υποχρέωση.

Σημαία

Σύμφωνα με τον Γιώργο Φλωρίδη, «ο Αγνωστος Στρατιώτης δεν επιτρέπεται να αποϊεροποιείται από οτιδήποτε άλλο». Βέβαια, επειδή φροντίζει πάντα να πηγαίνει την κυβερνητική γραμμή στην άκρη της, δεν έμεινε στα «υποκλινόμαστε στην ιστορία του έθνους μας». Προσέθεσε και πως «υπάρχουν κάποιοι που τους ενοχλεί η έννοια του έθνους, της πατρίδας, της σημαίας, τους ενοχλεί η ίδια η σημαία». Εντάξει, πρόκειται για τυπικό παράδειγμα γενιτσαρισμού αλλά ακριβώς γι’ αυτό δεν μπορεί πια να προσφέρει χρήσιμες υπηρεσίες στο τωρινό του κόμμα. Πολώνει υπερβολικά.