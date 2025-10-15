Το πράσινο φως άναψε η Κομισιόν στην Ελλάδα για την εκταμίευση του 6ου αιτήματος πληρωμής ύψους 2,1 δισ. ευρώ (2,44 δισ. ευρώ με την προχρηματοδότηση) από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η θετική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έρχεται ύστερα από την εκπλήρωση 32 οροσήμων και 7 στόχων. Με την εκταμίευση της 6ης δόσης, η Ελλάδα θα έχει ολοκληρώσει το 48% των ορόσημων του Σχεδίου «Ελλάδα 2.0» και οι συνολικές πληρωμές θα έχουν ανέλθει σε 23,4 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 65% του συνολικού προϋπολογισμού. Για την έκτη δόση του ΤΑΑ εκπληρώθηκαν τα εξής ορόσημα:

Παιδεία: Εγκατάσταση 36.200 διαδραστικών πινάκων σε σχολεία.

Υγεία: Λειτουργία της 1ης φάσης του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας και ενίσχυση του θεσμού του Προσωπικού Γιατρού.

Κοινωνική μέριμνα: Εναρξη χορήγησης επιδομάτων σε 1,3 εκατ. δικαιούχους μέσω κάρτας.

Ενέργεια: Εγκατάσταση 11.580 φωτοβολταϊκών συστημάτων και θεσμικές παρεμβάσεις για αποθήκευση και αυτοκατανάλωση ενέργειας.

Οδική ασφάλεια: Συμβάσεις για LED φωτισμό και έργα σε 7.780 επικίνδυνα σημεία.

Υποδομές: Συμβάσεις για 9 ερευνητικά κέντρα και χρηματοδότηση 30 τουριστικών λιμένων.

Δικαιοσύνη: Λειτουργία δικαστικής αστυνομίας και ψηφιακή κατάρτιση 7.000 δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων σε ψηφιακές δεξιότητες.

Δημόσια διοίκηση: Ολοκλήρωση άνω του 90% της κτηματογράφησης και νέας δομής Κτηματολογίου.

Φορολογική διοίκηση: Ενοποίηση 400.000 POS και ταμειακών με το MyData και μεταρρυθμίσεις για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

REPowerEU: Εργα αποθήκευσης ενέργειας 175MW και κίνητρα για έξυπνους μετρητές.

Το νέο σχέδιο

Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, η κυβέρνηση θα πρέπει να έχει υποβάλει στις Βρυξέλλες το νέο σχέδιο αναθεώρησης του «Ελλάδα 2.0», προκειμένου να εγκριθεί από το Ecofin του Δεκεμβρίου. Με τη νέα αναθεώρηση η χώρα μας θα έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει στην απένταξη έργων τα οποία δεν είναι εφικτό να υλοποιηθούν στο χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι τη λήξη του ΤΑΑ δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα να αυξηθεί ο προϋπολογισμός σε εκείνα όπου ο χρόνος επαρκεί για να ολοκληρωθούν έως και τον Αύγουστο του 2026. Μέσω της αναθεώρησης του εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, επενδύσεις οι οποίες έχουν ξεκινήσει αλλά δεν προλαβαίνουν να ολοκληρωθούν εντός χρονοδιαγραμμάτων, δεν θα σταματήσουν καθώς όπως εξηγούν αρμόδιες πηγές, μπορούν να μεταφερθούν σε ένα άλλο χρηματοδοτικό σχήμα όπως στο ΕΣΠΑ ή ακόμα και στο ΠΔΕ.