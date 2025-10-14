Η Χαμάς δεν θέλει ο Τόνι Μπλερ να εμπλακεί στην ανοικοδόμηση της Γάζας. Η Παλαιστινιακή Αρχή φαίνεται να θέλει. Βέβαια, ούτε ο Τραμπ, ούτε ο Νετανιάχου έχουν εμφανιστεί πρόθυμοι να συνεργαστούν με τη δεύτερη. Για την ιστορία, ο γαμπρός του αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος συνεργάζεται στενά με τον βρετανό πρώην πρωθυπουργό, προσβάλει συχνά τον Μαχμούντ Αμπάς – έχει πει μέχρι και ότι μοιάζει με ηγέτη προσφυγικού καμπ. Με δύο λόγια: η ειρήνη στη Μέση Ανατολή είναι δύσκολη υπόθεση όχι μόνο για τους προφανείς λόγους.

Προκλήσεις

Στην αιγυπτιακή λουτρόπολη βρέθηκε και ο Αντόνιο Γκουτέρες. Λογικό σαν γ.γ. του ΟΗΕ να ελπίζει πως η τραμπική σύνοδος θα φέρει αποτελέσματα. Ωστόσο, ελάχιστοι παραμένουν αισιόδοξοι αφού άκουσαν τον ισραηλινό πρωθυπουργό να λέει στους συγγενείς των ομήρων πως η εκστρατεία του δεν έχει τελειώσει ακόμα και να επιμένει ότι υπάρχουν «πολύ μεγάλες προκλήσεις ασφαλείας» μπροστά τους. Ο Μπίμπι εξαρτά την πολιτική του επιβίωση από το πολεμικό κλίμα, άλλωστε.

Στόχος

Η Τζόρτζια Μελόνι επέκρινε τον στολίσκο με τη Τούνμπεργκ. Ο Σάντσεθ είναι ανοιχτά επικριτικός απέναντι στο Ισραήλ. Ο Μακρόν έδωσε ώθηση σε μια σειρά από χώρες να αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος. Ισραηλινά μίντια έδιναν πληροφορίες σαν τις παραπάνω για τους ηγέτες που μαζεύτηκαν στην Αίγυπτο. Βέβαια, επισήμαναν κιόλας ότι στόχος της συνόδου ήταν οι τέσσερις εγγυήτριες χώρες του σχεδίου – ΗΠΑ, Αίγυπτος, Κατάρ και Τουρκία – να συμφωνήσουν στις πολύ γενικές αρχές. Οι άλλοι μάλλον έκαναν το ταμπλό βιβάν.

Οπλα

Ενας από τους βασικούς διαμεσολαβητές, ο καταριανός πρωθυπουργός σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραμάν μπιν Τζασίμ Αλ Θανί, έχει επισημάνει πως ένα θέμα προς συζήτηση είναι σε ποιον θα κληθεί να παραδώσει τα όπλα της η Χαμάς. Ορισμένοι Αραβες πιστεύουν ότι ίσως την πείσουν να αφοπλιστεί μερικώς εφόσον ο Τραμπ εγγυηθεί πως το Ισραήλ δεν θα ξαναρχίσει τον πόλεμο. Είναι σαν να ζητάνε από τρεις σκορπιούς να μην τσιμπήσουν τους τρεις βατράχους που τους περνάνε απ’ το ποτάμι.