Κάθε φορά που έχουμε διακοπή για τις Εθνικές συνήθως επικρατεί ησυχία στα ρεπορτάζ των ομάδων, ωστόσο στην ΑΕΚ υπήρξε μία σημαντική είδηση αυτές τις μέρες. Η είδηση αφορούσε στην επέκταση της συνεργασίας της Ενωσης με τον Ζίνι και κυρίως στο υπόβαθρο αυτής της κίνησης. Ο ανγκολέζος άσος είχε συμβόλαιο ως το 2028, δεν υπήρχε λόγος να βιαστούν δηλαδή οι Κιτρινόμαυροι από την άποψη της χρονικής δέσμευσης. Ηθελαν όμως να επιβραβεύσουν τον διεθνή επιθετικό για την εξέλιξή του και τη μέχρι τώρα παρουσία του στην ομάδα, γι’ αυτό και πέρα από την επέκταση ως το 2029 του έγινε και μία σημαντική αύξηση στις αποδοχές του.

Με αυτόν τον τρόπο η ΑΕΚ δείχνει εμπράκτως στον ποδοσφαιριστή πόσο τον πιστεύει και ότι ποντάρει πάνω του για τα επόμενα χρόνια. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι και το timing καθώς ο Ζίνι είναι τραυματίας από το ματς με το Αιγάλεω στο Κύπελλο και αναμένεται να επιστρέψει στη δράση σε περίπου έναν μήνα. Πάνω που άρχισε να βρίσκει τα πατήματά του και να προσαρμόζεται καλύτερα στον τρόπο παιχνιδιού του Μάρκο Νίκολιτς ήρθε αυτή η ατυχία που τον κρατάει πίσω, αλλά είναι σίγουρο πως όταν επανέλθει θα βρει ξανά τον ρόλο του στην ομάδα. Από την πρώτη στιγμή εξάλλου του είχε δείξει ο Νίκολιτς πόσο πολύ ποντάρει σε εκείνον.

Από την προετοιμασία κιόλας ο σέρβος τεχνικός τον είχε πολύ ψηλά στις επιλογές του, τότε που δοκίμαζε τον ρόμβο, αλλά και αργότερα όταν δοκίμασε και άλλους σχηματισμούς. Ο τραυματισμός του ήρθε σε μία περίοδο που άρχισε να μπαίνει στην εξίσωση ο Γιόβιτς και δεν πρόλαβαν να παίξουν οι δυο τους μαζί, κάτι που αναμένεται να δούμε στο μέλλον μιας και τα χαρακτηριστικά του ενός δείχνουν να κουμπώνουν με εκείνα του άλλου. Κάποτε, στους πρώτους του μήνες στην ΑΕΚ, ο Ματίας Αλμέιδα είχε πει αναφερόμενος στον Λιβάι Γκαρσία πως είναι μία περίπτωση που «πρέπει να… εκραγεί».

Θεωρώντας τότε πως ήταν θέμα χρόνου για τον άσο από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο να κάνει το μπαμ και να ανέβει επίπεδο. Κάτι που στη συνέχεια συνέβη, μέχρι που η Ενωση τον πούλησε στην Σπαρτάκ και έβαλε στα ταμεία της περίπου 20 εκατ. ευρώ. Ο Ζίνι δείχνει να είναι μία τέτοια περίπτωση. Ενας ποδοσφαιριστής έτοιμος να… εκραγεί και να πετύχει σπουδαία πράγματα στην καριέρα του. Αρκεί να είναι υγιής βέβαια ώστε να μπορεί να αγωνίζεται και να βελτιώνεται. Στην εξέλιξή του υπήρξε και ένα καθοριστικό σημείο, μία απόφαση που τη στιγμή που πάρθηκε, μπορεί να μην άρεσε σε πολλούς. Αποδείχθηκε όμως ευεργετική.

Και δεν είναι άλλη από τον δανεισμό του στον Λεβαδειακό. Εκεί όπου βρήκε χώρο και χρόνο για να ξεδιπλώσει το ταλέντο του και να επιστρέψει στην ΑΕΚ πιο ώριμος και έτοιμος για να αρπάξει την ευκαιρία του. Στα πρώτα ματς με την Ενωση φέτος στην Ευρώπη έδειξε πως η μετάβαση από τον Λεβαδειακό στην ΑΕΚ δεν είναι εύκολη. Είχε σκαμπανεβάσματα, όμως σταδιακά ανέβασε απόδοση και άρχισε να γίνεται καταλυτικός στο παιχνίδι των Κιτρινόμαυρων. Γι’ αυτό και ο Νίκολιτς τον περιμένει πίσω πώς και πώς, γνωρίζοντας καλύτερα από τον καθένα τι μπορεί να πάρει από εκείνον μέσα στο γήπεδο.

Στο μεταξύ, άσχημα νέα ήρθαν από τη Σερβία για την ΑΕΚ καθώς ο Γιόβιτς επιστρέφει στην Ελλάδα τραυματίας μετά το ματς με την Αλβανία. Οπως έκανε γνωστό η ομοσπονδία της χώρας, ο άσος της Ενωσης αντιμετωπίζει πρόβλημα στον οπίσθιο μηριαίο και δεν θα αγωνιστεί στο αυριανό παιχνίδι με την Ανδόρα. Οπως είναι λογικό, στους Κιτρινόμαυρους επικρατεί αγωνία για την κατάστασή του και η εικόνα θα ξεκαθαρίσει μετά τις εξετάσεις που θα υποβληθεί στην Αθήνα. Φαίνεται πάντως πως είναι εξαιρετικά αμφίβολος για το ντέρμπι της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ δημιουργώντας μεγάλο πρόβλημα στα πλάνα του Νίκολιτς.