Ρουμανία και Αυστρία τίθονται αντιμέτωπες, στην έκτη αγωνιστική του όγδοου ομίλου, των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Κατά τη συνέντευξη Τύπου της αναμέτρησης, ο Μιρτσέα Λουτσέσκου αναφέρθηκε στον Ραζβάν Μαρίν και την κατάσταση της υγείας του ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ.

Ο Ρουμάνος τεχνικός αναφέρθηκε στις ενοχλήσεις που ένιωσε ο Μαρίν, οι οποίες τον κράτησαν εκτός από τη φιλική αναμέτρηση με τη Μολδαβία, ενώ θεωρεί πως το σημαντικότερο για τον 29χρονο παίκτη της ΑΕΚ είναι να αναρρώσει και να μην επιδεινωθεί η κατάστασή του.

«Σίγουρα, είναι μια κατάσταση όπου δεν υπάρχει άλλη λύση από το να μην παίξει ο Ράζβαν Μαρίν. Δεν έχει προπονηθεί όλη την εβδομάδα. Το πιο σημαντικό πράγμα για αυτόν είναι να αναρρώσει. Αυτό είναι που πραγματικά θέλω. Δεν πιέζω ποτέ τους παίκτες που νιώθουν κάτι. Επειδή είναι μια μικροσκοπική ρήξη, η οποία μπορεί να επιδεινωθεί και να οδηγήσει σε μεγάλη περίοδο απουσίας. Πρέπει να κάνει μαγνητική τομογραφία, θα χαιρόμουν γι’ αυτόν αν δεν είναι πολύ σοβαρό», δήλωσε ο 80χρονος τεχνικός.

Όπως ανέφεραν ρουμανικά μέσα, ο Μαρίν αισθάνθηκε ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια της τελευταίας προπόνησης, με τους ανθρώπους της ΑΕΚ να περιμένουν τα νέα με αγωνία. Θυμίζουμε πως για την Ένωση ακολουθούν οι δύσκολες αναμετρήσεις με ΠΑΟΚ (19/10 στην «OPAP Arena») και με Ολυμπιακό (26/10 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης), για την Stoiximan Super League. Επίσης, υπάρχει και η εντός έδρας αναμέτρηση με την Αμπερντίν, για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Conference League.