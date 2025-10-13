Νέα τέλη για το επιβατικό κοινό που θα ταξιδεύει από τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας, τα οποία εξακολουθεί να διαχειρίζεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που κατατέθηκε στη Βουλή.

Με το άρθρο 25 του νομοσχεδίου θεσμοθετούνται «τέλη επιβατών» και «τέλη ασφάλειας αερολιμένων», τα οποία θα μπορεί να επιβάλλει η ΥΠΑ – και στο μέλλον ο ιδιώτης ανάδοχος – σε κάθε αναχωρούντα επιβάτη. Τα ποσά θα καθοριστούν με υπουργικές αποφάσεις και θα αποδίδονται σε ειδικούς λογαριασμούς για τη χρηματοδότηση έργων, εξοπλισμού και λειτουργικών δαπανών των αερολιμένων. Τα έσοδα από τα «τέλη ασφάλειας» θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για υπηρεσίες φύλαξης και ασφάλειας.

Σήμερα το τέλος επιβατών στις αναχωρήσεις από αεροδρόμια της ΥΠΑ ανέρχεται σε μόλις 3 ευρώ. Η επιβολή νέων τελών εκτιμάται ότι θα αυξήσει το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων, ωστόσο θεωρείται προϋπόθεση για να γίνουν πιο ελκυστικά τα 22 αεροδρόμια που παραμένουν υπό κρατική διαχείριση και σχεδιάζεται να παραχωρηθούν.

Με το άρθρο 32 του ίδιου νομοσχεδίου προβλέπεται η «αξιοποίηση» περίπου 230 υπαλλήλων που πλεονάζουν στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια τα οποία διαχειρίζεται η Fraport Greece. Οι εργαζόμενοι αυτοί, που δεν έχουν πλέον αντικείμενο μετά την παραχώρηση πριν από οκτώ χρόνια, θα επιστρέψουν στην ΥΠΑ. Θα τοποθετηθούν σε αεροδρόμια υπό κρατική διαχείριση ή θα μεταταχθούν σε άλλους φορείς του Δημοσίου, ανάλογα με τις ανάγκες.

150 εκατ. ευρώ τον χρόνο

Το νομοσχέδιο ρυθμίζει και τη διαχείριση των εσόδων από τα τέλη υπέρπτησης που καταβάλλει η EUROCONTROL, τα οποία φτάνουν τα 150 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Πέρα από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και τους υπαλλήλους της ΥΠΑ, δικαιούχοι του σχετικού επιδόματος θα είναι πλέον και η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η Πολεμική Αεροπορία, το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, καθώς και ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων. Στο διοικητικό επίπεδο, η ΥΠΑ θα συνεχίσει να λειτουργεί ως πάροχος υπηρεσιών αεροναυτιλίας και διαχειριστής αερολιμένων, με επταμελές διοικητικό συμβούλιο αποτελούμενο από τον διοικητή, δύο υποδιοικητές και τέσσερα μέλη. Η οργανωτική δομή μειώνεται κατά 35%, ώστε να γίνει πιο ευέλικτη και λειτουργική. Σε επίπεδο προσωπικού, συστήνονται 2.407 θέσεις μονίμων και ΙΔΑΧ υπαλλήλων. Η πλήρωση θα γίνεται με προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, ενώ προβλέπεται δυνατότητα μετακινήσεων, ιδίως στα περιφερειακά αεροδρόμια, για κάλυψη εποχικών ή έκτακτων αναγκών.