Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο γεννήθηκε στο Καράκας της Βενεζουέλας στις 7 Οκτωβρίου 1967. Απέκτησε πτυχίο μηχανικού βιομηχανικής παραγωγής από το Καθολικό Πανεπιστήμιο Ανδρές Μπέγιο και μεταπτυχιακό στα Οικονομικά από το Ινστιτούτο Ανωτάτων Σπουδών Διοίκησης (IESA). Ιδρυσε το Fundación Atenea το 1992 για την υποστήριξη παιδιών του δρόμου στο Καράκας και το 2002 το Súmate, έναν οργανισμό επικεντρωμένο στις ελεύθερες και δίκαιες εκλογές.

Εξελέγη στη Βουλή της Βενεζουέλας το 2010 με ρεκόρ ψήφων αλλά εκδιώχθηκε το 2014. Αναδείχθηκε σε ηγετική φωνή της αντιπολίτευσης, καταγγέλλοντας σταθερά παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις θεσμικές καταχρήσεις της κυβέρνησης της Βενεζουέλας. Ηγήθηκε του κόμματος Vente Venezuela, το οποίο βοήθησε να ιδρυθεί το 2013. Συνίδρυσε τη συμμαχία Soy Venezuela για να ενώσει ομάδες υπέρ της δημοκρατίας. Υποψήφια για την προεδρία το 2012 και το 2024, υποστήριξε τον υποψήφιο της αντιπολίτευσης στις εκλογές του 2024, αφού της απαγορεύτηκε η συμμετοχή.

Η παρουσία της ανησύχησε την κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο, καθώς για πρώτη φορά υπήρχε μια ενωτική μορφή για την αντιπολίτευση της χώρας, ικανή να προσελκύσει χιλιάδες ανθρώπους στους δρόμους – και στα εκλογικά κέντρα.

Ολες οι δημοσκοπήσεις πέρσι έδειχναν ότι το κίνημά της θα κέρδιζε. Τελικά, όμως, ο Νικολάς Μαδούρο επανεξελέγη για τρίτη θητεία, παρά το γεγονός ότι οι εκλογικοί παρατηρητές κατέγραψαν πολλές παρατυπίες. Μετά το αποτέλεσμα των εκλογών, υπήρξαν διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα που καταπνίγηκαν γρήγορα από την καταστολή των Αρχών. Η ίδια η Ματσάδο ζει κρυμμένη από τότε, με εξαίρεση μια σύντομη εμφάνιση κατά τη διάρκεια διαδήλωσης πριν από την ορκωμοσία του Μαδούρο τον Ιανουάριο. Συνελήφθη για λίγο και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη. Εχει τιμηθεί με το Βραβείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Βάτσλαβ Χάβελ και το Βραβείο Ζαχάροφ το 2024.