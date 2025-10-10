Ενας από τους παίκτες που αναμένεται να έχουν… ενισχυμένο ρόλο στην ΑΕΚ μετά τη διακοπή είναι ο Ζοάο Μάριο. Ο Πορτογάλος συμπληρώνει έναν μήνα ως ποδοσφαιριστής της Ενωσης και ουσιαστικά μπήκε κατευθείαν στα βαθιά. Ηρθε βέβαια έτοιμος καθώς ήταν απόλυτα ενεργός στην Μπεσίκτας, ωστόσο έδειξε πως ήθελε τον χρόνο του για να βρει τα πατήματά του στη νέα του ομάδα. Ο Μάρκο Νίκολιτς τον χρησιμοποίησε και στα πέντε ματς που τον είχε διαθέσιμο, με τον 32χρονο άσο να ξεκινά βασικός στο παιχνίδι Κυπέλλου με τον Παναιτωλικό και στο τελευταίο με την Κηφισιά για το πρωτάθλημα.

Με την επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων οι απαιτήσεις θα είναι ακόμη πιο υψηλές καθώς η ΑΕΚ έχει κομβικά ματς στην Ευρώπη και ντέρμπι στο πρωτάθλημα. Ο Ζοάο Μάριο είναι εκτός λίστας στο Conference League και στη Super League αναμένεται να σηκώσει σημαντικό φορτίο. Εξάλλου πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που έχει… φάει με το κουτάλι μεγάλα ματς στην καριέρα του και γνωρίζει από πρωταθλητισμό.

Η διακοπή αυτή θα τον βοηθήσει να πάρει μερικές προπονήσεις ακόμη με τους νέους του συμπαίκτες, έστω και αν πολλοί λείπουν με τις Εθνικές τους, ώστε να μπει ακόμη περισσότερο στο κλίμα.

Στο μικρό δείγμα πάντως που μας έχει δώσει μέχρι τώρα με τα κιτρινόμαυρα, έχει φανερώσει στοιχεία από την ποιότητά του και το μπαλάκι πλέον είναι στα χέρια του Νίκολιτς που θα πρέπει να βρει τρόπο να τον αξιοποιήσει σωστά. Γενικότερα από εδώ και πέρα θα δοκιμαστεί το ρόστερ της ΑΕΚ και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα ανταποκριθεί.

Σε ακρόαση κάλεσε η ΔΕΑΒ τον Μάριο Ηλιόπουλο για το σπασμένο τζάμι σε μπουθ του γηπέδου του Περιστερίου κατά τη διάρκεια του αγώνα της ΑΕΚ με την Κηφισιά. Το συγκεκριμένο περιστατικό χαρακτηρίζεται ως «φαινόμενο βίας» στην ανακοίνωση της ΔΕΑΒ.