Γιατί δεν έδωσε το «παρών» στην παρέλαση για την 113η επέτειο από την απελευθέρωση της Ελασσόνας; Η δική του πλευρά λέει ότι ο Χρήστος Κέλλας είχε προγραμματισμένη σύσκεψη υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης για τις πληρωμές των αγροτών. Οι απέναντι, πάλι, ισχυρίζονται ότι έτσι θέλησε να αποφύγει τα πλάνα με αγρότες να τον γιουχάρουν. Ως βουλευτής Λαρίσης έκανε το καθήκον του, παρακολουθώντας τη θεία λειτουργία και καταθέτοντας στεφάνι, βέβαια. Οπότε, διαλέξτε την εκδοχή που προτιμάτε.

Παράδειγμα

«Στην πολιτική δεν είναι ποτέ μόνιμα τα πράγματα, παράδειγμα ο κ. Σαμαράς. Ερχεται, φεύγει, έρχεται, φεύγει…». Με αυτές τις φράσεις σχολίασε στον τηλεοπτικό αέρα την επιστροφή του Δημήτρη Κυριαζίδη στην ΚΟ της ΝΔ η Ντόρα Μπακογιάννη. Εντάξει, η λίστα των συγκεκριμένων γαλάζιων παραδειγμάτων είναι μεγάλη και περιλαμβάνει και την ίδια – έστω κι αν εκείνη, σε αντίθεση με τους περισσότερους, έφυγε λίγο από τη ΝΔ για να παραμείνει στη σωστή πλευρά της ιστορίας.

Στιγμιότυπα

Μπορεί τις προάλλες να υπήρχε beef μεταξύ τους λόγω του Ρούτσι, αλλά στη βιβλιοπαρουσίαση του Στυλιανίδη απαθανατίστηκαν να κάθονται πλάι πλάι διατελώντας εν ευθυμία. Σύμφωνα με ασφαλέστατες πληροφορίες, παρότι οι σχέσεις του υπουργού Αμυνας με τον συνάδελφό του της Υγείας δεν είναι οι θερμότερες γενικά, τα φωτογραφικά στιγμιότυπα που Νίκος Δένδιας και Αδωνις Γεωργιάδης γελούν σαν να απολαμβάνουν ο ένας την παρέα του άλλου δεν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

Παρελθόν

Κάτι η παραίτηση Τσίπρα, κάτι η συνέντευξη του Πάνου Καμμένου και παραλίγο να πιστέψουμε ότι το παρελθόν δεν είναι πια παρελθόν. Ας πούμε, ακούγοντας τον δεύτερο να λέει «όταν σε παίρνει ένας τρελός και σου λέει ότι έχει έναν παπά που τον στηρίζει ο Τραμπ και ότι θα πρέπει να γίνει δεσπότης και να μιλήσω εγώ στην Κίμπερλι, για να τον αποφύγω του λέω ότι την έχω δίπλα μου», δεν ξαναζείς τη μέρα που υποστήριξε ότι του πήρε το iPad o γιος του κι ανέβασε τη γραβάτα με τα πέη;