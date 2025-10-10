Ο Φερνάντο Σάντος γίνεται σήμερα 71 ετών και όπως έχει δηλώσει πολλές φορές αισθάνεται ότι είναι ένας Πορτογάλος με… ελληνική καρδιά. Ο «Ελ Μεκάνικο» γιορτάζει σήμερα και «ΤΑ ΝΕΑ» δεν θα μπορούσαν να το ξεχάσουν μιλώντας μαζί με έναν παίκτη που τον χαρακτηρίζει ως ποδοσφαιρικό του πατέρα και ως τον άνθρωπο που του άλλαξε την εικόνα για το ποδόσφαιρο.

Αν και μόλις 31 παιχνίδια με προπονητή τον Σάντος, ο Βίκτορ Βιτόλο με τον οποίον συνεργάστηκαν στον ΠΑΟΚ βάζει πολύ ψηλά τον πορτογάλο τεχνικό, ακόμα και στην καριέρα του αγωνίστηκε τόσο στον Αρη (πριν απ’ τον Δικέφαλο) όσο και στον Παναθηναϊκό.

Ο Βίκτορ Βιτόλο δεν ήταν απλώς ένας ακόμη ξένος ποδοσφαιριστής που πέρασε από τα ελληνικά γήπεδα. Ηταν ένας από εκείνους που άφησαν πραγματικό αποτύπωμα – αγωνιστικά, αλλά και ανθρώπινα. Ο ισπανός χαφ «ρίζωσε» στην Ελλάδα, έζησε πέντε γεμάτα χρόνια στη χώρα μας, φορώντας τις φανέλες τριών μεγάλων συλλόγων και καταγράφοντας συνολικά 159 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Το ταξίδι του ξεκίνησε το 2008, όταν ήρθε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Αρη, ως δανεικός από τη Ρασίνγκ Σανταντέρ. Κανείς τότε δεν μπορούσε να φανταστεί ότι αυτός ο δανεισμός θα αποτελούσε την αρχή μιας διαδρομής που θα συνέδεε άρρηκτα τον Βιτόλο με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Οι εμφανίσεις του με τους Κιτρινόμαυρους ήταν τόσο πειστικές, που σύντομα κέντρισαν το ενδιαφέρον του συμπολίτη ΠΑΟΚ.

Δύο χρόνια αργότερα, ο ισπανός χαφ φόρεσε τη φανέλα του Δικεφάλου, και εκεί, υπό τις οδηγίες του Φερνάντο Σάντος, έζησε την καλύτερη περίοδο της καριέρας του. Ηταν μια εποχή που ο ΠΑΟΚ έδειχνε σταθερά βήματα προόδου, με μια ομάδα δεμένη, πειθαρχημένη και ανταγωνιστική. Ο ίδιος δεν ξεχνά ποτέ εκείνη την εποχή και μιλά με συγκίνηση για τον πορτογάλο τεχνικό, τον άνθρωπο που – όπως λέει – «τον έκανε πραγματικό ποδοσφαιριστή».

«Εκείνα τα χρόνια στον ΠΑΟΚ ήταν ξεχωριστά», αναφέρει χαρακτηριστικά στα «ΝΕΑ» ο βετεράνος πλέον ισπανός παίκτης που θυμήθηκε με συγκίνηση και νοσταλγία εκείνο το διάστημα της συνεργασίας του με τον Φερνάντο Σάντος.

«Είχαμε μια εξαιρετική ομάδα, έναν εξαιρετικό προπονητή, και το πιο σημαντικό: εμπιστοσύνη. Ο Φερνάντο Σάντος με πίστεψε από την πρώτη στιγμή. Με έβγαλε από τα όριά μου, με έκανε καλύτερο, πιο ώριμο, πιο σταθερό. Μου φερόταν σαν πατέρας – με φώναζε “γιο του”. Δεν μπορούσα να τον απογοητεύσω. Είναι ο άνθρωπος που με έκανε να δω αλλιώς το ποδόσφαιρο. Θα τον ευγνωμονώ για πάντα, είναι ο προπονητής που αποτελεί πήγη έμπνευσης για μένα και θέλω να ακολουθήσω τα βήματά του στη δική μου προπονητική καριέρα. Εύχομαι να είναι καλά πάντα και να έχει υγεία. Ξέρει ότι τον αγαπώ και ξέρω ότι με αγαπάει, μου έχει προσφέρει μεγάλη βοήθεια», τόνισε χαρακτηριστικά ο Βιτόλο.

Μετά τη διετία του στην Τούμπα, ο Βιτόλο κατηφόρισε στην Αθήνα για να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού, όπου συνέχισε για δύο ακόμη σεζόν, ολοκληρώνοντας έτσι το ελληνικό του κεφάλαιο. Ηταν ήδη καθιερωμένος ως ένας από τους πιο αξιόπιστους μέσους που πέρασαν από τη Super League, ένας ποδοσφαιριστής με ένστικτο, πάθος και απλότητα στο παιχνίδι του.

Το καλοκαίρι του 2024, σε ηλικία 41 ετών, ο Βιτόλο αποφάσισε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Οπως αποκάλυψε, όμως, είχε προνοήσει αρκετό καιρό πριν για το «μετά». Οργάνωσε τη ζωή του μακριά από τα γήπεδα με την ίδια πειθαρχία που είχε μέσα σε αυτά – κάτι που, όπως λέει, οφείλει εν πολλοίς στη νοοτροπία που του καλλιέργησε ο Σάντος.

Για τον ίδιο, η Ελλάδα δεν ήταν απλώς ένας σταθμός στην καριέρα του, αλλά ένα δεύτερο σπίτι. Ενας τόπος που του χάρισε εμπειρίες, σχέσεις, αναμνήσεις και ανθρώπους που τον σημάδεψαν. «Εδώ έμαθα να αγαπώ το ποδόσφαιρο διαφορετικά, ο Σάντος μου έδωσε το νόημα για να δω διαφορετικά όλο το άθλημα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βιτόλο πριν τελειώσει η συνομιλία.

Αυτή ίσως να είναι η μεγαλύτερη παρακαταθήκη που άφησε πίσω του ο Φερνάντο Σάντος στα ελληνικά γήπεδα. Πάικτες ανεξαρτήτου εθνικότητας, ηλικίας και στυλ που όλοι τον θυμούνται με αγάπη και για το πόσο καλό έκανε στην καριέρα τους.