Η μέρα ξεκίνησε με προθέρμανση και παιχνίδια κατοχής, ακολούθησαν ασκήσεις τακτικής και στη συνέχεια παιχνίδι υψηλής έντασης σε μικρό χώρο, πριν πέσει η αυλαία με πρόγραμμα φυσικής κατάστασης. Η δουλειά είχε «ρυθμό» και ένταση, παρά το γεγονός ότι αρκετοί διεθνείς απουσίαζαν λόγω υποχρεώσεων με τις εθνικές τους ομάδες.

Ο Δημήτρης Πέλκας ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, δείχνοντας πως βρίσκεται σε τροχιά επανόδου, ενώ οι Γίρι Παβλένκα και Φεντόρ Τσάλοφ συνέχισαν θεραπεία.

Ο πρώτος, λόγω τραυματισμού, παραμένει στα «πιτς», γεγονός που έχει δημιουργήσει ένα κενό στη θέση του τερματοφύλακα, αφού και οι Λούκα Γκουγκεσασβίλι, Δημήτρης Μοναστηρλής και Στάθης Μπελερής βρίσκονται σε υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες Γεωργίας και Ελπίδων αντίστοιχα.

Αυτή η συγκυρία, όμως, έδωσε την ευκαιρία σε τρεις νεαρούς παίκτες του PAOK Academy να πάρουν τις πρώτες τους παραστάσεις από το περιβάλλον της πρώτης ομάδας. Ο λόγος για τους Βασίλη Τσιντσόλη, Κονσταντίν Μαλιγίν και Άλκη Αβράμπο.

Ο 19χρονος Τσιντσόλης, μέλος του ΠΑΟΚ τα τελευταία έξι χρόνια, ήταν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της Κ19 την περασμένη σεζόν. Μάλιστα, στον τελικό Κυπέλλου Εφήβων απέναντι στον Ολυμπιακό στην Κρήτη, είχε κάνει μια απίθανη απόκρουση στο 119’, κρατώντας «ζωντανό» τον Δικέφαλο λίγο πριν την κατάκτηση του τροπαίου. Ένας τερματοφύλακας με σωστά αντανακλαστικά και ισχυρή προσωπικότητα, που δείχνει έτοιμος να σταθεί στο επόμενο επίπεδο.

Δίπλα του, ο μόλις 17χρονος Κονσταντίν Μαλιγίν, πρωταθλητής με την Κ17 πέρσι (21 συμμετοχές και 1.890 λεπτά), έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα για την ωριμότητα και τη σταθερότητά του κάτω από τα δοκάρια. Η συμμετοχή του στις προπονήσεις των ανδρών αποτελεί ακόμη ένα βήμα στη σταδιακή του εξέλιξη.

Το τρίτο νέο πρόσωπο, ο Άλκης Αβράμπος, είναι ένας αριστεροπόδαρος κεντρικός αμυντικός γεννημένος το 2006, που φέτος αγωνίζεται κυρίως με την Κ19, αλλά έχει ήδη καταγράψει προπονήσεις και με την ομάδα του ΠΑΟΚ Β.

Ο νεαρός στόπερ εντυπωσίασε πρόσφατα με την απόδοσή του απέναντι στον Ολυμπιακό και πλέον δοκιμάζει τις δυνάμεις του δίπλα σε έμπειρους παίκτες, εκμεταλλευόμενος τις απουσίες των Γιάννη Μιχαηλίδη και Τόμας Κεντζιόρα, που βρίσκονται με τις εθνικές τους ομάδες.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει αποδείξει πολλές φορές ότι δεν φοβάται να δώσει χώρο και χρόνο σε νέους ποδοσφαιριστές που δείχνουν διάθεση, ταλέντο και σωστή νοοτροπία. Και η παρουσία των Τσιντσόλη, Μαλιγίν και Αβράμπου στη Νέα Μεσημβρία αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι το μέλλον του ΠΑΟΚ… προπονείται ήδη στο πλευρό των «μεγάλων».