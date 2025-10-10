Ωστόσο, μόλις 13 μήνες αργότερα, το σκηνικό άλλαξε απότομα. Ο νέος ομοσπονδιακός τεχνικός, Πάουλο Ντουάρτε, αποφάσισε να αφήσει εκτός αποστολής τον μέσο του ΠΑΟΚ από τα ματς των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι στη Μοζαμβίκη και την Μποτσουάνα. Μια επιλογή που προκάλεσε ερωτήματα, χωρίς όμως να σχετίζεται —όπως φαίνεται— με την εικόνα του Καμαρά στον Δικέφαλο.

Ο Πορτογάλος προπονητής, μόλις 1,5 μήνα στο τιμόνι της Γουινέας, αποκάλυψε έναν διαφορετικό λόγο. Μιλώντας σε συνέντευξή του στις 27 Σεπτεμβρίου, εξήγησε: «Την προηγούμενη μέρα ενός αγώνα, ο Μαντί μού είπε ότι ήταν τραυματίας, παρότι είχε μόλις αγωνιστεί με την ομάδα του. Τον καλέσαμε να έρθει για να εξεταστεί από γιατρό, όμως ένιωσα ότι δεν ήταν πλήρως αφοσιωμένος. Τον άφησα ελεύθερο. Και λίγο αργότερα, τον είδα ξανά στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Δεν είπα ότι προσποιήθηκε, αλλά είχα αμφιβολίες για τη στάση του».

Μια δήλωση που άφησε «σκιές» και σίγουρα δεν πέρασε απαρατήρητη, ειδικά για έναν ποδοσφαιριστή που έχει φορέσει 30 φορές το εθνόσημο, έχοντας συμβολή με ένα γκολ και δύο ασίστ. Ο Μαντί Καμαρά καλείται πλέον να αποδείξει ότι εξακολουθεί να αξίζει τη φανέλα της Γουινέας – και ο μόνος τρόπος να το πετύχει είναι μέσα από τις εμφανίσεις του με τον ΠΑΟΚ.

Η φετινή του σεζόν δεν θυμίζει ακόμη τον περσινό, εκρηκτικό Καμαρά. Έπειτα από 13 συμμετοχές, μετρά μόλις ένα γκολ – αν και αυτό είχε καθοριστική σημασία, καθώς χάρισε στον Δικέφαλο την πρόκριση επί της Βόλφσμπεργκερ. Την περασμένη χρονιά ολοκλήρωσε τη σεζόν με 48 παιχνίδια, 10 γκολ και 2 ασίστ, νούμερα που τον είχαν αναδείξει σε MVP της ομάδας.

Ο δρόμος για την πλήρη επιστροφή του στην ελίτ περνάει πρώτα από την Τούμπα. Αν ο Μαντί καταφέρει να ξαναβρεί τον ρυθμό, την ενέργεια και την επιρροή του στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, τότε είναι θέμα χρόνου να ξανακερδίσει και τη θέση που θεωρεί –και δικαίως– δική του στην εθνική Γουινέας.