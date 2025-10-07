Οι πληροφορίες από το δικαστικό ρεπορτάζ (που θα διαβάσετε αναλυτικά στις μέσα σελίδες) αναφέρουν πως η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας, ανταποκρινόμενη στο αίτημα του Πάνου Ρούτσι, θα επιτρέψει, τελικά, τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στις σορούς των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών. Δεν πρέπει, όμως, να ξεχαστούν και να μείνουν αναπάντητα όσα ακούγαμε τις προηγούμενες μέρες από υπεύθυνα χείλη.

Παρουσίαζαν το ζήτημα της διενέργειας βιοχημικών εξετάσεων στις σορούς ως κάτι που «ξαφνικά» σκαρφίστηκαν διάφοροι «κακόβουλοι» προκειμένου να προκαλέσουν συμπληρωματική ανάκριση και να καθυστερήσουν την έναρξη της δίκης των Τεμπών. Το γεγονός ότι συγγενείς έχουν κινηθεί νομικά εδώ και 1,5 χρόνο, ζητώντας επισταμένως να γίνει σεβαστό το δικαίωμά τους να γνωρίζουν την ακριβή αιτία θανάτου των οικείων τους, αποκρύφθηκε συστηματικά από τον δημόσιο διάλογο από κυβερνητικά στελέχη και όσους «παίρνουν γραμμή» από αυτά.

Φτάσαμε στο σημείο να βγαίνουν και να μιλάνε για δικονομία άσχετοι υπουργοί με ύφος ειδήμονα, προσπαθώντας να μας πείσουν ότι είναι απολύτως λογικό σε ανάκριση τέτοιας έκτασης δυστυχήματος να υπάρχουν απανθρακωμένοι νεκροί χωρίς να τους έχουν γίνει εξετάσεις πρωτόκολλου, όπως έχουν γίνει σε άλλα δυστυχήματα. Ανακάτεψαν τα δίκαια αιτήματα με συνωμοσιολογία, στοχοποιώντας με σκαιό τρόπο συγγενείς, πολίτες κι επιστήμονες, από πραγματογνώμονες μέχρι γιατρούς.

Κάπως έτσι φτάσαμε σε μια απεργία πείνας που η κυβέρνηση την αντιμετώπισε με μια δήθεν «θεσμολαγνεία» που προκαλεί γέλια πικρά. Ξαφνικά, ακούγαμε υπουργούς να ψέλνουν σαν αγγελικά Χερουβείμ χορωδιακά το τροπάριο «εμείς δεν ανακατευόμαστε με τη Δικαιοσύνη» όντας τόσο πειστικοί όσο ο γκόμενος που έπιασες στα πράσα και σου απάντησε ότι δεν έβλεπες καλά.

Προς Θεού, καμία ανακατωσούρα δεν έχει με τη Δικαιοσύνη η κυβέρνηση της οποίας οι υπουργοί πάνε στα πάνελ και προκαταλαμβάνουν τις ενέργειές της, μας ανακοινώνουν πότε θα κλείσει η τάδε ανάκριση, πότε γίνονται ιατροδικαστικές εξετάσεις και σε ποιους, όλα στο όνομα της «ελεύθερης άποψης» λες και τα δικαστήρια είναι κάτι σαν φιλολογικό σαλόνι.

Πάσο. Αφού τους αρέσει τόσο να μας τα εξηγούν, περιμένουμε να μας εξηγήσουν τώρα, ξανά, όλοι αυτοί οι μεγάλοι εγκέφαλοι της ποινικής δικονομίας που υπηρετούν την κυβέρνηση, αυτή τη χθεσινή απόφαση της Εισαγγελίας της Λάρισας. Αυτά που τόσο καιρό μας έλεγαν ότι «δεν γίνονται». Ζητάμε ταπεινά και με κομμένη ανάσα να μας κάνουν σοφότερους, για άλλη μια φορά.