Μια «μυστήρια κλοπή» που αποκαλύφθηκε στα μέσα της περασμένης εβδομάδας στα γραφεία της ΕΡΓΟΣΕ, ερευνούν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και της εταιρείας. Συγκεκριμένα, την περασμένη Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025, στις 11.15 το πρωί, υπάλληλος της ΕΡΓΟΣΕ τηλεφώνησε στο αστυνομικό τμήμα Ομονοίας για να καταγγείλει «διάρρηξη στον 6ο όροφο των γραφείων της εταιρείας», που βρίσκονται επί της οδού Καρόλου 27, κοντά στην Πλατεία Καραϊσκάκη, στο κέντρο της Αθήνας. Σημειώνεται, ότι η ΕΡΓΟΣΕ δεν στεγάζεται στο κεντρικό κτήριο του ΟΣΕ στην οδό Καρόλου, αλλά σε μισθωμένο (έναντι 700.000 ευρώ/έτος) ξεχωριστό κτίριο που βρίσκεται πολύ κοντά στο σιδηροδρομικό μέγαρο.

Η «κλοπή» που φέρεται να έγινε το βράδυ της Τρίτης 30 Σεπτεμβρίου, αφορούσε δύο φορητούς υπολογιστές (laptop) και ένα desktop (σταθερό υπολογιστή γραφείου), οι οποίοι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ανήκαν σε διευθυντικά στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ που χειρίζονται συμβάσεις έργων και προμηθειών. Μάλιστα, φημολογείται ότι στους «αφαιρεθέντες» υπολογιστές υπήρχε κρίσιμη αλληλογραφία για διάφορες συμβάσεις που βρέθηκαν το τελευταίο διάστημα στο στόχαστρο της OLAF και της Ευρωπαίας Εισαγγελέως.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές έρευνες, οι δράστες εισήλθαν στο κτίριο παραβιάζοντας διπλανό, εγκαταλελειμμένο και αφύλακτο χώρο, από όπου κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στα γραφεία της ΕΡΓΟΣΕ, σπάζοντας ένα τζάμι. Οι άγνωστοι, που παραβίασαν το κτίριο χωρίς να γίνουν αντιληπτοί, φαίνεται πως έδρασαν μεθοδικά, καθώς συνάγεται ότι γνώριζαν το εσωτερικό δίκτυο παρακολούθησης μέσω καμερών, ενώ κατευθύνθηκαν σε συγκεκριμένα γραφεία, αφαιρώντας μόνον τους τρεις ηλεκτρονικούς υπολογιστές και μεταλλικά αντικείμενα.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο της Σήμανσης της ΕΛ.ΑΣ., που συνέλεξε αποτυπώματα και άλλο υλικό για την ταυτοποίηση των δραστών. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ εξετάζεται και το περιεχόμενο καμερών ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να διαπιστωθεί η ταυτότητα των δραστών και ο τρόπος διαφυγής τους.