Η ΔΕΘ αναβάθμισε την εικόνα του ΠΑΣΟΚ στην κοινή γνώμη. Εδειξε ότι το Κίνημα προτείνει επεξεργασμένο πρόγραμμα, γνήσια προοδευτικό και κοστολογημένο, που η εφαρμογή του μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική αλλαγή. Παράλληλα ο Ν. Ανδρουλάκης, σταθερά στη γραμμή της πολιτικής αυτονομίας με το αίτημα για εκλογές και στόχο το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα – έστω και με μία ψήφο –, έδωσε το έναυσμα για την πορεία μέχρι να κληθούν οι πολίτες στην κάλπη.

Επειδή προϊόντος του χρόνου η ΝΔ χάνει οριστικά το τρένο της αυτοδυναμίας και μετά η δεύτερη εκλογή επανέρχεται στη γνωστή επωδό: «Και τι θα κάνετε; Πού θα βρείτε τα λεφτά; Πώς θα κυβερνηθεί η χώρα; Προέχει η πολιτική σταθερότητα». Η απάντηση δεν χωρεί υπεκφυγές. Πολιτική αλλαγή δεν σημαίνει εναλλαγή κομμάτων στη διακυβέρνηση που αναπαράγει το σημερινό σύστημα εξουσίας.

Αλήθεια, πώς μπορείς να συνεργαστείς με ένα μοντέλο διακυβέρνησης που κατασπατάλησε μια απίστευτη περιουσία, σχεδόν 100 δισ., χωρίς να αφήσει κανένα αποτύπωμα στην πραγματική ανάπτυξη, την παραγωγική ανασυγκρότηση και τη ζωή των πολιτών; Που οδηγεί σε προδιαγεγραμμένο αφανισμό τη μεσαία τάξη; Που «σοβιετοποιεί» οικονομικά την κοινωνία χαρίζοντας στους λίγους τα τεράστια κέρδη και καθιστώντας εφιάλτη για τους πολλούς το ρεύμα, το νοίκι, το σουπερμάρκετ; Που ιδιοποιείται το κράτος και τους θεσμούς και υποτάσσει το κοινωνικό κράτος στο κέρδος; Πολιτική αλλαγή σημαίνει δημοκρατική ανατροπή και όχι εναλλαγή στη διακυβέρνηση.

Για το ΠΑΣΟΚ, η πολιτική αυτονομία του Κινήματος δεν κονταροχτυπιέται με τον στόχο της προοδευτικής κυβέρνησης μετά τις εκλογές και την ετυμηγορία των πολιτών. Κατοχυρώνεται τόσο με τη νίκη και το ολοκληρωμένο του πρόγραμμα. Με σαφές μέτωπο απέναντι στον «αριστερό» λαϊκισμό, θα αναζητήσει τις συμμαχίες του με τα πραγματικά προοδευτικά κόμματα που θα αναδείξουν οι κάλπες.

Μέχρι τότε ασφαλώς και δεν πρέπει να αρνείται τον διάλογο στη βάση και την ενότητα στη δράση στη Βουλή, στους θεσμούς, στα κοινωνικά κινήματα. Και πολιτικές πρωτοβουλίες πρέπει να αναλαμβάνονται σε συγκεκριμένα θέματα, ιδίως όταν κάποιες προγραμματικές διακηρύξεις ή προτάσεις κινούνται στην ίδια ή παραπλήσια κατεύθυνση. Εξάλλου με την προϋπόθεση της νίκης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεσμεύτηκε να πάρει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για αυτό.

Ο επόμενος σταθμός είναι το Συνέδριο. Ενα Συνέδριο ισοδύναμο ιδεολογικοπολιτικά με τη Συνδιάσκεψη του ’77, προγραμματικά με το Συνέδριο του ’84 και από άποψη νέας σύνθεσης και ενότητας με το Συνέδριο του ’96. Δεν πρέπει απλώς να επικυρώσει και να συμπληρώσει το πρόγραμμα και να αναλωθεί σε άγονους οργανωτικούς σχεδιασμούς. Νέο αφήγημα για τη χώρα, οριοθέτηση των μεγάλων τομών και μεταρρυθμίσεων και νέο σύγχρονο λειτουργικό οργανωτικό σχήμα μπορούν να ενώσουν όλες τις δυνάμεις του χώρου, να εμπνεύσουν νέα δυναμική στη βάση της παράταξης και να διασφαλίσουν τη νικηφόρα πορεία στις εκλογές. Γι’ αυτό απαιτείται σοβαρή προετοιμασία, ανοιχτός διάλογος και συσπείρωση μέχρι τη διεξαγωγή του.

Αυτό όμως προϋποθέτει μια πραγματική φυγή προς τα εμπρός. Ο πρόεδρος, που έτσι κι αλλιώς θα μας οδηγήσει στις εκλογές, να κάνει ένα μεγάλο βήμα μπροστά και οι όποιες φιλοδοξίες των στελεχών ένα βήμα πίσω. Ετσι μόνο θα νικήσουμε, και το μπορούμε.

Ο Κώστας Σκανδαλίδης είναι πρώην υπουργός