Συνεχίζεται διαρκώς η αύξηση μεγεθών των υπηρεσιών IRIS, με τις μεταφορές χρημάτων μεταξύ ιδιωτών (peer to peer, P2P) να είναι οι δημοφιλέστερες. Τον Σεπτέμβριο, οι συναλλαγές Ρ2Ρ άγγιξαν τα 550 εκατ. ευρώ (+96% σε ετήσια βάση) σε αξία, ενώ ο αριθμός τους ξεπέρασε τα 10 εκατ. (+89%), με τη μέση συναλλαγή να υπολογίζεται περίπου στα 54 ευρώ.

Χαμηλότερες πτήσεις καταγράφονται στην υπηρεσία για επαγγελματίες (person to business, Ρ2Β), με σχεδόν 235.000 συναλλαγές (+111%) συνολικής αξίας 16,2 εκατ. ευρώ (+115%) και μέση αξία συναλλαγής στα 69 ευρώ.