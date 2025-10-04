Οι προβλέψεις των μετεωρολόγων για τον φετινό χειμώνα στην Ουκρανία είναι δυσοίωνες: Χιόνια και πολύ κρύο.

Το κρύο που θα προσπαθήσουν να αξιοποιήσουν οι Ρώσοι, όπως και τους προηγούμενους δύο χειμώνες – με χτυπήματα κατά των εγκαταστάσεων ηλεκτρικής ενέργειας.

Ετοιμάζονται για σκληρό πόλεμο

Οι Ουκρανοί ετοιμάζονται για σκληρό πόλεμο κατά τους επόμενους μήνες, έναν πόλεμο που θα αφορά κυρίως χτυπήματα από μακριά με πυραύλους και χιλιάδες drones. Εκατέρωθεν.

Οι Ουκρανοί φαίνεται να βρήκαν την «αχίλλειο πτέρνα» των εχθρών τους: χτυπήματα σε εγκαταστάσεις πετρελαίου.

Πλήγμα στην επεξεργασία πετρελαιοειδών

Σύμφωνα με στοιχεία ρωσικών ΜΜΕ – που επικαλούνται στοιχεία του πρακτορείου ανάλυσης αγοράς υδρογονανθράκων «Seala» –, η Ρωσία έχει στερηθεί μέχρι και το 38% των δυνατοτήτων επεξεργασίας πετρελαιοειδών εξαιτίας των ουκρανικών χτυπημάτων με drones.

Αυτό έχει ήδη πολύ ορατές επιπτώσεις στη ρωσική αγορά με ουρές στα βενζινάδικα και περιορισμό των πωλήσεων.

Σοβαρότερο πρόβλημα φαίνεται να αντιμετωπίζει η κατεχόμενη Κριμαία, αλλά όχι μόνο αυτή.

Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι Ρώσοι ετοιμάζονται να ξεκινήσουν αγορές βενζίνης από την Κίνα και τη Λευκορωσία με σκοπό να ομαλοποιήσουν την κατάσταση στην αγορά καυσίμων έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Οι Ουκρανοί πραγματοποιούν μεθοδικά και συστηματικά χτυπήματα, η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα δεν φαίνεται ικανή να καλύψει όλους τους πιθανούς στόχους.

Το μέγεθος της χώρας γίνεται ο εχθρός της.

Χτυπήματα με ουκρανικά drones πραγματοποιούνται και σε στρατιωτικές υποδομές, ωστόσο τα χτυπήματα σε πετρελαιοειδή είναι εκείνα που φαίνεται να προκαλούν τα σημαντικότερα προβλήματα στους Ρώσους καθώς δείχνουν στη «ράθυμη» και φιλοπουτινική ρωσική κοινωνία ότι ο πόλεμος δεν γίνεται «κάπου αλλού».

Την ίδια ώρα και οι Ρώσοι πραγματοποιούν συστηματικά χτυπήματα σε ουκρανικούς ενεργειακούς στόχους.

Σε αυτό έχουν προστεθεί πλέον και χτυπήματα στα δίκτυα μεταφορών – κυρίως σιδηροδρομικούς κόμβους.

Τέτοια χτυπήματα αναμένεται να συνεχιστούν το επόμενο διάστημα, εκτιμούν στρατιωτικοί παράγοντες μιλώντας στα «ΝΕΑ».

Οι Ρώσοι συνεχίζουν να χτυπάνε στοχευμένα πολυκατοικίες και άλλες μη στρατιωτικές υποδομές με σκοπό την κατατρομοκράτηση των Ουκρανών και την πίεση στην ουκρανική ηγεσία για υποχωρήσεις.

Παράλληλα, έχουν αυξηθεί και συστηματοποιηθεί τα ρωσικά χτυπήματα σε εργοστάσια, βιοτεχνίες, αποθήκες και άλλες υποδομές που σχετίζονται με την οικονομική δραστηριότητα της χώρας.

Το τελευταίο διάστημα οι ζημιές που προκαλούνται από τις ρωσικές επιθέσεις αφορούν κυρίως χτυπήματα από drones.

Ο αριθμός των «σαχέντ» έχει αυξηθεί σημαντικά, ενώ πολύ μεγαλύτερες πλέον είναι και δυνατότητες αυτών των σαχέντ, σε τέτοιον βαθμό που να μη θυμίζουν πλέον τα αρχικά ιρανικά σαχέντ που πετούσαν πριν από τρία χρόνια.

Η ταχύτητά τους έχει αυξηθεί, το ίδιο αφορά και το σύστημα πλοήγησης, ενώ πρόσφατες πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας κάνουν λόγο για δυνατότητα ορισμένων από αυτά να χτυπούν ακόμα και κινούμενους στόχους.

Η βελτίωση αυτών των σαχέντ έχει ως αποτέλεσμα πολλά από τα μέσα αντιμετώπισης που χρησιμοποιούσαν οι Ουκρανοί νωρίτερα να έχουν χάσει την αποτελεσματικότητά τους και να εξελίσσεται μεγάλη προσπάθεια για την εύρεση νέων μέσων, όπως τα αντι-σαχέντ drones που παράγονται στην Ουκρανία, τα οποία έχουν δείξει μεγάλη αποτελεσματικότητα αλλά η παραγωγή τους ακόμη να είναι πολύ μικρή για να καλύψει τις υπάρχουσες ανάγκες.

Αυξήθηκαν τα χτυπήματα

Αντίθετα με τα ρωσικά χτυπήματα κατά ουκρανικών πόλεων με drones και πυραύλους, που έχουν αυξηθεί σημαντικά μετά τη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα στα μέσα Αυγούστου, οι επιχειρήσεις στο έδαφος φαίνεται να έχουν επιβραδυνθεί σημαντικά από ρωσικής πλευράς και τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να «κολλήσουν» στις φθινοπωρινές λάσπες.