Τα όσα είδαμε πριν από μερικές μέρες στο Καραϊσκάκη και το ματς του Ολυμπιακού με τον Λεβαδειακό είναι πεδίο προβληματισμού. Το VAR χάλασε. Τόσο απλά. Στο πιο κρίσιμο σημείο του αγώνα κι ενώ είχε νωρίτερα (από το 20′ έως το 30′) πολλά προβλήματα, έπεσε… μαύρο. Εσβησαν όλες οι οθόνες, τόσο στον αγωνιστικό χώρο, όσο και στα κεντρικά γραφεία στο Μαρούσι, ενημερώθηκε ο διαιτητής ότι γίνονται προσπάθειες να φτιαχτεί το πρόβλημα, αλλά δεν φτιάχτηκε ποτέ.

Αποτέλεσμα; Το πρώτο είναι να μετρήσει ένα γκολ που δεν θα έπρεπε να μετρήσει αφού υπήρχε οφσάιντ. Το δεύτερο να παιχτούν περίπου είκοσι λεπτά στο φινάλε χωρίς να υπάρχει VAR. Που σήμαινε ότι θα μπορούσε να προκύψει κι άλλη φάση που δεν θα είχε τη δυνατότητα να την τσεκάρει ο διαιτητής. Αν ο Τσικίνιο δεν έβαζε το γκολ για το 3-2, θα υπήρχε αλλοίωση αποτελέσματος όπως παραδέχτηκε την επόμενη μέρα και η ΚΕΔ. Και αλλοίωση πρωταθλήματος.

Είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να δουν όλες οι ομάδες άμεσα και να λυθεί μια και καλή. Σε ένα έτσι κι αλλιώς κλίμα αμφισβήτησης που υπάρχει, σκεφτείτε να συμβεί κάτι τέτοιο κατά τη διάρκεια των play offs, σε ντέρμπι που θα κρίνει τίτλο. Να πέσει… μαύρο στο VAR και να μην υπάρχει καμία δυνατότητα να δει ο διαιτητής τη φάση για να πάρει τη σωστή απόφαση. Θα κινδυνεύσει να τιναχτεί στον αέρα ένα ολόκληρο πρωτάθλημα σε μια εποχή που πλέον το VAR είναι ένα από τα σημαντικότερα – αν έχει το σημαντικότερο – μέρη του παιχνιδιού. Ηρθε για να λύσει προβλήματα. Και τα δικά του προβλήματα πρέπει να λυθούν άμεσα γιατί αν συμβεί κάτι παρόμοιο θα δημιουργηθούν ακόμα μεγαλύτερα.

Πρώτη απ’ όλους πρέπει να δώσει εγγυήσεις η νέα εταιρεία που έχει αναλάβει το VAR στο φετινό πρωτάθλημα. Οχι απλά εξηγήσεις για το τι συνέβη, αλλά εγγυήσεις που θα κάνουν άπαντες να νιώθουν ασφαλείς ότι όλα λειτουργούν σωστά, προκειμένου να αποφύγουμε ανάλογα περιστατικά και να μην αλλοιωθεί η βαθμολογία.