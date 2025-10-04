«Ποιο είναι το καλύτερο iphone; Το refurbished…». Με το σύνθημα αυτό, χιλιάδες μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα κατακλύζουν την ελληνική αγορά. Η τάση των ανακατασκευασμένων smartphone αποκτά όλο και περισσότερους οπαδούς εξαιτίας του αυξημένου κόστους για την αγορά μιας καινούργιας συσκευής. Οπως εξηγούν άνθρωποι του κλάδου, παρότι αρχικά τα μεταχειρισμένα – refurbished – κινητά τηλέφωνα αντιμετωπίζονταν με σκεπτικισμό, τα τελευταία χρόνια η ζήτηση έχει εμφανίσει εντυπωσιακή άνοδο με αποτέλεσμα η Ελλάδα να κατατάσσεται 9η μεταξύ 19 χωρών στην αγορά refurbished. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, ένας στους τρεις Ελληνες δηλώνει πως έχει αγοράσει τουλάχιστον μία μεταχειρισμένη συσκευή, με τις περισσότερες αγορές να αφορούν σε ανακατασκευασμένο κινητό τηλέφωνο, ενώ το 49% όσων δεν το έχουν τολμήσει ακόμη, αντιμετωπίζουν θετικά το ενδεχόμενο να το πράξουν στο μέλλον.

Οπως επισημαίνουν στελέχη της flip.gr, της μεγαλύτερης πλατφόρμας με refurbished ηλεκτρονικές συσκευές στην Ελλάδα, το πρώτο ενάμισι έτος παρουσίας της στην ελληνική αγορά, από τον Οκτώβριο του 2023 ως τον Μάρτιο του 2025, η εταιρεία απέκτησε περισσότερους από 21.000 πελάτες και 7,5 εκατ. ευρώ τζίρο. Σύμφωνα με τη Χρυσάνθη Βαλιανάτου, country manager της εταιρείας στην Ελλάδα, «η ανταπόκριση των ελλήνων καταναλωτών είναι εντυπωσιακή. Το διάστημα αυτό είχαμε ποσοστό επιστροφών μόλις 2,1% και περισσότερες από 1.500 θετικές αξιολογήσεις».

Η διαφορά στο κόστος αγοράς

Μια σύγκριση στις τιμές καινούργιων και μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων είναι αποκαλυπτική: η διαφορά στο κόστος αγοράς κυμαίνεται από 40% έως και 70%. Ενα iphone 11, το οποίο αποτελεί μία από τα δημοφιλέστερες συσκευές στην αγορά των ανακατασκευασμένων, ξεκινά να πωλείται καινούργιο από 470 ευρώ ενώ διατίθεται ως ανακατασκευασμένο έναντι 200 ευρώ. Ενα καινούργιο Samsung Galaxy S21 Ultra 5G κοστίζει 840 ευρώ, δηλαδή όσο ένας βασικός μισθός, ενώ επισκευασμένο πωλείται έναντι 350-400 ευρώ.

Η αγορά των μεταχειρισμένων ενισχύεται επιπλέον και από παράγοντες όπως την τάση για συχνή αντικατάσταση των συσκευών κινητής τηλεφωνίας και την υιοθέτηση τρόπου ζωής πιο φιλικού στο περιβάλλον με προώθηση της κυκλικής οικονομίας.

Μεγάλες πλατφόρμες, οι περισσότερες με έδρα στο εξωτερικό, δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στον τομέα της πώλησης μεταχειρισμένων smartphones και σημειώνουν πως αρκετοί είναι εκείνοι που αγοράζουν μία συσκευή και στη συνέχεια επανέρχονται ικανοποιημένοι από την επιλογή τους.

Αλλωστε όπως εξηγούν οι ίδιοι, η έννοια του μεταχειρισμένου smartphone δεν έχει καμία σχέση με ό,τι γνωρίζαμε στο παρελθόν: «Τα μεταχειρισμένα τηλέφωνα υπόκεινται σε δεκάδες ποιοτικούς ελέγχους, αν χρειαστούν επισκευή αυτή γίνεται από ειδικούς με πιστοποιημένα εξαρτήματα», εξηγούν από τη flip.gr, καθαρίζονται, πακετάρονται και φτάνουν σε περιποιημένη συσκευασία στον καταναλωτή. Μερικές από τις δημοφιλέστερες πλατφόρμες δεσμεύονται για υγεία της μπαταρίας από 85% έως 100%, παρέχουν εγγύηση που διαρκεί από έξι μήνες έως ένα χρόνο, ενώ σε κάποιες υπάρχει η δυνατότητα επιλογής premium αγοράς – με ακριβότερη τιμή – που σημαίνει ότι η συσκευή δεν έχει κανένα ίχνος χρήσης, συνοδεύεται από εξαρτήματα της κατασκευάστριας εταιρείας και η μπαταρία της είναι έξτρα φορτισμένη. Οι περισσότεροι πωλητές παρέχουν δωρεάν αποστολή και δυνατότητα αποπληρωμής σε δόσεις.

Την ισχυρή ζήτηση έχουν σπεύσει να καλύψουν και μεγάλες αλυσίδες προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, οι οποίες εκτός από καινούργιες συσκευές προσφέρουν πλέον και την επιλογή μεταχειρισμένων. Ειδική κατηγορία με ανακατασκευασμένα smartphone έχουν συμπεριλάβει και δημοφιλείς πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως το skroutz και τo shopflix.

Ανακαινισμένα smartphones

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, στην Ευρώπη οι νεότερες ηλικίες επιλέγουν μεταχειρισμένα smartphones σε διπλάσιο ποσοστό (37%) από τους μεγαλύτερους (18%), γεγονός που υποδηλώνει πως στο μέλλον τα «ανακαινισμένα» smartphones ενδέχεται να αποτελέσουν την επικρατούσα τάση στις επιλογές των καταναλωτών. Παγκόσμιοι «πρωταθλητές» στην αγορά μεταχειρισμένων smartphones αναδεικνύονται η Μεγάλη Βρετανία και οι ΗΠΑ. Το 2024 περισσότερες από το 25% των πωλήσεων smartphone διεθνώς αφορούσε ανακαινισμένες συσκευές.