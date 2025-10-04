Πέρασε ίσως λίγο κάτω από τα ραντάρ μία εξέλιξη που είχαμε στις αρχές της εβδομάδας, και σύμφωνα με την οποία – σε αδρές γραμμές τώρα – η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου της οποίας προΐσταται ένας κύριος Σιαδήμας, άγνωστός μου, επέβαλε μία «διόρθωση» της τάξεως του 50% σε σύμβαση την οποία είχαν υπογράψει οι Περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου και Κρήτης. Η σύμβαση (οι συμβάσεις για την ακρίβεια) αφορούσε την προμήθεια ικανού αριθμού από τα περίφημα «σπιτάκια της ανακύκλωσης».

Το έργο, για το οποίο ήδη από τον Ιούλιο σας είχα ενημερώσει εγκαίρως και εγκύρως, είχε προκαλέσει το ζωηρό «ενδιαφέρον» της Κομισιόν και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία – ειρήσθω εν παρόδω – έχει έτοιμη και σχετική δικογραφία η οποία σύντομα θα έρθει στη Βουλή.

Επανέρχομαι όμως στη «διόρθωση» που επέβαλε η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου και αποδέχθηκε ασμένως το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Με αποτέλεσμα να ζητήσει από τις τρεις περιφέρειες να επιστρέψουν περίπου 45 εκατομμύρια, καθότι το πρώτο σκέλος αυτής της ωραίας περίπτωσης λειτουργίας του αθάνατου ελληνικού κράτους άγγιζε τα 83 εκατομμύρια ευρώ...

(Πρώτο σκέλος, διότι συνολικά το έργο «σπιτάκια της ανακύκλωσης» ξεπερνάει τα 320 εκατομμύρια ευρώ...)

Υπόθεση που «βγάζει μάτι»

Η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, η οποία ελέγχει πού πηγαίνουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια, εξετάζει δειγματοληπτικά τα έργα που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ενωση, και σε έναν τέτοιο έλεγχο, υποστηρίζουν πηγές του υπουργείου Οικονομικών, «έπεσε πάνω στα σπιτάκια». Ωραία εκδοχή, για να είναι αληθινή αν δεν επρόκειτο για μια υπόθεση που κατά το κοινώς λεγόμενο «βγάζει μάτι». Καθώς όπως αναφέρεται, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διαπίστωσε, λέει, από τις έρευνές της ότι οι τρεις αυτές περιφέρειες προμηθεύτηκαν τα σπιτάκια γύρω στις 300.000 ευρώ το ένα, όταν η αγοραία αξία τους δεν ξεπερνά το 1/10, ήτοι περί τις 30.000 ευρώ!

Εικάζεται βάσιμα λοιπόν ότι δεδομένης της ανακριτικής διαδικασίας που είχε ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είπαν και οι δικοί μας να συμμαζέψουν κάπως τα πράγματα, διότι το όλο ζήτημα προφανέστατα ακουμπάει και την κυβέρνηση (ποιος ενέκρινε, ποιος υπέγραψε, τι υπέγραψε, και γιατί δεν έλεγξε)…

«Φέρτε πίσω τα λεφτά»

Η έρευνα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου έγινε εις διπλούν, μήπως και δεν είχαν καταλάβει καλά, με αυτά που διαπίστωναν. Μήπως τους γελούσαν τα μάτια τους, βρε αδερφέ. Η πρώτη (έρευνα) ολοκληρώθηκε περί τον Δεκέμβριο του 2023, και η δεύτερη τον Ιούλιο του 2025 – με το ίδιο πάντα συμπέρασμα. Οτι «κάτι παίζει» και είναι πολύ χοντρό…

Τι γίνεται τώρα; Οπως μου αναφέρθηκε, από πηγή του υπουργείου Οικονομικών, «θεωρητικά» οι τρεις περιφέρειες πρέπει να επιστρέψουν τα περίπου 45 εκατομμύρια στο «ταμείο» του υπουργού Νίκου Παπαθανάση. Ωστε εκείνος με τη σειρά του, να τα εναποθέσει στον μεγάλο κουμπαρά με τις ευρωπαϊκές πιστώσεις.

– Εφόσον έχουν ταμειακά αποθέματα, που δεν το βλέπω, παρατήρησα στην πηγή μου.

– Αν δεν τα έχουν, θα περικοπούν από πιστώσεις που τους έχουν εγκριθεί για άλλα έργα στις περιφέρειές τους, ήταν η απάντηση.

Νεύρα στο Μαξίμου

Ποινικές διαστάσεις ασφαλώς και έχει η υπόθεση. Νομίζω ότι είναι προφανές από τα προεκτεθέντα. Οπου όμως κι αν ρώτησα, δεν βρήκα κανέναν να μου δώσει κάποια πληροφορία για το αν το εργάκι αυτό έχει κινήσει το «ενδιαφέρον» της ελληνικής Δικαιοσύνης. Πιθανότατα επειδή υπάρχει σε εξέλιξη ποινική έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, να μην ξεκίνησε τίποτε εδώ ακόμη, μέχρι να δουν τη δικογραφία που θα έρθει, και να διαπιστώσουν τι περιλαμβάνει για τις τρεις περιφέρειες.

Info: η Περιφέρεια Αττικής ελέγχεται για περίπου 48 εκατ. ευρώ που διέθεσε για την προμήθεια 130 σπιτιών ανακύκλωσης, η Περιφέρεια Πελοποννήσου για ποσό περίπου 17 εκατ. ευρώ που έδωσε για την αγορά 58 σπιτιών και η Περιφέρεια Κρήτης για ποσό 18 εκατ. ευρώ με το οποίο προμηθεύτηκε 60 σπιτάκια.

Info 2: τον χορό των συμβάσεων για τα «σπιτάκια της ανακύκλωσης», τον ξεκίνησε η Περιφέρεια Αττικής το 2020, επί διοίκησης Γιώργου Πατούλη. Τη σύμβαση, μαζί με άλλες, ο νυν περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς την έχει αποστείλει προς «έλεγχο» στον Οικονομικό Εισαγγελέα.

Συμπέρασμα: με την υπόθεση αυτή θα «τραβηχτεί» πολύς κόσμος, θυμηθείτε με. Ενδιαφέρεται ζωηρά, λέει, για την εξέλιξή της και ο πρόεδρος Κυριάκος, ο οποίος φέρεται να είναι έξαλλος με το όλο θέμα, και το πώς στήθηκε, κάτω από τη μύτη του Μεγάρου Μαξίμου. Λογικό…

Η Κοβέσι και το άρθρο 86

Πληροφορήθηκα εξ εγκύρου πηγής, που έλεγαν παλιά οι δημοσιογράφοι προκειμένου να (υπερ)τονίσουν τη σπουδαιότητα της πληροφορίας που επρόκειτο να μεταφέρουν, ότι η ευρωπαία εισαγγελέας κυρία Λάουρα Κοβέσι εξεπλάγη ευχάριστα πληροφορούμενη από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη ότι η κυβέρνηση θα αναθεωρήσει το άρθρο 86 του Συντάγματος που καθορίζει την τύχη μελών του Υπουργικού Συμβουλίου τα οποία εμπλέκονται σε υποθέσεις διαφθοράς και όχι μόνο. Η εισαγγελέας, που είχε θέσει «φορτσάτη» στο τραπέζι το θέμα κατά τη συνάντησή τους, απηυδισμένη προφανώς με όσα έχουν συμβεί αναφορικά με τους υπουργούς που κατηγορούνται για το δυστύχημα των Τεμπών και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εξέφρασε την ικανοποίησή της (μου το είπε ο υπουργός αυτό, όχι όποιος κι όποιος) για την απόφαση της κυβέρνησης. Και φαντάζομαι ότι θα ένιωσε ακόμη πιο ικανοποιημένη όταν ο Φλωρίδης την ενημέρωσε ότι η αναθεώρηση του Συντάγματος θα ξεκινήσει εκεί περί τον Μάρτιο. Υποθέτω ότι παρέλειψε να την ενημερώσει πως η διαδικασία είναι αυτή που θα ξεκινήσει τον προσεχή Μάρτιο. Η δε ψήφιση των αναθεωρημένων διατάξεων θα γίνει από την επόμενη Βουλή – δηλαδή καλώς εχόντων των πραγμάτων μετά το 2027-28, πρώτα ο Θεός. Ενδεχομένως δηλαδή να μην την προλάβει την ισχύ τους, ούτε η ίδια…

(αυτά για να ξέρουμε τι λέμε…)

Το «φαινόμενο Μητρόπουλος»

Εχω συμπληρώσει – η «επέτειος» ήταν τον περασμένο Ιούνιο – 40 χρόνια συνεχούς, αδιάλειπτης, παρουσίας στο Συγκρότημα. Και συγκαταλέγομαι μεταξύ των τριών-τεσσάρων άλλων συναδέλφων μου στην εφημερίδα, που ανήκουν στην ίδια κατηγορία με εμένα. Αλλά νιώθω τόσο «μικρός» μπροστά σε αυτόν τον γίγαντα που ονομάζεται Κώστας Μητρόπουλος, ο οποίος σκιτσάρει ακατάπαυστα, με το ακαταμάχητο χιούμορ, τη διεισδυτική του ματιά και το απίθανο πολιτικό του κριτήριο, για πάνω από 6 δεκαετίες, σε αυτήν εδώ την εφημερίδα. Ο,τι και να γράψω για το «φαινόμενο Μητρόπουλος» είναι λίγο. Γιατί δύσκολα μπορείς να τον αποδώσεις. Απλός, ευαίσθητος, τέρας μορφώσεως, βαθιά πολιτικοποιημένος, καλλιεργημένος, καυστικός όταν πρέπει, εξού και δεν χαρίστηκε ποτέ σε κανέναν, ακόμη κι αν αυτό ερχόταν σε αντίθεση με τις πολίτικες του πεποιθήσεις. Σκιτσογράφος, με μοναδική «γραμμή» που τον χαρακτήρισε ως «σχολιαστή» της επικαιρότητας, όλα αυτά τα χρόνια «έγραψε» (και περιέγραψε) με το πενάκι του τις σημαντικότερες στιγμές της πολιτικής ζωής της χώρας, δημιουργώντας ταυτόχρονα και μια ολόκληρη σχολή στο πολιτικό σκίτσο. Δάσκαλος για ένα πλήθος άλλων σκιτσογράφων, πολλούς από τους οποίους συναντάμε στον σημερινό Τύπο, ο Κώστας Μητρόπουλος παραμένει μια τρομερή προσωπικότητα, ακόμη και τώρα που ξεπέρασε τον έναν αιώνα ζωής. Με μότο το κλασικό «τα πρώτα 100 χρόνια είναι δύσκολα» ο άνθρωπος έχει βαλθεί να διαλύσει κάθε ρεκόρ στη δημοσιογραφική πιάτσα, και ήδη το έχει καταφέρει. Κανείς άλλος δεν μπόρεσε ποτέ έως τώρα να επιτύχει όσα εκείνος, κι εμείς όλοι είμαστε τόσο ευτυχισμένοι που συνεχίζει…

Χρόνια σας Πολλά, Κύριε Κώστα Μητρόπουλε!