Στην Κίνα όπου πήγε για να παίξει στο Σαγκάη Μάστερς με πρώτο αντίπαλο σήμερα τον Κροάτη Τσίλιτς, ο Νόβακ Τζόκοβιτς δήλωσε σίγουρος για ένα μόνο πράγμα: ότι θα παίξει στο 250άρι τουρνουά της ΑΤΡ που θα γίνει στην Αθήνα το διάστημα 1-8 Νοεμβρίου. Η ερώτηση που του έγινε αφορούσε τη συμμετοχή του στους τελικούς της ΑΤΡ: «Είναι ένα τουρνουά αυτό το οποίο κέρδισα δύο φορές τα τελευταία χρόνια και ελπίζω να μπορέσω να επιστρέψω. Δεν κάνω μακροπρόθεσμα σχέδια πια, το έχω ξαναπεί. Το μόνο που ξέρω είναι ότι μετά τη Σαγκάη θα παίξω στην Αθήνα. Μετά θα δούμε αν θα παίξω στο Τορίνο, δεν είμαι σίγουρος», δήλωσε
«Ασημένιος» ο Κωνσταντινίδης στη σφαιροβολία
Χάλκινο μετάλλιο για τον Αλέξανδρο Σκούρτη στα 400μ, στο Τ38 με χρόνο 49.74
Αντετοκούνμπο: «Θέλω πάντα να παίζω σε ομάδα που διεκδικεί τον τίτλο και να είμαι ανάμεσα στους καλύτερους»
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για τη νέα σεζόν στο ΝΒΑ και τους στόχους του με τους Μιλγουόκι Μπακς.
Ντούσκος για το χρυσό: «Αυτό είναι για την Ελλάδα» – Δείτε τη συγκλονιστική κούρσα
«Αυτό είναι για την Ελλάδα, για όλους τους Έλληνες» ανέφερε μεταξύ άλλων στις πρώτες δηλώσεις του ο Στέφανος Ντούσκος μετά την επιτυχία του και την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο σκιφ του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Κωπηλασίας στη Σαγκάη. Ελπίζω να έδωσα στους Έλληνες λίγη χαρά «Το πίστευα, είμαι πολύ κουρασμένος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Θεό που […]
Χρυσός ο Στέφανος Ντούσκος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας στη Σαγκάη
«Έβαλα όλη την ψυχή μου για να το κατακτήσω, είναι αφιερωμένο σε όλη την Ελλάδα» δήλωσε ο Έλληνας αθλητής