Στην Κίνα όπου πήγε για να παίξει στο Σαγκάη Μάστερς με πρώτο αντίπαλο σήμερα τον Κροάτη Τσίλιτς, ο Νόβακ Τζόκοβιτς δήλωσε σίγουρος για ένα μόνο πράγμα: ότι θα παίξει στο 250άρι τουρνουά της ΑΤΡ που θα γίνει στην Αθήνα το διάστημα 1-8 Νοεμβρίου. Η ερώτηση που του έγινε αφορούσε τη συμμετοχή του στους τελικούς της ΑΤΡ: «Είναι ένα τουρνουά αυτό το οποίο κέρδισα δύο φορές τα τελευταία χρόνια και ελπίζω να μπορέσω να επιστρέψω. Δεν κάνω μακροπρόθεσμα σχέδια πια, το έχω ξαναπεί. Το μόνο που ξέρω είναι ότι μετά τη Σαγκάη θα παίξω στην Αθήνα. Μετά θα δούμε αν θα παίξω στο Τορίνο, δεν είμαι σίγουρος», δήλωσε