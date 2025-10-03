Για αναδίπλωση κατηγορεί η αντιπολίτευση το Μέγαρο Μαξίμου και τη ΝΔ για τον Γιώργο Μυλωνάκη και την κλήση του στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – για την οποία, θυμίζω, ο ίδιος έστειλε επιστολή ότι προθυμοποιείται να καταθέσει. Σύσσωμη η αντιπολίτευση, λοιπόν, όταν ξεκίνησε η χθεσινή συνεδρίαση της Εξεταστικής, ζήτησε από το προεδρείο να δρομολογηθεί η άμεση κλήτευσή του για την επόμενη συνεδρίασή τους. Αλλά – βλέπετε – μεταξύ μιας δήλωσης πρόθεσης και της πράξης, υπάρχει μια απόσταση. Η «γαλάζια» πλειοψηφία, με συνοπτικές διαδικασίες, απέρριψε την πρόταση κλήτευσης Μυλωνάκη, υποστηρίζοντας πως η κλήση επιπλέον μαρτύρων θα «επανεξεταστεί» όταν κλείσει ο κύκλος καταθέσεων της πρώτης περιόδου. Αρα ουδείς μπορεί να αποκλείσει την πιθανότητα να πουν τότε ότι «εντάξει, μάθαμε όσα θέλαμε, οι υπόλοιποι περιττεύουν» και να μην κληθεί κανένας. Όπως είχε γίνει και στην Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη… Περιττό να σας πω ότι η εξέλιξη αυτή προκάλεσε ένταση στην Εξεταστική, με τους βουλευτές όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης να αντιδρούν κάνοντας λόγο για αναδίπλωση και εμπαιγμό. Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε επιμονή, τόσο για την κλήτευση Μυλωνάκη, όσο και τους για τους μάρτυρες που προέκυψαν από την κατάθεση του Παναγιώτη Σημανδράκου. Επέμειναν, ιδιαίτερα, όπως σας είχα προαναγγείλει, στον περιβόητο… «Φραπέ» και στον πρώην γενικό γραμματέα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργο Στρατάκο.

Προπαντός, εντιμότης

Κατά τα λοιπά, χθες, το μενού της Εξεταστικής είχε ως κύριο πιάτο την κατάθεση του Δημήτρη Μελά, πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ (2021-2022) και υποψήφιου ευρωβουλευτή της ΝΔ (το 2019). Ο οποίος ακούγεται να μιλάει για δώρα και χιλιάρικα στις επισυνδέσεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και κατηγορείται για υπεξαγωγή εγγράφου και υπόθαλψη εγκληματία από κοινού και κατά συρροή, όπως και για παράβαση καθήκοντος από κοινού και κατ’ εξακολούθηση σχετικά με ελέγχους για βοσκοτόπια από το εθνικό απόθεμα της περιόδου 2019-2020 που είχε ψάξει η Παρασκευή Τυχεροπούλου. Ο Μελάς ρωτήθηκε από την Εξεταστική για τους επίμαχους διαλόγους και απάντησε ότι σημασία δεν έχουν όσα λέχθηκαν, αλλά όσα γίνονταν, αφού τα λόγια «τα λες πολλές φορές για να χειριστείς κάποιον ή όταν μιλάς σε κάποιον φίλο». Και διέψευσε κατηγορηματικά κάθε κατηγορία, επιμένοντας ότι δεν ευνόησε ποτέ κάποιον, δεν έκανε παράνομες πληρωμές, ούτε έλαβε ο ίδιος λεφτά. «Είστε έντιμος;», ρωτήθηκε. «Σαφέστατα», απάντησε.

«Το πάρτι του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται»

Στο μεταξύ, σας έγραφα τόσες ημέρες ότι πολλοί αναζητούσαν τον Χρήστο Μπουκώρο. Και ως εκ θαύματος εμφανίστηκε. Δεν απάντησε ευθέως για τον Μυλωνάκη, πέταξε, όμως, βαριά «καρφιά». Ο παραιτηθείς υφυπουργός και βουλευτής είπε (Open) καθαρά και ξάστερα ότι «το πάρτι του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται», ενώ αποκάλυψε ότι ο ίδιος είχε κάνει καταγγελίες από το 2021. «Το 2021 είχα κάνει μια καταγγελία ότι εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα δηλώνονται από άσχετους από τον Λαγκαδά. Δεν ξέρω ποια η τύχη της καταγγελίας. Τώρα είχα την πληροφορία ότι αυτό συνεχίζεται» είπε, τονίζοντας ότι «βγαίνω να μιλήσω γιατί στόχος του πολιτικού συστήματος πρέπει να είναι η παύση αυτής της ασυδοσίας. Δηλώνονται από ΚΥΔ στην Κρήτη δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα». Μόνο τον Τσιάρα έβγαλε εκτός κάδρου ο Μπουκώρος, λέγοντας ότι ήταν ο μόνος υπουργός που ευαισθητοποιήθηκε και έστειλε τις αρμόδιες Αρχές να εξετάσουν την εν λόγω καταγγελία.

Δεν διέψευσε

Το καυτό ερώτημα, βέβαια, προς τον Μπουκώρο αφορά το αν είχε πράγματι ενημερωθεί από τον Γιώργο Μυλωνάκη για την εμπλοκή του στους διαλόγους που έπιασαν οι κοριοί της ΕΛ.ΑΣ. στην έρευνα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν το επιβεβαίωσε ότι ήταν ο Μυλωνάκης που του το είχε πει. Ούτε όμως το διέψευσε. Απάντησε ότι θα μιλήσει όταν κρίνει εκείνος.

Στη χειροτονία Συμεών ο Γεραπετρίτης

Στη χειροτονία του νεοεκλεγέντος Αρχιεπισκόπου Σινά Συμεών αναμένεται να παρευρεθεί ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος βρίσκεται, άλλωστε, σε συνεχή διάλογο με τον αιγύπτιο ομόλογό του, προκειμένου να επιτευχθεί μια πολιτική συμφωνία για τον λατρευτικό χαρακτήρα και το ιδιοκτησιακό της ιστορικής μονής. Η τελετή της χειροτονίας θα πραγματοποιηθεί, εκτός απροόπτου, στις 19 Οκτωβρίου, στα Ιεροσόλυμα από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων. Ενώ στην Αθήνα μεσολαβεί και ένα κρίσιμο ραντεβού στις 7 Οκτωβρίου για τις πολιτικές διαβουλεύσεις Ελλάδας – Αιγύπτου, στις οποίες επικεφαλής της ελληνικής ομάδας είναι η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Επίκεντρο των συγκεκριμένων συνομιλιών οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Λιβύη, αλλά δεν αποκλείεται στο περιθώριο να τεθεί το θέμα του Σινά.