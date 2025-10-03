Πλημμυρισμένα σπίτια, δρόμους που μετατράπηκαν σε χειμάρρους, εγκλωβισμούς κατοίκων και προβλήματα στην κυκλοφορία προκάλεσε το πρώτο κύμα κακοκαιρίας του φετινού φθινοπώρου που βρίσκεται σε εξέλιξη από το βράδυ της Τετάρτης. Στη Δυτική Ελλάδα οι βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν ήταν πολύ ισχυρές. Ενδεικτική είναι η περίπτωση των Παξών, όπου ο μετεωρολογικός σταθμός του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κατέγραψε 100 χιλιοστά βροχής, όταν ολόκληρο τον Φεβρουάριο – τον πιο βροχερό μέχρι στιγμής μήνα του 2025 στο νησί – είχαν καταγραφεί 131 χιλιοστά. Την ίδια στιγμή στην Καλαμάτα, μέσα σε μόλις δύο ώρες, έπεσαν 40 τόνοι νερού ανά στρέμμα. Περίπου 40 χιλιοστά νερού κατεγράφησαν και σε περιοχές της Αττικής, όπως στο Περιστέρι, στο κέντρο της Αθήνας και περισσότερα από 37 χιλιοστά στον Άλιμο, στο Χαροκόπειο και στην Αγία Παρασκευή.

Ενεργοποιήθηκε το 112

Στα νησιά του Ιονίου αλλά και σε περιοχές της Μεσσηνίας, της Αχαΐας και της Ηλείας ενεργοποιήθηκε το 112, μέσω του οποίου οι κάτοικοι καλούνταν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Εξαιτίας της κακοκαιρίας μια οικογένεια Βρετανών εγκλωβίστηκε με το όχημά της σε λάσπη ανηφορικού χωματόδρομου στην περιοχή Ακρωτήρι Δράστης στην Κέρκυρα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τη μεταφορά τους σε ασφαλές σημείο.

Η Πυροσβεστική χρειάστηκε, επίσης, να παρέμβει για άντληση υδάτων και απεγκλωβισμούς στην Αιτωλοακαρνανία και στη Μεσσηνία. Κλειστά παρέμειναν τα σχολεία στη Ζάκυνθο, ενώ προβλήματα προκλήθηκαν και σε άλλες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με μαρτυρίες φοιτητών, στον Βόλο πλημμύρισαν χώροι της Γεωπονικής Σχολής, ενώ στο έλεος των καταιγίδων βρέθηκε και η Αττική, στους κεντρικούς δρόμους της οποίας επικρατούσε από το πρωί κυκλοφοριακή συμφόρηση. Εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης ξεριζώθηκε δέντρο στην οδό Εμμανουήλ Μπενάκη, το οποίο τραυμάτισε διερχόμενο οδηγό μοτοσικλέτας.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι σήμερα το απόγευμα και θα συνοδευτούν από περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας. Είναι ενδεικτικό ότι στη Φλώρινα, όπου η μέση μέγιστη τιμή για τον μήνα Οκτώβριο είναι 19°C, σήμερα η θερμοκρασία δεν προβλέπεται να ξεπεράσει τους 5 βαθμούς της κλίμακας, ενώ παράλληλα θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους χιονοπτώσεις και χαλάζι. Την ίδια στιγμή, η θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ Βορρά και Νότου ενδέχεται να ξεπεράσει τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Το δελτίο πρόγνωσης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αναφέρει για σήμερα βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα στην Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα στη Μακεδονία και στα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται ως το απόγευμα στα Δωδεκάνησα και ως το μεσημέρι στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Από το μεσημέρι και μετά τοπικές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε μεγάλο τμήμα της ηπειρωτικής αλλά και της νησιωτικής χώρας, χωρίς όμως να αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ισχυρές. Από τις απογευματινές ώρες τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν, ενώ εκτιμάται ότι από αύριο θα αρχίσει και η σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας.

Όπως εξηγούν οι επιστήμονες, η αιτία της κακοκαιρίας που σαρώνει τη χώρα βρίσκεται σε απόσταση 2.000 χιλιομέτρων: Ενας ισχυρός αντικυκλώνας που επικράτησε στη Βορειοανατολική Ευρώπη στο τέλος του Σεπτεμβρίου δημιούργησε συνθήκες για χαμηλές θερμοκρασίες σε μεγάλο μέρος της Ανατολικής Ευρώπης.

Οι ερευνητές της επιχειρησιακής μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών επισημαίνουν ότι αυτές οι ψυχρές αέριες μάζες βρίσκοντας δίοδο προς την Κεντρική Μεσόγειο συνάντησαν θερμότερες και πιο υγρές μάζες, οδηγώντας στη δημιουργία ενός ισχυρού βαρομετρικού χαμηλού με κατεύθυνση από τα Βαλκάνια προς τη χώρα μας. Πρόκειται, όπως επισημαίνουν, για ένα ντόμινο ανωμαλιών στην ατμόσφαιρα που οδήγησε σε έντονα καιρικά φαινόμενα.