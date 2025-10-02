Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δέχθηκε δεκάδες κλήσεις λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Σημαντικός αριθμός κλήσεων καταγράφηκε σε Αττική , Αιτωλοακαρνανία , Μεσσηνία και Ήπειρο .

, , και . Οι παρεμβάσεις αφορούσαν κυρίως αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων .

. Στην Αττική πραγματοποιήθηκαν 8 αντλήσεις υδάτων και 10 κοπές δέντρων .

πραγματοποιήθηκαν . Στην Αιτωλοακαρνανία έγιναν 8 αντλήσεις υδάτων, 4 κοπές δέντρων και 3 αφαιρέσεις αντικειμένων .

έγιναν . Στη Μεσσηνία σημειώθηκαν 3 αντλήσεις υδάτων .

σημειώθηκαν . Στην Ήπειρο (Πρέβεζα και Άρτα) οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν 6 αντλήσεις υδάτων και 5 κοπές δέντρων.

Πιο αναλυτικά

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, το Κέντρο Επιχειρήσεων δέχτηκε δεκάδες κλήσεις σήμερα, κατά την εκδήλωση ισχυρών βροχών, καταιγίδων και τοπικών χαλαζοπτώσεων σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες έως και τις 21:30, καταγράφηκαν αυξημένες ανάγκες επέμβασης των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στην Αττική, το Κέντρο Επιχειρήσεων δέχθηκε 29 κλήσεις, με τα συνεργεία να πραγματοποιούν 8 αντλήσεις υδάτων και 10 κοπές δέντρων.

Στην Αιτωλοακαρνανία, σημειώθηκαν 30 κλήσεις, με ενέργειες όπως 8 αντλήσεις υδάτων, 4 κοπές δέντρων και 3 αφαιρέσεις αντικειμένων.

Στη Μεσσηνία, οι υπηρεσίες επενέβησαν σε 8 περιστατικά, εκ των οποίων 3 αφορούσαν αντλήσεις υδάτων.

Τέλος, στην Ήπειρο και συγκεκριμένα στους νομούς Πρέβεζας και Άρτας, καταγράφηκαν 15 κλήσεις. Οι παρεμβάσεις εστιάστηκαν σε 6 αντλήσεις υδάτων και 5 κοπές δέντρων.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση τυχόν νέων περιστατικών λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων.