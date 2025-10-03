Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής ανακοίνωσε ότι το Φαράγγι της Σαμαριάς στα Χανιά θα παραμείνει κλειστό σήμερα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025, για λόγους ασφαλείας. Η απόφαση λήφθηκε μετά την έκδοση επικαιροποιημένου προγνωστικού δελτίου από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), το οποίο προειδοποιεί για επιδείνωση του καιρού.

Σύμφωνα με τον ΟΦΥΠΕΚΑ, κλειστές θα παραμείνουν και οι δύο είσοδοι προς το Φαράγγι, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα και οι βροχοπτώσεις που αναμένονται στην περιοχή καθιστούν επικίνδυνη την πρόσβαση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής λαμβάνοντας υπόψη το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της ΕΜΥ που αναφέρει επιδείνωση του καιρού, ανακοινώνει ότι, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και των βροχοπτώσεων που επικρατούν στην περιοχή, ο Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς κλείνει εκτάκτως σήμερα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025, και από τις δύο εισόδους του».