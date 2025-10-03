Ούτε λίγο ούτε πολύ 1.400 συλλήψεις γονιών – δηλαδή περίπου έξι κάθε ημέρα – για παραμέληση ανηλίκων, από τους οποίους επτά οδηγήθηκαν στη φυλακή, έχουν καταγραφεί το πρώτο οκτάμηνο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. και των υπευθύνων της σωφρονιστικής πολιτικής που είναι μέχρι σήμερα γνωστά, αποκαλύπτουν «ΤΑ ΝΕΑ».

Με βάση τα σχετικά στατιστικά, φέτος υπήρξε αύξηση τουλάχιστον 50% των συλλήψεων και των προφυλακίσεων γονιών σε σχέση με την περσινή χρονιά (και τριπλασιασμός σε σχέση με το 2023), παρότι φέτος οι αριθμοί της εγκληματικότητας των ανηλίκων παρουσιάζουν, σύμφωνα τουλάχιστον με τις σχετικές αποτυπώσεις της ΕΛ.ΑΣ., μικρή μείωση σε σχέση με πέρυσι, οπότε είχαμε 9.458 συλλήψεις νεαρών, δραστών παραβατικών ενεργειών και προσαγωγές 1.276 γονιών, δηλαδή ποσοστό περίπου 14% στην αντιστοιχία αυτή.

Ωστόσο το πρώτο οκτάμηνο φέτος, με 6.207 συλλήψεις ανηλίκων και 1.400 συλλήψεις γονιών, η σχετική αναλογία ανήλθε στο 23%. Δείγμα ότι σχεδόν ο ένας στους τέσσερις οικείους/κηδεμόνες συλληφθέντων για εγκληματικές ενέργειες βρίσκεται κατηγορούμενος πλέον κι αυτός, σε μια ενδεικτική προσπάθεια των κρατικών αρχών να περιορίσουν τη βιαιότητα των ανηλίκων μέσω πίεσης στους συγγενείς τους, παρότι βεβαίως το σχετικό ζήτημα έχει πολλές παραμέτρους.

Φυλακίσεις

Σύμφωνα λοιπόν με τα στατιστικά της ΕΛ.ΑΣ., το πρώτο οκτάμηνο του 2025 υπήρξαν 170 φυλακίσεις ανηλίκων και επτά γονιών κάποιων εξ αυτών. Δηλαδή ουσιαστικά περίπου ένας στους 20 γονιούς νεαρών που οδηγήθηκαν στη φυλακή για σοβαρές εγκληματικές ενέργειες φυλακίζεται κι αυτός! Ολόκληρο το 2024, στη διάρκεια του οποίου φυλακίστηκαν 293 ανήλικοι, οι φυλακισθέντες συνολικά συγγενείς τους για προβληματική επιτήρηση ήταν πέντε, δηλαδή περίπου ο ένας στους 60 γονιούς. Το 2023 επί συνόλου 187 παιδιών που είχαν οδηγηθεί σε σωφρονιστικά καταστήματα, οι γονείς τους που φυλακίστηκαν ήταν μόλις δύο, δηλαδή περίπου ο ένας συγγενής στους 100 παρανομούντες νεαρούς μέχρι 18 ετών που τέθηκαν σε περιορισμό.

Ωστόσο και τα περαιτέρω στοιχεία της εγκληματικότητας των ανηλίκων τους τελευταίους μήνες είναι ενδεικτικά για τις έρευνες και την αποτελεσματικότητα των διωκτικών αρχών: Από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2025 υπήρξαν 443 συλλήψεις νεαρών, κυρίων μελών δεκάδων συμμοριών, για επιθέσεις με σωματικές βλάβες έναντι 622 ολόκληρο το 2024. Από όσους ανηλίκους κατηγορήθηκαν για επιθέσεις με τραυματισμούς οδηγήθηκαν φέτος στη φυλακή οι 10.

Επίσης το πρώτο οκτάμηνο φέτος συνελήφθησαν για κλοπές 558 ανήλικοι, από τους οποίους οι 18 (ποσοστό 3%) φυλακίστηκαν. Ακόμα 133 άτομα ηλικίας μέχρι 18 ετών συνελήφθησαν μέχρι προ μερικών ημερών για ληστρικές επιθέσεις, από τους οποίους φυλακίστηκαν οι 23, δηλαδή ποσοστό περίπου 17%. Το περσινό δωδεκάμηνο είχαν συλληφθεί 804 νεαρά άτομα για κλοπές, από τα οποία φυλακίστηκαν τα 21, και 196 για ληστεία, από τα οποία οδηγήθηκαν σε σωφρονιστικά καταστήματα τα 32 (ποσοστό 16%).

Σε σπείρες

Ενδεικτικό των διαφοροποιήσεων και της σχετικής συγκράτησης σε ορισμένα αδικήματα της εγκληματικότητας μαθητών και όχι μόνον, όπως και της σταδιακής αυστηροποίησης, είναι ότι το 2023 είχαν συλληφθεί 935 ανήλικοι για κλοπές και είχαν φυλακιστεί μόλις οι 16 (δηλαδή ποσοστό σχεδόν 1%) και 188 για ληστείες και οδηγήθηκαν στη φυλακή οι 14 (ποσοστό 7%).

Αξιοσημείωτο είναι ακόμα ότι από τις αρχές του χρόνου μέχρι προ μερικών εβδομάδων είχαν συλληφθεί 49 ανήλικοι για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και έχουν οδηγηθεί σε σωφρονιστικά καταστήματα οι 23, δηλαδή ποσοστό που αγγίζει το 50%. Ενδεικτικό είναι επίσης ότι ολόκληρο το 2024 είχαν συλληφθεί για ένταξη σε τέτοιου είδους σπείρες 107 ανήλικοι, από τους οποίους είχαν προφυλακιστεί οι 10 (ποσοστό μικρότερο του 10%)! Το 2023 οι σχετικές συλλήψεις για το ίδιο αδίκημα ήταν 47 και τότε ουδείς νεαρός είχε προφυλακιστεί.

Τέλος, φέτος έχουν υπάρξει 760 συλλήψεις ανηλίκων για διακίνηση ναρκωτικών, από τους οποίους φυλακίστηκαν οι 17, ενώ συνελήφθησαν και 285 νεαροί για τον νόμο περί όπλων (οπλοκατοχή, οπλοχρησία), από τους οποίους οι οκτώ προφυλακίστηκαν.