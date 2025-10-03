Το Κογκρέσο απέτυχε να εγκρίνει ψήφισμα για να διατηρήσει τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει το κλείσιμό της («shutdown»). Μέχρι οι πολιτικοί να συμφωνήσουν στα σχέδια δαπανών, οι «μη απαραίτητες» λειτουργίες της κυβέρνησης θα ανασταλούν. Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου εκτιμά ότι 750.000 ομοσπονδιακοί υπάλληλοι ενδέχεται να τεθούν σε άδεια άνευ αποδοχών. Ο αντίκτυπος στην οικονομική ανάπτυξη θα παραμείνει περιορισμένος, εφόσον το κλείσιμο δεν θα διαρκέσει πολύ.

Ωστόσο, φαίνεται ότι το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας (BLS) δεν θα δημοσιεύσει την έκθεση μισθοδοσίας του Σεπτεμβρίου για μη γεωργικούς τομείς, ούτε πιθανώς τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή στις 15 Οκτωβρίου. Αυτό, φυσικά, εξαρτάται από το πότε θα ανοίξει ξανά η κυβέρνηση. Πότε θα ανοίξει ξανά η κυβέρνηση; Οι αγορές δεν αναμένουν ότι αυτό θα συμβεί πολύ σύντομα. Το shutdown της κυβέρνησης προστίθεται σε άλλες ανησυχίες, όπως οι απειλές για την ανεξαρτησία της FED, οι οποίες σταδιακά διαβρώνουν την παγκόσμια εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ.

Το μεγαλύτερο shutdown σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ – διήρκεσε 35 ημέρες λόγω διαφωνιών σχετικά με την πρόσθετη απαίτηση του προϋπολογισμού για τείχος στα σύνορα με το Μεξικό.

Αναφορικά με τη FED πιστεύουμε ότι ακόμη και αν η έκθεση μισθοδοσίας και απασχόλησης του Σεπτεμβρίου για τον μη γεωργικό τομέα δεν μπορεί να δημοσιευτεί πριν από τη συνεδρίαση της FED (στις 29 Οκτωβρίου, κάτι που μέχρι στιγμής φαίνεται απίθανο), οι αξιωματούχοι της FED θα έχουν αρκετές πληροφορίες σχετικά με την αγορά εργασίας για να προχωρήσουν σε μια ακόμη μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης.

Προς το παρόν τα στοιχεία συνάδουν με σταθερό ποσοστό ανεργίας. Ομοίως, οι αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας έχουν μειωθεί από την κορύφωσή τους στα τέλη Ιουλίου, γεγονός που πιθανώς αποτελεί ένδειξη ότι ορισμένοι από αυτούς τους αιτούντες επέστρεψαν στην εργασία τον Σεπτέμβριο. Με βάση μόνο αυτούς τους δύο δείκτες, η αγορά εργασίας δεν φαίνεται να έχει αλλάξει ουσιαστικά από την κατάστασή της τον Αύγουστο. Επομένως, η FED μπορεί να συνεχίσει να «διαχειρίζεται τον κίνδυνο» και να υιοθετεί μια λιγότερο περιοριστική στάση νομισματικής πολιτικής για να αποτρέψει μια πιθανή ύφεση στην αγορά εργασίας.

Ο Ατακάν Μπακιστάν είναι οικονομολόγος της Berenberg στις ΗΠΑ. Το άρθρο αποτελεί σύνοψη εκτενέστερης ανάλυσης της γερμανικής τράπεζας για τους πελάτες της