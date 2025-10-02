Είναι εξοργιστικό. Ο λαός που έχει κατηγορηθεί για γενοκτονίες Ποντίων, Αρμενίων, Μικρασιατών, Ασσυρίων, οι ίδιοι που μέχρι προχθές ρωτούσαν αν είναι ωραίο το θαλασσινό αεράκι, έντυσαν μπασκετμπολίστα τον Κεμάλ και υποστήριζαν πως «αυτή τη φορά πετάξαμε τους Ελληνες στη θάλασσα τρεις ημέρες αργότερα. Από τις 9 Σεπτεμβρίου 1922 στις 12 Σεπτεμβρίου 2025», σήμερα αναρωτιούνται αν «η ανθρωπότητα έχει χάσει τη συνείδησή της στη Γάζα».

Οι Τούρκοι έγιναν ευαίσθητοι, απέκτησαν συνείδηση και ζητούν την παραδειγματική τιμωρία του Ισραήλ που διαπράττει γενοκτονία. Αυτοί που αρνούνται τη σφαγή εκατομμυρίων, κλείνουν τα μάτια ενώπιον της φρικτής τους ιστορίας, καταγγέλλουν σήμερα μέσω πανό στα γήπεδα (Γαλατασαράι – Λίβερπουλ) τη «Γενοκτονία στην Παλαιστίνη».

«Αφήστε τα μωρά στη Γάζα να ζήσουν», έγραφε άλλο πανό των Τούρκων ευτελίζοντας ακόμα και αυτή τη διαμαρτυρία. Τα μωρά των Αρμενίων, των Ποντίων δεν είχαν ψυχή;

Αλλά απ’ ό,τι φαίνεται οι γείτονες δεν γνωρίζουν το ρητό «στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σχοινί».

Διαμαρτυρήθηκαν και οι φίλοι του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με τη Μακάμπι. Το σύνθημα «Ο ΠΑΟΚ είναι παιδί της προσφυγιάς» τους δίνει κάθε δικαίωμα να στέλνουν μήνυμα για την τιμωρία του Ισραήλ και κάθε κράτους που διαπράττει εγκλήματα. Το «παιδί της προσφυγιάς» ήταν μια υπενθύμιση της ίδιας της Ιστορίας στην οποία οι Τούρκοι μένουν κάθε χρόνο μετεξεταστέοι. Είναι όμως και η λήθη ένα καλό εργαλείο της πολιτικής. Ισως το καλύτερο, γι’ αυτό μπορούν και επιβιώνουν για δεκαετίες οι πολιτικές αλογόμυγες που εμφανίζονται σε κάθε αναμπουμπούλα.

Η αξιοπιστία του καταγγέλλοντα είναι αυτή που δίνει αξία στην καταγγελία. Για να θυμηθούμε για πολλοστή φορά τη μοναδική αντίδραση του Γεωργίου Παπανδρέου (του αυθεντικού) όταν άκουσε μίαν ύβρη προς το πρόσωπό του: «Ποιος το λέει αυτό;». Οταν ο υβριστής απάντησε όλο καμάρι «εγώ» γιατί νόμιζε πως έκανε κάτι σπουδαίο, ο Παπανδρέου του είπε το αμίμητο: «Ε, τότε δεν έχει καμία σημασία». Στις μέρες μας όμως δεν υπάρχουν πνεύματα σαν του Γεωργίου Παπανδρέου για να πουν στους καταγγέλλοντες πως «δεν έχει καμία σημασία» τα όσα λέτε, γιατί έχουν πολλαπλασιαστεί τα χυτήρια της πολιτικής που μπορούν να προσδώσουν οποιαδήποτε σχήματα στα οποιαδήποτε μυαλά.