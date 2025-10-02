Το ομοσπονδιακό κράτος των ΗΠΑ κατέβασε ρολά. Θα δουλεύουν μόνο οι απολύτως απαραίτητες υπηρεσίες του επειδή δεν υπάρχουν λεφτά – αφού δεν πέρασε το νομοσχέδιο χρηματοδότησής του. Οι οπαδοί του Τραμπ θα πρέπει να είναι συνηθισμένοι. Αλλωστε, κατά τη διάρκεια των δύο θητειών του αυτό είναι το τρίτο shutdown. Το ένα από τα δύο προηγούμενα είχε διαρκέσει 34 μέρες – το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στη σύγχρονη αμερικανική ιστορία – και η επιτροπή προϋπολογισμού του Κογκρέσου είχε εκτιμήσει πως κόστισε στην οικονομία της χώρας περίπου 3 δισ. δολάρια σε οικονομικές δραστηριότητες που δεν ανακτήθηκαν ποτέ, ενώ συνολικά οι απώλειες άγγιξαν τα 11 δισ. Το Bloomberg Economics υποστηρίζει ότι αν το τωρινό κρατήσει τρεις εβδομάδες, η ανεργία θα μπορούσε να φτάσει 4,6% με 4,7% από το 4,3% του Αυγούστου γιατί οι εργαζόμενοι που θα βγουν σε αναγκαστική άδεια θα λογίζονται προσωρινά ως άνεργοι (και θα είναι στην πράξη, όχι μόνο στα χαρτιά). Ο αριθμός τους υπολογίζεται γύρω στους 750.000. Κι ο πρόεδρος, που έχει υποσχεθεί να ξανακάνει την Αμερική μεγάλη, είπε την Τρίτη πως «πολλά καλά μπορεί να βγουν» από την παύση λειτουργίας του κράτους.

Πανικός

Υπονόησε, δηλαδή, πως θα την εκμεταλλευτεί προκειμένου «να ξεφορτωθούμε πολλά πράγματα που δεν θέλουμε κι αυτά είναι πράγματα των Δημοκρατικών». Σε ελεύθερη απόδοση από τη λαϊκίστικη διάλεκτό του: θα τη χρησιμοποιήσει για να απολύσει δημοσίους υπαλλήλους και να ολοκληρώσει το «έργο» που άφησε στη μέση ο πρώην Πρώτος Κολλητός στο DOGE. Βέβαια, κι αυτή η εμμονή του – όπως κάθε άλλη – θα έχει επιπτώσεις πολύ μεγαλύτερες από εκείνες που έχει την ικανότητα να αντιληφθεί ο ίδιος. Οι αναλυτές ήδη προειδοποιούν ότι ενδέχεται να μειώσει τους ρυθμούς ανάπτυξης, να αναστατώσει τις αγορές και να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης στην κυβέρνησή του σε μια περίοδο που η οικονομία των ΗΠΑ δεν έχει αντοχές εξαιτίας του πληθωρισμού που προκαλούν οι δασμοί του. Μέχρι και ρούκι της αμερικανικής πολιτικής σκηνής γνωρίζουν ότι συνήθως οι αρνητικές συνέπειες ενός shutdown δεν εξαφανίζονται μόλις αυτό τελειώσει. Ο πρόεδρος, όμως, έχει σοβαρότερα πράγματα να ασχοληθεί, σαν τα κιλά των στρατηγών του Πενταγώνου. Η απερισκεψία με την οποία επιλέγει το χάος έναντι της διακυβέρνησης θα βάλει τις ΗΠΑ σε «λειτουργία πανικού». Το ερώτημα είναι αν αυτή τη φορά το Δημοκρατικό Κόμμα θα καταφέρει να εξηγήσει πειστικά στους πολίτες πως ο Τραμπ είναι υπεύθυνος για ό,τι τους συμβαίνει.