Η άτυπη Σύνοδος Κορυφής της Κοπεγχάγης έχει στο επίκεντρο της ατζέντας της την άμυνα και την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Οι ευρωπαίοι ηγέτες ανταλλάσσουν προτάσεις για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της Ευρώπης, ενόψει της παρουσίασης του Οδικού Χάρτη 2030 για την Αμυνα στην επίσημη συνάντησή τους, στο τέλος του μήνα, στις Βρυξέλλες. Δυστυχώς, το νέο γεωπολιτικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί καθιστά τις εν λόγω συζητήσεις εξαιρετικά κρίσιμες. Οι απειλές ασφαλείας για την ήπειρό μας δεν είναι πια θεωρητικές. Είναι πραγματικές.

Οποιος αμφιβάλλει γι’ αυτό αρκεί να αναλογιστεί ότι πολιτικά και στρατιωτικά αεροδρόμια στη χώρα που φιλοξενεί τη Σύνοδο, τη Δανία, έγιναν την τελευταία εβδομάδα στόχος υβριδικών επιθέσεων.

Ηδη, η Ενωση προσπαθεί να δώσει κάποιες απαντήσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Το ευρωπαϊκό τείχος εναντίον των drones καθώς και η ασπίδα αεράμυνας ή η αμυντική ασπίδα Διαστήματος είναι μερικές από αυτές.

Ωστόσο, το πιο κρίσιμο δεν είναι τα συγκεκριμένα πρότζεκτ ή ποιος θα τα διαχειριστεί, η Κομισιόν ή οι κυβερνήσεις των κρατών – μελών. Το πιο κρίσιμο είναι να συνειδητοποιήσουν τόσο οι ευρωκράτες όσο και οι ηγέτες πως έχει φτάσει η ώρα η Ευρωπαϊκή Ενωση να ενηλικιωθεί και να αναλάβει μόνη της την υπεράσπιση των συνόρων και των πολιτών της από οποιονδήποτε εξωτερικό εχθρό.

Είναι πλέον προφανές ότι η Αμερική του Τραμπ δεν θα είναι εκεί για την Ευρώπη αν τη χρειαστεί. Γι’ αυτό, οι Ευρωπαίοι πρέπει να φροντίσουν να είναι το συντομότερο δυνατόν έτοιμοι να αναχαιτίσουν οποιασδήποτε μορφής επίθεση.