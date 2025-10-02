Στα… όριά τους έχουν φτάσει οι δήμαρχοι σε πολλές περιοχές της χώρας με τα ογκώδη απορρίμματα που εντοπίζονται μπροστά από τους μπλε και πράσινους κάδους. Πλέον, η μια μετά την άλλη οι δημοτικές Αρχές έχουν βγει στο… κυνήγι των «δραστών», μοιράζοντας πρόστιμα που σε κάποιες περιπτώσεις είναι τσουχτερά.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει εδώ και μήνες ξεκινήσει μια προσπάθεια να εντοπιστούν όσοι πετούν ογκώδη απορρίμματα στον δρόμο. Πρόσφατα επέβαλε πρόστιμο 1.500 ευρώ σε κάτοικο για παράνομη απόθεση ογκωδών αντικειμένων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Παπάφη στην Κάτω Τούμπα. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος δημότης είχε κατεβάσει από το σπίτι του έπιπλα αλλά και συσκευές, μετατρέποντας το πεζοδρόμιο απροσπέλαστο. Λίγες ημέρες νωρίτερα, η Δημοτική Αστυνομία Θεσσαλονίκης βεβαίωσε πρόστιμο ύψους 500 ευρώ σε δημότη που επίσης έβγαλε στο πεζοδρόμιο, επί της οδού Ιωαννίνων, μεγάλη ποσότητα από ογκώδη αντικείμενα. Ενώ πρόσφατα και ο Δήμος Σπάρτης επέβαλε πρόστιμο για αντικείμενα που αφέθηκαν δίπλα από κάδους επί της οδού Πλατανιστά, χωρίς να έχει υπάρξει οποιαδήποτε επικοινωνία με την Υπηρεσία Καθαριότητας.

«Δυστυχώς η κατάσταση σε πάρα πολλούς δήμους – φυσικά και στον δικό μας – έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολη. Η ρίψη ογκωδών αντικειμένων στο πεζοδρόμιο, δίπλα από τους κάδους, είναι πλέον ανεξέλεγκτη. Μάλιστα, το 60%-70% των περιπτώσεων είναι χωρίς να έχει προηγηθεί ειδοποίηση στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου» σημειώνει στα «ΝΕΑ» ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Κλιματικής Προστασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης Γιώργος Δημαρέλος.

«Νοικοκυριά στους δρόμους»

Πάνω από 10 σταθερά συνεργεία της Υπηρεσίας Καθαριότητας κυκλοφορούν στους δρόμους της πόλης προκειμένου να εντοπίζουν και να μαζεύουν τα ογκώδη απορρίμματα, ενώ μεικτά κλιμάκια Δημοτικής Αστυνομίας με επόπτες καθαριότητας επιβάλλουν πρόστιμα στους παραβάτες. «Κατά τις νυχτερινές ώρες γίνονται αυτές οι… επιχειρήσεις και το πρωί βλέπουμε ολόκληρα νοικοκυριά στους δρόμους. Δεν αρκεί, λοιπόν, να δεχόμαστε στον δήμο τηλεφωνήματα για το πού εντοπίζονται τα ογκώδη, αλλά πρέπει ο κόσμος να συνεργάζεται και να μας λέει κι από πού κατεβαίνουν έτσι ώστε να επιβάλλονται τα πρόστιμα, με στόχο να μπει επιτέλους ένα τέλος» υπογραμμίζει ο Δημαρέλος. Προσθέτει, δε, πως κάθε δήμος επιβάλλει πρόστιμα ανάλογα με όσα προβλέπει το καταστατικό καθαριότητας. «Στον Δήμο Θεσσαλονίκης, στις περιπτώσεις που τα ογκώδη καταλαμβάνουν μέχρι 1 τετραγωνικό μέτρο δημόσιου χώρου, το πρόστιμο ανέρχεται σε 500 ευρώ, ενώ εάν η κατάληψη αφορά περισσότερα από 3 τ.μ., τότε ο παραβάτης θα πρέπει να πληρώσει 3.000 ευρώ». Το πρόβλημα με τα ογκώδη εντοπίζεται κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, εκεί, δηλαδή, που έχει νόημα να μετατρέψει κάποιος το διαμέρισμά του σε χώρο βραχυχρόνιας μίσθωσης, τύπου Airbnb. Οι ανακαινίσεις και ανακατασκευές διαμερισμάτων έχουν μετατραπεί σε μεγάλη «πληγή» για την καθαριότητα της Αθήνας. Η τακτική που ακολουθούν ορισμένοι σε περιοχές, όπως είναι η Κυψέλη ή το Κουκάκι, είναι πλέον γνωστή: Τα ογκώδη απορρίμματα από τις ανακαινίσεις, αντί να τα τοποθετούν σε ειδική σκάφη, την οποία είναι υποχρεωμένοι να νοικιάζουν, τα κατεβάζουν λίγα-λίγα στους κάδους του δήμου. Είναι χαρακτηριστικό πως καθημερινά συλλέγονται από όλη την Αθήνα κατά μέσο όρο 1.000 ογκώδη.

Είναι χαρακτηριστικό πως στο άρθρο 24 του νομοσχεδίου του υπουργείου Δικαιοσύνης προβλέπεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους ή και χρηματική ποινή 3.000 έως 60.000 ευρώ στους πολίτες που πετάνε ογκώδη αντικείμενα σε δρόμους και πεζοδρόμια των πόλεων. «Αυτό που ζητούμε από την κεντρική κυβέρνηση είναι παράλληλα να αυστηροποιήσει το πλαίσιο χορήγησης αδειών ανακαίνισης μικρής κλίμακας. Κι αυτό γιατί εάν κάποιος ανακαινίζει μόνο το μπάνιο του ή αλλάξει τα κουφώματα του σπιτιού του, δεν υποχρεούται να φέρει σκάφη κάτω από το σπίτι του για να πετάξει μπάζα και ογκώδη. Ζητούμε, λοιπόν, να είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση ειδικής σκάφης είτε πρόκειται για ολική ή μερική – μικρή ανακαίνιση, προκειμένου να εξασφαλιστεί ο τρόπος απομάκρυνσής τους» προσθέτει ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Κλιματικής Προστασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης Γιώργος Δημαρέλος.