Η δεύτερη και, κατά τη γνώμη μου, σοβαρότερη διάσταση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι αυτή που αποκαλύπτεται τώρα: η αδυναμία καταβολής ενισχύσεων και αποζημιώσεων στους αγρότες. Από τον Ιούλιο μέχρι σήμερα, περί τα 580 εκατομμύρια κρατούνται στα ευρωπαϊκά ταμεία και δεν καταβάλλονται στους δικαιούχους, επειδή η χώρα δεν έχει συγκροτήσει ακόμη τον κατάλληλο μηχανισμό για τη σωστή κατανομή τους. Με άλλα λόγια, μέχρι τώρα μας απασχολούσαν αυτά που τσέπωσαν οι πονηροί, τώρα αρχίζουν να μας απασχολούν αυτά που θα κληθούν να πληρώσουν ή να στερηθούν οι αθώοι, εξαιτίας των πονηρών.

Εντύπωση δεν μου κάνει καμία, ομολογώ, η εξέλιξη αυτή, γιατί αρμόδιος υπουργός στην κυβέρνηση είναι ο Κώστας Τσιάρας. Πώς να προλάβει λοιπόν η κυβέρνηση να συγκροτήσει τον οργανισμό που ζητούν οι Βρυξέλλες; Ο κ. Τσιάρας είναι ένας θαυμάσιος και αξιαγάπητος άνθρωπος, ο οποίος σέβεται τόσο πολύ το περιβάλλον και την πανίδα του, ώστε όπου και να τον βάλεις είναι βέβαιο ότι δεν θα πειράξει τίποτα γύρω του. Ιδεώδης για να τον έχεις νοικάρη! Ξέρεις πως ό,τι παραλάβει αυτό θα σου παραδώσει και θα είναι στην ίδια ακριβώς κατάσταση. Ιδανικός επίσης για συγκάτοικος, αν είσαι φοιτητής! Ξέρεις ότι οι κοινόχρηστοι χώροι στο διαμέρισμα θα είναι όπως τους άφησες, όλα τα πράγματα στη θέση τους, η τουαλέτα καθαρή κι εκείνος στο δωμάτιό του. Για υπουργός όμως, μάλιστα δε σε τομέα ο οποίος χρειάζεται άμεσες και ριζικές παρεμβάσεις, δεν νομίζω ότι είναι ο κατάλληλος.

Πάντως, για να μην υπερβάλλουμε κιόλας, δεν χάθηκε ο κόσμος. Υπάρχει χρόνος. Η προθεσμία για να παρουσιαστεί ο νέος μηχανισμός καταβολής αποζημιώσεων λήγει στις 4 Νοεμβρίου. Εναν ολόκληρο μήνα έχει στη διάθεσή της η κυβέρνηση για να σκαρώσει τον διάδοχο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μπορεί να κάνει θαύματα! Οπως, λ.χ., εκείνος ο οργανισμός για τη διερεύνηση σιδηροδρομικών και άλλων δυστυχημάτων, αν θυμάστε, ο οποίος αυτοακυρώθηκε άμα τη εμφανίσει του με το ψοφοδεές πόρισμά του για τα Τέμπη. Συνεπώς, έχω εμπιστοσύνη! Με τον κ. Τσιάρα στο τιμόνι και έναν ολόκληρο μήνα στη διάθεσή μας, είμαι βέβαιος ότι ο Υπαρκτός Ελληνισμός θα διαψεύσει ακόμη μία φορά τους αμφισβητίες…

ΨΥΧΡΟΤΗΤΑ

Διαβάζω ότι η σχέση των κυριών Κωνσταντοπούλου και Καρυστιανού, που ήταν άλλοτε πολύ θερμή, έχει παγώσει. Μοιραίο ήταν, με τόσο θόρυβο για το ενδεχόμενο να πολιτευτεί η κ. Καρυστιανού. Διότι, όπως η ίδια λέει, θα ήθελε «κάτι καινούργιο και καθαρό». Αν αυτό δεν το βρίσκει στην Πλεύση Ελευθερίας, τότε προσβάλλει την κ. Κωνσταντοπούλου και μάλιστα προσωπικά, καθόσον η Πλεύση δεν είναι παρά η αντανάκλαση της αρχηγού της. Από την άλλη πλευρά, ας πούμε ότι η κ. Καρυστιανού εντάσσεται στην Πλεύση. Πώς θα ανεχτεί τη δημοτικότητά της η πρόεδρος; Η κ. Κωνσταντοπούλου δεν θέλει ανταγωνισμό, θέλει Μπιμπίλες, κατά προτίμηση μάλιστα θα τους ήθελε με τηλεχειριστήριο – αν υποθέσουμε ότι υπήρχαν τέτοιοι στην αγορά. Τέλος, λοιπόν, το ειδύλλιο αυτό.

Από τις δηλώσεις της κ. Καρυστιανού, οι οποίες έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα, προκύπτει ότι η ίδια έχει επίγνωση της αξίας της στην πολιτική αγορά την περίοδο αυτή και, επίσης, αντιλαμβάνεται πόσο ευαίσθητες είναι οι αντιδράσεις αυτής της αγοράς και πόσο προσεκτική πρέπει να είναι η ίδια. Στη συζήτηση για το πολιτικό μέλλον που θα μπορούσε να είχε, αν ήθελε, παραβλέπεται συνήθως μια κρίσιμη παράμετρος: Η δημιουργία του δικού της κόμματος δεν είναι ο μόνος τρόπος που έχει, αν θέλει να εξαργυρώσει την όποια αξία της η κ. Καρυστιανού. Μπορεί να το κάνει και με τη στήριξη που μπορεί να παράσχει ως ανεξάρτητη και φίλα προσκείμενη, όπως λ.χ. με μια εμφάνισή της σε προεκλογική εξέδρα και έναν σύντομο χαιρετισμό. Μεγαλύτερη είναι η αξία της ως ανεξάρτητης παρά ως προσαρτημένης σε ένα κόμμα. Η ίδια το καταλαβαίνει, είναι φανερό. Αυτό προσπαθεί να συντηρήσει με τη δημιουργική ασάφεια.

ΕΥΑΛΩΤΟΙ;

Εξαίρετη η πρωτοβουλία του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη να εισαγάγει την αστυνόμευση στους λεγόμενους καταυλισμούς των Ρομά. Καιρός ήταν! Ομως, καιρός είναι να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τον γελοίο ευφημισμό περί «κοινωνικά ευάλωτης ομάδας». Η Αστυνομία δεν μπαίνει στους καταυλισμούς για να προστατεύσει τους Ρομά από τους γύρω τους· μάλλον το αντίστροφο ισχύει και, συνεπώς, οι ευάλωτοι εν προκειμένω δεν είναι οι Ρομά. Ας τελειώνουμε κάποτε με το Newspeak της ηλιθιότητας! Το woke είναι πια παρελθόν…