Χθες δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα της Βουλής οι δηλώσεις πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων. Σ’ αυτές μπορεί κανείς να δει τις καταθέσεις, τις μετοχές, την ακίνητη περιουσία, τα ομόλογα αλλά και τα δάνεια όλων όσοι αποτελούν το πολιτικό μας σύστημα – ακόμη και εκείνων που εξελέγησαν για πρώτη φορά στις εθνικές εκλογές του 2023. Η μελέτη των παραπάνω δεδομένων είναι πάντα ενδιαφέρουσα – και όχι για μικροκομματικούς λόγους. Η διαφάνεια ήταν και παραμένει ζητούμενο στην πολιτική ζωή του τόπου μας.

Ο στοιχειώδης έλεγχος της διαχείρισης του δημοσίου χρήματος, καθώς και ο εντοπισμός και η καταστολή φαινομένων διαφθοράς αποτελούν τρόπους ενίσχυσης της δημοκρατίας. Μέσω της πρόβλεψης της υποχρέωσης των βουλευτών, των ευρωβουλευτών και των αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης να υποβάλλουν δηλώσεις πόθεν έσχες ενδυναμώνεται το ίδιο το πολίτευμα – και φυσικά χτίζεται μια σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στους πολίτες και τους εκλεγμένους.

Ωστόσο, όπως δυστυχώς παρατηρείται σχεδόν κάθε χρονιά, η διαδικασία η οποία έχει καθιερωθεί δεν εγγυάται την απόλυτη διαφάνεια. Η απόκρυψη στοιχείων ή η δήλωση παραπλανητικών στοιχείων από τους επαγγελματίες της πολιτικής δεν είναι εύκολο να διασταυρωθεί. Δίνεται έμφαση στη δημοσιοποίηση, όχι όμως και στον ενδελεχή έλεγχο. Βλέπουμε το «έσχες» αλλά δεν δίνονται κρίσιμες πληροφορίες για το «πόθεν». Κάποια στιγμή, οι πολιτικοί που διατείνονται ότι ανησυχούν για την κρίση αξιοπιστίας του συστήματος του οποίου αποτελούν μέρη θα πρέπει να αναλογιστούν και τι περιμένει η κοινή γνώμη να μάθει διαβάζοντας τις δηλώσεις πόθεν έσχες τους.