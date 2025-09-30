Δεν θέλει να ασχοληθεί με την «κυρία Διαμαντοπούλου» η Κωνσταντοπούλου γιατί πρόκειται και για την «κυρία που ήθελε να κηρυχθεί επίσημη γλώσσα της Ελλάδος η αγγλική». Για την ιστορία, αναφέρεται σε μια ιδέα που κατέθεσε στον δημόσιο διάλογο το 2001. Οταν ήταν επίτροπος εισηγήθηκε να γίνει η δεύτερη επίσημη γλώσσα της χώρας προκειμένου το κράτος να φροντίζει οι πολίτες του να γνωρίζουν τη γλώσσα που χρησιμοποιούν σχεδόν όλοι στον πλανήτη. Φυσικά, η Ζωή, ως κάποια μου μιλάει άπταιστα τη διάλεκτο του λαϊκισμού, άφησε να εννοηθεί κάτι άλλο.

Αιτήματα

Ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, τομεάρχης Υποδομών και Μεταφορών, κατακεραύνωσε την κυβέρνηση για τις καθυστερήσεις στο Ελ. Βενιζέλος, υιοθετώντας πλήρως τα αιτήματα των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, που μιλάνε για υποστελέχωση, απαρχαιωμένο εξοπλισμό κτλ. Ο αρμόδιος υπουργός, από την άλλη, έχει σπεύσει να επισημάνει ον κάμερα ότι παίρνουν 120.000 ευρώ ετησίως (μεικτά). Οποιος εξεπλάγη που ένας αριστερός τους υπερασπίζεται, μάλλον δεν έχει αντιληφθεί πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κάνει μισθολογικές διακρίσεις όταν δίνει – στα λόγια – στον καθένα αυτό που θέλει.

Καζάν

Πρώτα, είπε ο Πρωθυπουργός ότι δεν έχουμε τίποτα να συζητήσουμε με την Τουρκία για τη Chevron. Μετά, ο Σταύρος Παπασταύρου ήρθε να το εξειδικεύσει για όσους δεν κατάλαβαν. «Δηλαδή καζάν-καζάν γιοκ για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, τα οποία είναι αδιαπραγμάτευτα και δεν είναι για μοίρασμα», ανέφερε. Πάντως, η μέθοδος του «καζάν-καζάν» (ελληνιστί του αμοιβαίου οφέλους) είχε εισαχθεί στην ορολογία των ελληνοτουρκικών το 2013, από τον Ερντογάν και τον τότε έλληνα πρωθυπουργό. Το αναφέρω για βιβλιογραφικούς λόγους.

Αγροτικό

Εντάξει, δεν απαγορεύεται να οδηγείς στην πόλη ένα θηριώδες αγροτικό σαν αυτό με το οποίο τράκαρε ο Βασίλης Μπισμπίκης. Ωστόσο, αν ο ΜακΛούαν έχει δίκιο και το αυτοκίνητο έχει γίνει η πανοπλία, το προστατευτικό και επιθετικό κέλυφος του σύγχρονου ανθρώπου, τι λέει η επιλογή της χρήσης ενός τέτοιου μεταφορικού μέσου στους στενούς αστικούς δρόμους για εκείνον που την έκανε; Το κουίζ είναι μέτριας δυσκολίας ακόμη και για αυτόκλητους ψυχολόγους των σόσιαλ μίντια.