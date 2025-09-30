Σε λίφτινγκ της φοροαπαλλαγής την οποία κερδίζουν ιδιοκτήτες κλειστών κατοικιών και ακινήτων τύπου Αirbnb που θα τα νοικιάσουν για τρία χρόνια προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών με στόχο να πέσουν στην αγορά περισσότερες κατοικίες και να ενισχυθούν οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά και δημόσιοι λειτουργοί (εκπαιδευτικοί, γιατροί, ένστολοι) που δυσκολεύονται να βρουν σπίτι σε περιοχές όπου η στεγαστική κρίση βρίσκεται στο κόκκινο.

Τα μέτρα

Ειδικότερα, με διάταξη η οποία θα ενσωματωθεί στο νέο νομοσχέδιο με τα μέτρα της ΔΕΘ το οποίο θα συζητηθεί σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο:

Η τριετής απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για τα μισθώματα εφαρμόζεται και για κατοικίες επιφάνειας μεγαλύτερης των 120 τ.μ. εφόσον οι ιδιοκτήτες τους τις μισθώσουν σε οικογένειες με περισσότερα από δύο παιδιά. Το όριο της επιφάνειας της κατοικίας θα αυξάνεται κλιμακωτά, κατά 20 τ.μ. για κάθε επιπλέον παιδί. Δηλαδή, η επιφάνεια της κατοικίας για την οποία εφαρμόζεται η φοροαπαλλαγή για τα ενοίκια αυξάνεται από τα 120 τ.μ. στα 140 τ.μ. για όσους μισθώνουν την κατοικία σε οικογένειες με τρία παιδιά, στα 160 τ.μ. για οικογένειες με τέσσερα παιδιά κ.λπ.

Εξαιρούνται από την υποχρέωση τριετούς συμβολαίου ενοικίασης ειδικές κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων (εκπαιδευτικοί, γιατροί, νοσηλευτές, ένστολοι). Με την αλλαγή αυτή, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα μπορούν να νοικιάζουν σε συγκεκριμένους δημόσιους λειτουργούς κατοικίες ακόμα και με συμβόλαιο εξαμήνου, χωρίς οι ίδιοι να χάνουν το όφελος της τριετούς φοροαπαλλαγής.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν θα χάνουν τη φοροαπαλλαγή ούτε στην περίπτωση που ο ενοικιαστής «σπάσει» το τριετές συμβόλαιο πριν από τη λήξη του, υπό την προϋπόθεση ότι εντός τριμήνου θα βρεθεί νέος ενοικιαστής.

Επίσης, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για 3 έτη για κενές κατοικίες ή ακίνητα τύπου Airbnb που θα μισθωθούν για τουλάχιστον τρία χρόνια επεκτείνεται για ακόμα ένα έτος έως το τέλος του 2026.

Με άλλη διάταξη του νομοσχεδίου προβλέπεται η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, σε δύο φάσεις: μείωση 50% το 2026 και πλήρης απαλλαγή το 2027. Οπως ανέφερε χθες ο Κυριάκος Πιερρακάκης (ΑΝΤ1), θα υπάρξει ειδική πρόβλεψη με αύξηση του ορίου πληθυσμού στους 1.700 κατοίκους για τον Νομό Εβρου προκειμένου να ενταχθεί στο μέτρο η Νέα Βύσσα.

Εντός της εβδομάδος αναμένεται να ενεργοποιηθεί η νέα ψηφιακή πλατφόρμα για τον προσδιορισμό του οφέλους που προκύπτει με τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα και τη φορολογία των ενοικίων. «Ο φορολογούμενος θα βάζει τα δεδομένα του, όπως το εισόδημά του αλλά και το αναμενόμενο εισόδημα από ενοίκια, και με βάση αυτό ο αλγόριθμος της πλατφόρμας θα του λέει τι κέρδισε» σημείωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, για να προσθέσει ότι «στη συνέχεια, αφού ψηφιστεί το νέο φορολογικό νομοσχέδιο θα γίνει και μία επίσημη πλατφόρμα από την ΑΑΔΕ που, με βάση τα στοιχεία του Taxis, θα μπορεί με πολύ συγκεκριμένο τρόπο να ενημερώνει τον φορολογούμενο για το τι ακριβώς κερδίζει από τα συγκεκριμένα μέτρα». Παράλληλα, στο υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζουν το νομοσχέδιο για την αξιοποίηση των περιουσιών 2.000 αδρανών κοινωφελών ιδρυμάτων και 7.000 σχολαζουσών κληρονομιών. Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις ένα ίδρυμα ειδικού σκοπού θα αναλάβει τη διαχείριση και αξιοποίηση όλων των κοινωφελών περιουσιών και των σχολαζουσών κληρονομιών. Ενας μέρος της περιουσίας τους θα διατεθεί για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών ευάλωτων νοικοκυριών.