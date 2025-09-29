Έντονη ανησυχία μεταξύ των ειδικών στον τομέα της άμυνας έχει προκαλέσει η αιφνίδια απόφαση του υπουργού Αμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ να καλέσει αύριο στο Κουάντικο της Βιρτζίνια εκατοντάδες στρατηγούς, ναυάρχους και πτεράρχους των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. Η εξαιρετικά ασυνήθιστη συνάντηση περιβάλλεται από μυστήριο και ίντριγκα, καθώς χθες έγινε γνωστό ότι θα πάρει μέρος σε αυτήν και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ενώ οι προσκεκλημένοι δεν έχουν ενημερωθεί καν για την ημερήσια διάταξη. ‘Οπως σημειώνει η «Washington Post» που αποκάλυψε το θέμα, έχει επίσης προκαλέσει ανησυχία σχετικά με τους κινδύνους για τις ενεργές επιχειρήσεις και την ικανότητα του στρατού να ανταποκριθεί σε τυχόν επιθέσεις που συνοδεύουν την ταυτόχρονη απομάκρυνση τόσων ανώτερων αξιωματικών από τις διοικήσεις τους. «Θέλω να πω στους στρατηγούς ότι τους αγαπάμε», διαβεβαίωσε χθες ο αμερικανός πρόεδρος.

Εκατοντάδες ανώτατοι αξιωματικοί έχουν διαταχθεί να συγκεντρωθούν στη Βιρτζίνια, μαζί με τους κορυφαίους συμβούλους τους, σύμφωνα με αξιωματούχο της άμυνας των ΗΠΑ. Υπήρχαν 838 εν ενεργεία ανώτατοι αξιωματικοί μέχρι τον Ιούνιο, σύμφωνα με το Πεντάγωνο.

Η σύγκριση με μια ζοφερή στιγμή της σύγχρονης ιστορίας έκανε ακόμα πιο δυσοίωνη την προοπτική της αυριανής συνάντησης. Ο Μπεν Χότζες, πρώην διοικητής του Αμερικανικού Στρατού στην Ευρώπη, έγραψε στο X ότι τον «Ιούλιο του 1935, γερμανοί στρατηγοί κλήθηκαν σε μια αιφνιδιαστική συνέλευση στο Βερολίνο. Εκεί ενημερώθηκαν ότι ο προηγούμενος όρκος τους στο Σύνταγμα της Βαϊμάρης ήταν άκυρος και ότι θα έπρεπε να ορκιστούν προσωπικά στον Φύρερ. Οι περισσότεροι στρατηγοί έδωσαν τον νέο όρκο για να διατηρήσουν τις θέσεις τους». Λίγες ώρες αργότερα, ο Χέγκσεθ σχολίασε: «Ωραία ιστορία, στρατηγέ».

Όπως ήταν φυσικό, οι φήμες οργιάζουν, δεδομένου όσων έγιναν στην πρώτη θητεία Τραμπ. Τότε, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ στρατηγός Μάικ Μάιλι είχε αμφισβητήσει κάποιες αποφάσεις του προέδρου Τραμπ και μάλιστα αργότερα είχε εκμυστηρευθεί πως εάν οι εντολές του Τραμπ ήταν «τραβηγμένες» δεν θα τις υλοποιούσε. Όταν ολοκληρώθηκε η θητεία του ως αρχηγού των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων ο στρατηγός Μάιλι είχε εκφωνήσει μια πύρινη ομιλία, αναφέροντας: «O στρατός μας δεν δίνει όρκο σε μια χώρα, σε μια φυλή, σε μια θρησκεία. Δεν δίνουμε όρκο σε βασιλιά, τύραννο ή δικτάτορα». Και είχε προσθέσει σε μια έμμεση αναφορά στον Τραμπ: «Δεν δίνουμε όρκο σε επίδοξο δικτάτορα. Δίνουμε όρκο στο Σύνταγμα και στην ιδέα που είναι η Αμερική». Σαν για να τον επιβεβαιώσει ο Τραμπ λίγους μήνες αργότερα, όπως αποκάλυψε το «Atlantic», είχε δηλώσει σε συνεργάτες του στον Λευκό Οίκο: «Χρειάζομαι το είδος των στρατηγών που είχε ο Χίτλερ». Ολα αυτά έχουν πυροδοτήσει ένα έντονο κλίμα στην Ουάσιγκτον.

«Μαθαίνω ότι θα είναι μια επίδειξη δύναμης από τον Χέγκσεθ, που δείχνει ότι μπορεί να τους καλέσει όλους να υποταχθούν», δήλωσε η Κόρι Σάκε, πρώην διευθύντρια αμυντικής στρατηγικής στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας και τώρα στο Αμερικανικό Ινστιτούτο Επιχειρήσεων. Αλλες θεωρίες για τον σκοπό αυτό κυμαίνονται από την αποκάλυψη της πολυαναμενόμενης εθνικής αμυντικής στρατηγικής, έως την απαίτηση για πίστη στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ή μια εκκαθάριση των κορυφαίων στρατιωτικών βαθμίδων, σύμφωνα με πρώην αξιωματούχους της άμυνας.

Ο Μαρκ Καντσιάν, πρώην αξιωματούχος του Πενταγώνου, ο οποίος τώρα εργάζεται στο think tank Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών, έδωσε τη δική του διάσταση: «Νομίζω ότι ο Χέγκσεθ θα παροτρύνει τους ανώτερους αξιωματικούς του… να τους πει ότι αναμένει αφοσίωση» και «να εφαρμόσουν το πρόγραμμα του προέδρου, χωρίς διαφωνίες και ότι αν δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, θα πρέπει να αποσυρθούν». Μια τέτοια συνάντηση θα «ήταν πολύ άβολη για τους ανώτατους αξιωματικούς, επειδή, αφενός, ορκίστηκαν στο Σύνταγμα και, αφετέρου, βρίσκονται υπό τη διοίκηση του προέδρου».

Η συνάντηση έρχεται μετά την εντολή του Χέγκσεθ τον Μάιο για μείωση κατά 20% των στρατηγών τεσσάρων αστέρων και μείωση κατά 10% όλων των στρατηγών, ναυάρχων και πτεράρχων. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει απολύσει 14 κορυφαίους στρατιωτικούς αξιωματικούς κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του προέδρου, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εκκαθάρισης για την εθνική ασφάλεια.