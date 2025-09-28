Η Ουάσιγκτον εξετάζει το αίτημα του Κιέβου για την απόκτηση πυραύλων Tomahawk μεγάλου βεληνεκούς στον πόλεμο της Ουκρανίας κατά της Ρωσίας, όπως δήλωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να πουλήσουν πυραύλους Tomahawk σε ευρωπαϊκές χώρες, ώστε οι τελευταίες να τους μεταφέρουν στην Ουκρανία. Το αίτημα αυτό εντάσσεται στη συνεχιζόμενη προσπάθεια του Κιέβου να ενισχύσει την άμυνά του απέναντι στις ρωσικές επιθέσεις.

Μιλώντας στην εκπομπή Fox News Sunday, ο Βανς υπογράμμισε ότι την «τελική απόφαση» θα λάβει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. «Σίγουρα εξετάζουμε ορισμένα αιτήματα από τους Ευρωπαίους», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Οι πύραυλοι Tomahawk διαθέτουν βεληνεκές περίπου 2.500 χιλιομέτρων και θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημαντικό πλεονέκτημα για την Ουκρανία, η οποία δέχεται συνεχείς επιθέσεις με ρωσικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Ωστόσο, μια τέτοια παράδοση όπλων εκτιμάται ότι θα θεωρηθεί από τη Μόσχα ως κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Στο παρελθόν, ο Τραμπ είχε απορρίψει αιτήματα της Ουκρανίας για χρήση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς. Ωστόσο, εμφανίζεται απογοητευμένος από την άρνηση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν να προχωρήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Βανς επισήμανε επίσης ότι η ρωσική εισβολή βρίσκεται σε στασιμότητα, με ελάχιστα εδαφικά κέρδη το τελευταίο διάστημα. «Επιδιώκουμε ενεργά την ειρήνη από την αρχή της διακυβέρνησής μας, αλλά οι Ρώσοι πρέπει να ξυπνήσουν και να αποδεχτούν την πραγματικότητα. Πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν. Δεν έχουν πολλά να δείξουν», ανέφερε.