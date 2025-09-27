Γαλάζια νερά, τα τελευταίας τεχνολογίας σκάφη, επισκέπτες οι οποίοι επιθυμούν να επιλέξουν και αγοράσουν και κόσμος πολύς που απλά «κοιτάζει», θαυμάζει, ονειρεύεται. Όνειρα σε γαλάζια νερά, κάτω από τις χρυσαφένιες αχτίδες του πανέμορφου Πριγκιπάτου του Αλβέρτου και της Σαρλίν. Στο Μόντε Κάρλο ξεκίνησε προχθές ένα από τα μεγαλύτερα και πλέον φαντασμαγορικά yacht shows στον πλανήτη. Το Monaco Yacht Show είναι εδώ, στην εντυπωσιακή τοποθεσία Port Hercules Luxury Yachting τελευταίες, «εξελιγμένες» προτάσεις πάνω στον σχεδιασμό των yachts από top designers αλλά και τα καλύτερα ναυπηγεία. Οι λάτρεις της super yachting, αυτοί που έχουν την ευχέρεια όχι μόνο να θαυμάσουν (και κάνουν και τη βόλτα τους στο Μόντε Κάρλο) αλλά και να αγοράσουν ό,τι πιο σύγχρονο, μοντέρνο, εξελιγμένο (ίσως και εξτρίμ) δημιούργημα στον χώρο των πολυτελών σκαφών. Υπάρχουν σίγουρα και έλληνες επιχειρηματίες οι οποίοι δείχνουν ενδιαφέρον και προχωρούν σε αγορές. Οι χρυσαφένιοι προβολείς όταν πέφτει το σκοτάδι λάμπουν πάνω στα σκάφη ενώ γίνονται πολλά ιδιωτικά δείπνα και big parties με δυνατές μουσικές…

Διεθνής συνάντηση στην Πολυδεύκους

Πριγκιπάτο του Μονακό. Πολυτέλεια, λάμψη, τελευταίας τεχνολογίας yachts, super parties αλλά και ιδιαίτερη αδυναμία στο art world με σημαντικές εκθέσεις σε διεθνούς φήμης galleries. Ενα διεθνές «touch» υπήρχε όμως και στην πολύ αναπτυγμένη «βιομηχανική» ζώνη του Πειραιά και στην οδό Πολυδεύκους. Εκεί όπου ξεχωρίζει και δίνει ένα διαφορετικό τόνο στην περιοχή η αίθουσα τέχνης «Intermission» της Άρτεμης Μπαλτογιάννη. Η ταλαντούχα Άρτεμις πραγματοποίησε (μαζί με την «Pace» μία από τις μεγαλύτερες galleries στον κόσμο) έκθεση έργων του σπουδαίου Λουκά Σαμαρά με τίτλο «Master of the Uncanny». Μία έκθεση που συγκέντρωσε το διεθνές ενδιαφέρον καθώς στον Πειραιά έφθασαν ξένοι συλλέκτες, εικαστικοί, ιστορικοί τέχνης κ.ά. Ακολούθησε gathering στο θαυμάσιο «Castor House» της Πέγκυ Βεζανή.