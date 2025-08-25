Στο λιμάνι του Ναυπλίου αγκυροβόλησε το επιβλητικό super yacht «Yas», ιδιοκτησίας μέλους της βασιλικής οικογένειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τη Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025. Το πολυτελές σκάφος, με σημαία Νήσων Κέιμαν, εντυπωσιάζει με τις διαστάσεις του, καθώς το μήκος του φθάνει τα 141 μέτρα και το πλάτος τα 15 μέτρα.

Το «Yas» ξεχωρίζει για την αξεπέραστη πολυτέλεια που προσφέρει στους φιλοξενούμενούς του. Διαθέτει τη δυνατότητα φιλοξενίας έως και 60 επισκεπτών σε 30 πολυτελείς σουίτες, ενώ για τη διασφάλιση της άνεσης και της εξυπηρέτησης τους, το πλήρωμα αποτελείται από 56 άτομα. Η εμπειρία που προσφέρει χαρακτηρίζεται από υψηλή εξατομίκευση και χαλαρή ατμόσφαιρα, όπως απαιτεί το επίπεδο της συγκεκριμένης κατηγορίας σκαφών.

Η παρουσία του σεΐχη Ταχνούν μπιν Ζαγέντ αλ Ναϊάν στην Ερμιονίδα

Ο ισχυρός άνδρας των Εμιράτων, σεΐχης Ταχνούν μπιν Ζαγέντ αλ Ναϊάν, βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στο Πόρτο Χέλι. Εκεί, επιθεωρεί από κοντά την πορεία των εργασιών για το έργο «στρατηγικής επένδυσης Scarlet Beach A.E.» στην περιοχή της Ερμιονίδας, γεγονός που υπογραμμίζει το ενδιαφέρον του για τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής.

Η ξεχωριστή ιστορία του «Yas»

Αυτό που πραγματικά κάνει το «Yas» να διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα mega yachts είναι η ιδιαίτερη καταγωγή του. Σε αντίθεση με τη συνήθη πρακτική ναυπήγησης πολυτελών σκαφών αναψυχής, το συγκεκριμένο σκάφος ξεκίνησε τη «ζωή» του ως πολεμικό πλοίο. Συγκεκριμένα, αποτελεί μετατροπή της ολλανδικής φρεγάτας HNLMS Piet Hein (κλάσης Kortenaer), η οποία καθελκύστηκε το 1978 και εντάχθηκε στο ολλανδικό ναυτικό το 1981. Η μετατροπή της φρεγάτας στο εντυπωσιακό super yacht «Yas» αποτελεί μοναδικό παράδειγμα επαναπροσδιορισμού της ναυπηγικής παράδοσης, ενσωματώνοντας την τεχνολογία και την πολυτέλεια στη σύγχρονη θαλαμηγό.