Σε νέο ιστορικό υψηλό εκτοξεύτηκε το παγκόσμιο χρέος στο τέλος του δεύτερου τριμήνου και ανήλθε στα 337,7 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση του Ινστιτούτου Διεθνών Χρηματοοικονομικών (IIF).

Αυξήθηκε πάνω 21 τρισ. δολάρια λόγω της χαλάρωσης των παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών συνθηκών, της υποχώρησης του αμερικανικού δολαρίου ΗΠΑ και της πιο διευκολυντικής στάσης από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες.

Η Κίνα, η Γαλλία, οι ΗΠΑ, η Γερμανία, η Βρετανία και η Ιαπωνία είναι οι χώρες που κατέγραψαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις στα επίπεδα χρέους.

Η αποτίμηση έγινε σε δολάριο και ως εκ τούτου ένα τμήμα της αύξησης προέρχεται από την αποδυνάμωση του δολαρίου, το οποίο από την αρχή του έτους καταγράφει απώλειες 9,75% έναντι ενός καλαθιού σημαντικών εμπορικών εταίρων.