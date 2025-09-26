Δημοφιλή
Ανακάλυψη απολιθωμένου κρανίου στην Κίνα ενδέχεται να ανατρέψει όσα γνωρίζαμε για την ανθρώπινη εξέλιξη
Κρανίο ηλικίας ενός εκατομμυρίου ετών υποδεικνύει ότι η εξελικτική γραμμή του Homo sapiens πηγαινει πολύ πιο πίσω στο παρελθόν από ό,τι πιστεύαμε.
Η Μ. Μπράνιας και τα «μυστικά» που την κράτησαν ζωντανή και υγιή 117 χρόνια – Τι έτρωγε καθημερινά
Όταν η Μαρία Μπράνιας Μορέρα πέθανε πέρυσι σε ηλικία 117 ετών και 168 ημερών, ήταν η γηραιότερη γνωστή γυναίκα στον κόσμο. Πριν πεθάνει, ζήτησε από τους γιατρούς να την μελετήσουν. Ο Δρ Μανέλ Εστέλερ, πρόεδρος του Τμήματος Γενετικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης, πέρασε τρία χρόνια αναλύοντας την υγεία της Μπράνιας. Μια μελέτη, […]
Γέννηση πλανήτη live στο διάστημα – Εντυπωσιακή ανακάλυψη από αστρονόμους
Οι αστρονόμοι φωτογραφίζουν για πρώτη φορά τη γέννηση ενός «νεογέννητου» πλανήτη μέσα στο σκοτάδι
«Βραδιά του Ερευνητή» στο ΕΜΠ: H μεγάλη γιορτή της έρευνας στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
Το ΕΜΠ διοργανώνει για 12η χρονιά τη «Βραδιά του Ερευνητή» την Παρασκευή 26/9/2025, 17:00-23:00, στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, με φετινή θεματική την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης με κοινωνική συμμετοχή και καινοτομία.