Η ιστορία της ζωής στον πλανήτη Γη είναι ταυτόχρονα η ιστορία της εξέλιξης των αισθήσεων. Από τα πρώτα μικροσκοπικά όντα που αντιλαμβάνονταν φως και χημικά σήματα μέχρι τα σημερινά ζώα και τον άνθρωπο, οι πέντε βασικές αισθήσεις – όραση, ακοή, αφή, γεύση και όσφρηση – θεωρούνται θεμέλιοι λίθοι της επιβίωσης. Ο άνθρωπος, ωστόσο, δεν ξεχωρίζει σε καμία από αυτές· βλέπει λιγότερο καθαρά από τον αετό, μυρίζει λιγότερο έντονα από τον σκύλο και δεν «ακούει» το εύρος ήχων που αντιλαμβάνεται μια φάλαινα. Το ερώτημα, λοιπόν, είναι αν η φύση μάς έχει ήδη προσφέρει τον βέλτιστο αριθμό αισθήσεων ή αν θα μπορούσαμε να λειτουργούμε ακόμη καλύτερα με περισσότερες. Σε αυτό το γοητευτικό ερώτημα απαντά μια διεθνής επιστημονική ομάδα από τη Βρετανία και τη Ρωσία, μελετώντας τον τρόπο που σχηματίζονται οι μνήμες στον εγκέφαλο. Κεντρική έννοια είναι τα λεγόμενα «engrams» – νευρωνικά δίκτυα που ενεργοποιούνται ταυτόχρονα όταν ανακαλούμε μια πληροφορία. Για παράδειγμα, η εικόνα μιας μπανάνας συνοδεύεται από το χρώμα της, το άρωμά της, τη γεύση της, την υφή της και τον ήχο του ξεφλουδίσματος. Πρόκειται για πέντε αισθητήριες διαστάσεις που πλέκονται σε μια ενιαία μνημονική αναπαράσταση.