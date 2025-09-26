Τη δυνατότητα να εκδίδουν υπεύθυνες δηλώσεις από το κινητό τους τηλέφωνο μόνο εκφωνώντας ή πληκτρολογώντας το κείμενο και τον αποδέκτη του εγγράφου (!) παρέχει πλέον το ανανεωμένο Gov.gr Wallet, το οποίο μετατρέπεται σε βασικό σημείο διεπαφής των πολιτών με το κράτος. Τη νέα έκδοση του Gov.gr Wallet, που βρίσκεται εγκατεστημένο σε περίπου 3,5 εκατ. κινητά τηλέφωνα και για πρώτη φορά ενσωματώνει όλες τις βασικές λειτουργίες του Gov.gr και σημαντικές νέες δυνατότητες, παρουσίασε χθες ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου.

Συγκεκριμένα, το Gov.gr Wallet αποκτά πιο απλό και φιλικό σχεδιασμό, ενώ θα ενισχύεται συνεχώς και με νέες δυνατότητες: Από τον Οκτώβριο στο Gov.gr Wallet θα εμφανίζονται όλα τα ακίνητα του πολίτη, όπως και η επαγγελματική του ιδιότητα (δικηγόρος, δημοσιογράφος κ.λπ.).

Αφαίρεση διπλώματος online!

Από το 2026 το «ψηφιακό πορτοφόλι» θα γίνει πιο δυναμικό, εμφανίζοντας σε πραγματικό χρόνο την αφαίρεση της άδειας οδήγησης από την Τροχαία, τον έλεγχο του οχήματος από ΚΤΕΟ ή την πληρωμή της ασφάλειας αυτοκινήτου!

Στόχος είναι έως το 2027 το Gov.gr Wallet να καταστεί ένα από τα βασικά σημεία αλληλεπίδρασης των πολιτών με το κράτος, ενώ όταν θα έρθει και το Ευρωπαϊκό Wallet (έως τον Νοέμβριο του 2026), που θα περιλαμβάνει το διαβατήριο, βιομετρικά στοιχεία αναγνώρισης κ.λπ., «η χώρα θα υιοθετήσει πλήρως την τεχνολογία και τις υπηρεσίες του», είπε ο Παπαστεργίου απαντώντας σε σχετική ερώτηση των «ΝΕΩΝ».

Ειδικότερα, με το ανανεωμένο Gov.gr Wallet οι πολίτες:

-Θα μπορούν να χρησιμοποιούν τον Ψηφιακό Βοηθό mAigov (εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης) που θα απαντά σε ερωτήσεις τους για ζητήματα της Δημόσιας Διοίκησης, ενώ διαθέτει και δυνατότητες action bot. Ετσι, θα εκδίδουν εύκολα και γρήγορα υπεύθυνη δήλωση μόνο εκφωνώντας ή πληκτρολογώντας το κείμενο και τον αποδέκτη του εγγράφου, καθώς και ληξιαρχική πράξη γάμου.

Με την έκδοσή τους, τα έγγραφα θα εμφανίζονται αυτομάτως και θα αποθηκεύονται στη «Θυρίδα Πολίτη».

– Θα αποκτούν άμεση πρόσβαση στη «Θυρίδα Πολίτη», που βρίσκεται σε ευδιάκριτο σημείο του Wallet στην οθόνη του κινητού, και θα ενημερώνονται για νέα έγγραφα ή ειδοποιήσεις της Δημόσιας Διοίκησης (π.χ. χρέη προς Εφορία, κλήσεις της Τροχαίας κ.λπ.).

– Θα αναζητούν ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου με λέξεις-κλειδιά ή «γεγονότα ζωής», όπως γίνεται στο Gov.gr.

– Θα έχουν άμεση και ασφαλή πρόσβαση στον Προσωπικό Αριθμό τους, μέσω ειδικού πλαισίου που διασφαλίζει την προστασία του, αποτρέποντας την αποθήκευσή του μέσω στιγμιότυπων οθόνης. Επίσης, σε περίπτωση που δεν έχουν εκδώσει ΠΑ, η εφαρμογή προσφέρει άμεση πρόσβαση στο Gov.gr για την έκδοσή του.

– Θα μπορούν να μεταβούν στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας για τη διαχείριση – διόρθωση των στοιχείων επικοινωνίας τους.

– Θα αποστέλλουν SMS προς το «112» με γεωγραφικό στίγμα της συσκευής, για χρήση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

– Θα μπορούν να σαρώνουν έγγραφα του Gov.gr για έλεγχο της γνησιότητάς τους.

Επίσης, οι πολίτες μπορούν να πλοηγούνται με ευκολία στο Gov.gr Wallet μέσω επανασχεδιασμένης αρχικής οθόνης, η οποία συγκεντρώνει με λειτουργικό τρόπο όλα τα βασικά σημεία της εφαρμογής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγκαθιστούν το Gov.gr Wallet απευθείας στο κινητό τους τηλέφωνο μέσω του App Store, του Google Play και του Wallet.gov.gr.