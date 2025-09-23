«Κατασκευασμένα κατηγορητήρια», «σενάρια επιστημονικής φαντασίας» και «νέες θεωρίες συνωμοσίας» βλέπει ο Γιώργος Μυλωνάκης πίσω από τις πιέσεις που δέχεται προκειμένου να δώσει επαρκείς εξηγήσεις σχετικά με την ενημέρωση που είχε μέσω «εσωτερικού σημειώματος» από συνεργάτη του Μαξίμου για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Χθες στη Βουλή, όμως, ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό άλλαξε κάπως γραμμή. Το χαρακτήρισε “non paper” και «άτυπο ενημερωτικό σημείωμα εσωτερικού χαρακτήρα για προσωπική μου ενημέρωση», χωρίς τα χαρακτηριστικά εγγράφου, χωρίς πρωτόκολλο και χωρίς… αποδέκτη, το οποίο του εστάλη στις 15 Ιουνίου 2025 στο τηλέφωνο μέσω διαδικτυακής εφαρμογής. Κάτι που – όπως είπε «καρφώνοντας» τον αποστολέα για τη διαρροή – του δημιουργεί «άλλου είδους ερωτήματα για το πώς κάποιοι το κατέχουν». Κατά τα λοιπά, διέψευσε ξανά, κατηγορηματικά, ότι είχε γνώση της εισαγγελικής έρευνας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2024.

Διαψεύδει Μπουκώρο

Απαντώντας στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Μυλωνάκης επέμεινε, επίσης, ότι «καμία ενημέρωση δεν είχε για το περιεχόμενο των νόμιμων επισυνδέσεων που έγιναν στο πλαίσιο της έρευνας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και, άρα, δεν είχε ενημερώσει κανέναν. Απαντώντας, δε, συγκεκριμένα στην επίκληση παλαιότερης δήλωσης του παραιτηθέντος υφυπουργού Χρήστου Μπουκώρου, ο Μυλωνάκης κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τα ΜΜΕ ότι του έβαλαν λόγια στο στόμα. Να θυμίσω ότι η ιστορία της εμπλοκής Μυλωνάκη προέκυψε από δήλωση του Μπουκώρου τον περασμένο Ιούνιο, όταν, ερωτηθείς εάν γνώριζε ότι παρακολουθούνταν στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, απάντησε – επί λέξει – «το είχα μάθει από κυβερνητικά στελέχη, εδώ και 16 μήνες, δεν είναι καινούργια υπόθεση». Σε δημοσιεύματα κατονομάστηκε ως πηγή ο Μυλωνάκης, χωρίς τότε να διαψευστεί.

Στηρίζει Παλαιστίνη

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Δημήτρης Αβραμόπουλος διαφωνεί δημόσια με χειρισμούς της κυβέρνησης. Τώρα επανέρχεται με ένα θέμα που «καίει» ως εξαιρετικά επίκαιρο, καλώντας την κυβέρνηση να αναγνωρίσει την Παλαιστίνη. «Δεν είναι απλώς μια ηθική πράξη αλλά μια στρατηγική επιλογή» τόνισε, υποστηρίζοντας ότι θα «ενισχύσει τον διεθνή ρόλο της Ελλάδας, ιδιαίτερα στη Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή, όπου η χώρα μας μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα και δύναμη διαλόγου. Η ευθυγράμμιση με τις χώρες που έχουν ήδη αναγνωρίσει την Παλαιστίνη θα δείξει ότι η Ελλάδα στέκεται στο ύψος της ιστορίας και των αξιών της». Θυμίζω ότι ο Μητσοτάκης ερωτηθείς (στον ΑΝΤ1) εξέφρασε την άποψη ότι «η γενοκτονία είναι βαριά λέξη» και επιφυλάχθηκε για το αν θα συμφωνήσει η Ελλάδα με τις κυρώσεις της ΕΕ στο Ισραήλ. Ενώ και ο Παύλος Μαρινάκης έχει ξεκαθαρίσει ότι «ταυτιζόμαστε επί της αρχής και χωρίς αστερίσκους υπέρ της ίδρυσης παλαιστινιακού κράτους. Ως προς τον χρόνο που θα επιλέξουμε να κινηθούμε, αυτό υπαγορεύεται από τα εθνικά συμφέροντα».

Απεργία στο ΥΠΕΞ

Σε απεργία βγήκαν σήμερα τα στελέχη του κλάδου Γραμματέων και Συμβούλων Επικοινωνίας του υπουργείου Εξωτερικών διεκδικώντας, όπως μου εξηγούσε πηγή μου, «τα αυτονόητα». Πρόκειται για 170 αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης που υπηρετούν εδώ και δεκαετίες στα Γραφεία Δημόσιας Διπλωματίας (πρώην Γραφεία Τύπου) των πρεσβειών μας, συμβάλλοντας κι αυτοί στην πολυπόθητη ανάδειξη της εικόνας της χώρας στο εξωτερικό. Μετά τις εκλογές του 2019 εντάχθηκαν και υπαλληλικά στο υπουργείο Εξωτερικών, αλλά αντιμετωπίζουν αρκετές δυσκολίες. Καταγγέλλουν υπηρεσιακή στασιμότητα, υποστελέχωση ακόμη και σε χώρες με μεγάλη γεωπολιτική σημασία. Αλλά και πως δεν έχει εισακουστεί το αίτημά τους η ενοποίηση τους να ολοκληρωθεί με την ένταξη στο ειδικό μισθολόγιο, όπως οι όμοροί τους κλάδοι στο ίδιο υπουργείο.

Θέλουν αποκλεισμό της Κύπρου

Ταράζει τα νερά στην Κύπρο μια πρόταση που, κατά πληροφορίες, προωθεί ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Αγκυρα Τομ Μπάρακ, ενόψει της τριμερούς συνάντησης για το Κυπριακό, με τους Αντόνιο Γκουτέρες, Νίκο Χριστοδουλίδη και Ερσίν Τατάρ, που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Σεπτεμβρίου, μετά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται ο «Φιλελεύθερος» της Κύπρου, ο Μπάρακ συζητεί το ενδεχόμενο σύγκλησης διάσκεψης με κράτη της Ανατολικής Μεσογείου, όπως η Τουρκία, η Ελλάδα, η Αίγυπτος και η Λιβύη, για να συζητήσουν θέματα σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες. Χωρίς την Κύπρο. Η πρόταση αυτή που διακινεί ο αμερικανός πρεσβευτής ανήκει, βεβαίως, στην Τουρκία. Η Αγκυρα δεν επιθυμεί την παρουσία της Κύπρου σε πολυμερή διάσκεψη χωρίς να συμμετέχει μαζί της και το κατοχικό ψευδοκράτος. Το οποίο δεν υπήρχε περίπτωση να το δεχτεί η Λευκωσία. Κατανοητή, βεβαίως, η σπουδή της Αγκυρας. Η στάση του Μπάρακ, όμως, έχει αρχίσει να γίνεται δυσεξήγητη.